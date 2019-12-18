Hürriyet: НАТО — между смертью мозга и старческим слабоумием

15 декабря 2019

Иллюстрация: hurriyetdailynews.com

В то время как президент США Дональд Трамп считает, что НАТО устарело, французский лидер Эмманюэль Макрон говорит о смерти мозга альянса. Вероятно, истина где-то посередине, пишет в своей статье для Hürriyet Daily News экс-советник главы МИД Словении Борут Гржич. По мысли аналитика, альянсу пора меняться для отражения актуальных угроз, а это невозможно, если внутри НАТО будут и дальше заниматься не геополитикой, а ссорами между лидерами.

На прошлой неделе они встретились в Лондоне на саммите НАТО, где принялись «играть мышцами» друг перед другом, напоминает автор. По мысли эксперта, такие «перебранки в стиле мачо» не полезны никому и дорого обходятся всему альянсу целиком.

Хотя союзники по НАТО действительно расходуют на вооружённые силы разные части своих бюджетов, эти цифры на деле не имеют никакого значения для общего состояния безопасности стран — членов альянса, продолжает Гржич.

«Безопасность рождается из эффективной стратегии, направленной на нейтрализацию актуальных угроз», — поясняет Гржич.

Франция, по всей видимости, хочет дать понять, что альянсу нужна новая концепция безопасности, построенная на общем понятии об угрозах и приоритетных задачах, — и, на взгляд президента Макрона, ничего подобного у НАТО сейчас нет и в помине, предполагает он.

Впрочем, «осадить» французского лидера за то, что он «ведёт себя очень по-французски» и «беспорядочно» критикует альянс, не так уж и просто, ведь господин Трамп ещё с момента своего вступления в должность действует «в одностороннем порядке и безрассудно»: он вывел войска из Сирии, прекратил участвовать в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке и отказался от «ядерной сделки с Ираном», совершенно при этом не задумываясь о нуждах Европы, перечисляет Гржич.

Трамп возвёл «самообман и самовосхваление в ранг искусства» — возвращаясь с лондонского саммита НАТО, он написал в Twitter, что благодаря своим недюжинным дипломатическим способностям смог убедить союзников по НАТО больше тратить на оборону, пишет эксперт. Это не соответствует действительности, как неверны и его слова о том, что США не изменили свои оборонные расходы. Факт же в том, что господин Трамп не обращает должного внимания ни на что и предпочитает в политике руководствоваться не разумом, а инстинктами, уверен автор.

«Трамп — король блефа, а Макрон его на этом блефе поймал», — подчёркивает эксперт из Словении

Таким образом, в том, что американский президент так и не стал обсуждать ни с французским коллегой, ни с любым другим из присутствовавших на саммите глав государств угрозы, стоящие перед альянсом, нет ничего удивительного, рассуждает Гржич. Трамп говорил исключительно о бюджете и справлялся у остальных лишь о том, достаточно ли они выделяют средств на оборонные нужды, отмечает он. Такой «пошлый» подход бесконечно далёк от «вполне реальных угроз, стоящих на пороге Европы», включая сирийский конфликт, политический кризис в Израиле и растущую нестабильность в Иране, полагает аналитик.

Как пишет Гржич, на этой неделе главы стран НАТО хотя бы начали упоминать о растущей конкуренции со стороны Китая, однако при этом они почти ничего не сказали ни о собственных восточных рубежах, ни о России. Меж тем, когда автор впервые побывал на Украине с официальным визитом в 2005 году в компании тогдашнего действующего председателя ОБСЕ Димитрия Рупеля, только что избранный премьер-министр страны Юлия Тимошенко предупреждала его о том, что Россия будет оставаться «долгосрочным врагом» для Киева и без поддержки ЕС и НАТО будущее Украины будет вечно висеть на волоске, подчёркивается в материале. С тех пор минуло 14 лет, однако «окончательного решения» вопроса о вступлении Украины в НАТО, несмотря на данные ранее Западом обещания, так и не наметилось, сетует Гржич.

Нет у альянса и стратегического видения в отношении Азербайджана, а также Закавказья, которое может стать для НАТО «коридором к Каспийскому морю», откуда оно сможет более эффективно противостоять «стратегической экспансии» Китая и «агрессивной политике» России в ближнем зарубежье.

Вместо того чтобы обсуждать долгосрочные геополитические цели и реформировать альянс для противостояния актуальным угрозам, в НАТО предпочитают судачить о том, как канадский премьер высмеивал Трампа за глаза, или решать, кто же победил в «Лондонском сражении» — Трамп или Макрон, убеждён Гржич. НАТО нужно стать «серьёзнее» и пересмотреть свои политические задачи — и только в этом случае оно сможет выжить в течение ближайшего десятилетия, резюмирует автор.

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