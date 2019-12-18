навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
18.12.19  

Погуляла девушка

(0)
 
18.12.19   Редакция

Молодой человек на юге Китая отказался продолжать военную службу

(0)
 
17.12.19   Редакция

ФРС предлагает экстренные займы по 100 миллиардов долларов в день неизвестным банкам

(0)
 
16.12.19   Редакция

Президент Goldman Sachs отрицает, что существует тайная банковская клика

(0)
 
16.12.19  

Китайская рулетка для России

(0)
 
15.12.19   Редакция

Глава допинг-комитета WADA призывает Россию не оттягивать время подачей апелляции

(0)
 
15.12.19  

Периодическая таблица Менделеева и путь к ресурсному национализму

(0)

последние за вчера, 17.12.19  
 
21:00   Редакция

ФРС предлагает экстренные займы по 100 миллиардов долларов в день неизвестным банкам

(0)
 
02:52   Редакция

Ветераны Красной Армии в Израиле получат специальную стипендию от России

(0)
 
01:56   Редакция

New York Times: США «тайно выслали» китайских дипломатов, которые проникли на «чувствительную» военную базу

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 18.12.19 03:21
скаут: Игорь Львович;
   
 

Идет охота на волков

В Европарламенте обсудили будущее русских Прибалтики

Акция Русского союза Латвии в защиту русских школ в Риге 1 мая 2019 года

© Sputnik / Sergey Melkonov

НОВОСТИ БАЛТИИ   16.12.2019

Что же представляют собой русские в странах ЕС? Кто они – "агенты", "жертвы", "невидимки"? И что ждет русские общины в странах Балтии? На эти и другие вопросы попытались ответить участники Европейского русского форума в Брюсселе

РИГА, 16 дек — Sputnik, Андрей Солопенко. В стенах Европарламента прошел XIII Европейский русский форум, на котором большое количество экспертов и политиков из ЕС и России обсудили отношение к русским людям в Евросоюзе, а также будущее русских в странах Балтии.

Кризис отношений

Европейский русский форум проходит в бельгийской столице уже тринадцать лет подряд. Его организатором традиционно является Европейский русский альянс – общественная организация, которая объединяет русских журналистов, политиков и общественных деятелей, проживающих в странах ЕС.

В этот раз тема мероприятия звучала следующим образом: "Русская идентичность за пределами России".

Приглашенные спикеры пытались ответить на вопрос, кто же такие русские, проживающие в странах Евросоюза, - на данный момент их численность достигает около пяти миллионов человек.

Кто они - "агенты", "жертвы", "невидимки" или же "часть общества"?

Кроме этого, на отдельном круглом столе участники форума задались вопросом, а что же ожидает русских в странах Балтии – индивидуальная ассимиляция или коллективная интеграция.

Латвийский форум национальных меньшинств в 2018 году, русская кухня и русские песни

© PHOTO КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ

Русские Латвии – история и современность

Открывая конференцию, председатель Европейского русского альянса, европарламентарий Татьяна Жданок заметила, что русские Евросоюза представляют собой смешанную общину, ведь в ней находятся как традиционно живущие в своих странах, так и недавно переехавшие в ЕС. По словам Жданок, целью форума всегда был поиск точек соприкосновения между Евросоюзом и Россией, но, к сожалению, сейчас отношения между ними находятся в кризисе, а сотрудничество вообще практически зашло в тупик.

"Последние три года наш Европейский русский форум ставил в тему лишь одно название: "Конфликт Запада и России". То есть вместо каких-то надежд на сотрудничество, пусть и через определенные кризисы в отношениях, мы пришли чуть ли не к открытому конфликту, который даже можно назвать "холодной войной", а на предыдущем форуме мы поставили вопрос, что будет, если на европейском континенте начнется самая настоящая война. Поэтому ситуация тяжелая, и на ее фоне мы снова решили обратиться к проблеме нас, что же мы, русские Евросоюза, из себя представляем", – заявила Татьяна Аркадьевна.

С чем останутся "егеря"?

В своей речи она сравнила русское население Латвии с волками, вспомнив песню известного поэта и музыканта Владимира Высоцкого: "Охота на волков". Цитируя первый куплет, где от лица волка говорится: "Рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегодня – опять, как вчера, – обложили меня, обложили, гонят весело на номера", европарламентарий отметила, что, к сожалению, хоть наступление на русскую общину Латвии, в чем-то похожее на охоту, и продолжается, но положение населения совсем "не такое, как вчера", а гораздо хуже.

По ее словам, происходит попытка тотального избавления от русских с помощью запрета всех видов образования на русском языке. В связи с этим она вспомнила другой куплет песни: "Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука! Оградив нам свободу флажками, бьют уверенно, наверняка" – и задалась вопросом, а почему же правящим партиям Латвии все позволено в отношении русских?

Как считает Жданок, всему виной молчание Запада. Хотя во многих международных инстанциях прекрасно знают, что происходит с этой категорией лиц, но основная политическая элита предпочитает не замечать проблем, чем и пользуется латвийский истеблишмент, и "бьет по русским уверенно и наверняка"

Также Жданок цитирует еще один куплет: "Наши ноги и челюсти быстры. Почему же – вожак, дай ответ – мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет?", опять же проводя параллели с Латвией, где протестует против запрета на обучение на родном языке лишь малая часть русского населения.

Мария Захарова

SPUTNIK / ВЛАДИМИР ТРЕФИЛОВ

Неграждане и запрет на русский язык в Латвии. Что ответит МИД России

По ее мнению, причина проста – партия "Согласие", пользующаяся широкой поддержкой русскоязычных граждан Латвии, "соблюдает этот запрет", заявляя о ненужности массовых акций и митингов в защиту русского образования, что приводит к большой проблеме консолидации русской общины в деле отстаивания ее прав.

Правда, евродепутат напомнила, чем закончилась песня, когда волк все же вышел из повиновения благодаря жажде жизни и в итоге оставил ни с чем егерей. По аналогии Жданок указала, что и у русских Латвии есть надежда на счастливый финал.

"Думаю, что эти самые "егеря", которые пытаются нас обложить, тоже все же должны остаться ни с чем, хотя нам для этого придется хорошо постараться, и в частности как можно больше освещать нашу проблему на различных международных площадках", – подчеркнула Татьяна Аркадьевна.

Консолидация или маргинализация

Положение русских в странах Балтии более подробно обсуждали на круглом столе форума. Бывший евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов указал, что эта категория лиц одновременно является участником многих глобальных и региональных процессов, из-за чего нынешнее поколение русских находится перед очень сложной задачей.

"Мы должны не только успеть понять, что происходит, и отреагировать на это, но и суметь устроить нашу жизнь так, чтобы наше поколение не оказалось последним поколением русских людей, живущих за пределами Российской Федерации", – отметил он

По его словам, главным компонентом, позволяющим обеспечить сохранение идентичности, является наличие русских школ, но принятые поправки к закону об образовании, дающие возможность обучения лишь на латышском языке, толкают конформистское большинство русских Латвии к индивидуальной ассимиляции. Правда, как считает Митрофанов, имеется и противоположный процесс консолидации самых активных представителей русской общины, сумевших организовать сопротивление. Это дает общине надежду на будущее, несмотря в том числе и на постоянное сокращение численности русского населения страны.

Жители Латвии отстаивают право детей учиться на русском языке

© SPUTNIK .

Детей не сдадим: как русские в Риге поднялись на защиту родного языка

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом рассказала, что, когда она была главным редактором газеты "День за днем", в 2004 году изданием был проведен конкурс для русской молодежи, в рамках которого нужно было написать эссе на тему "Я русский?". По ее словам, было получено несколько сотен работ отличного качества, на основе которых был проведен контент-анализ, выявивший четыре возможных пути развития русской общины страны – интеграция, ассимиляция, маргинализация и эмиграция.

Как подчеркнула Тоом, никто из тринадцати финалистов конкурса ныне в Эстонии не живет, то есть большинство активных представителей русской общины выбирают эмиграцию, а в основном же население идет по пути маргинализации, и ни о каких протестах, как в Латвии, речи быть не может.

"Я всегда с завистью смотрю на фотографии, на которых видно, что в Риге в поддержку русских школ вышли тысячи человек.

У нас не выйдут, они просто боятся", – с сожалением заявила она

Так что положение русских Эстонии выглядит явно хуже, чем в Латвии, однако пока еще община существует, а значит, остается надежда, что она все же сможет сохраниться и не маргинализируется окончательно.

статью прочитали: 35 человек

   
теги: Прибалтика  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 