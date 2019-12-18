Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов

Их направят на погашение долгов перед Россией

Шанхайский филиал Банка развития предоставит 3,5 миллиарда юаней уже в этом году, рассчитаться по кредиту нужно в ближайшие пять лет

ВИКТОР ПАЖИТОК

3,5 миллиарда юаней или около 500 миллионов долларов в эквиваленте получит Беларусь от Китая Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

13 декабря Александр Лукашенко подписал указ о привлечении внешнего государственного займа в размере 3,5 миллиарда юаней. В эквиваленте это более 500 миллионов долларов, которые Беларусь одалживает «в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов, а также содействия развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем».

Кредит поступит до конца текущего года, а рассчитан он на пятилетний срок.

Китайский кредит - вынужденная мера.

Во-первых, наша страна не получила седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, который ожидался в размере 200 миллионов долларов. Всего по этой программе Беларусь рассчитывала получить с 2016 по 2019 год 2 миллиарда долларов, но на цифре 1,8 миллиарда кредитная линия была закрыта.

Во-вторых, китайским кредитом Минфин страны замещает так и не полученный кредит от России. Известно, что еще в феврале 2019 года Беларусь обратилась к России за кредитом в размере 600 миллионов долларов, которые планировалось направить для рефинансирования прежних взятых у России долгов. В апреле министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская сторона выдаст Беларуси запрашиваемую сумму. Летом глава белорусского Минфина Максим Ермолович заявил, что Россия увязывает выделение нашей стране кредита с интеграционными процессами в Союзном государстве. Однако уже в конце октября Ермолович неожиданно заявил, что Беларусь вовсе не обращалась к России с просьбой о госкредите.

- Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет, - резюмировал Максим Ермолович.

Кредитные средства, которые Беларусь получит от Китая, будут главным образом направлены на погашение основного долга по ранее взятым у России кредитам. На 1 июня 2019 года государственный долг Беларуси перед восточной соседкой составлял 7,55 миллиарда долларов.

Напомним, что в ближайшие годы Беларуси предстоят значительные расчеты по государственному долгу. В 2020 году, по данным Министерства финансов, платежи составят 3,63 млрд долларов, в 2021-м - 3,28 млрд долларов, в 2022-м - 3,46 млрд долларов, на 2023-й придется пик выплат - 3,83 миллиарда. А начиная с 2024 года, по прогнозам властей, суммы платежей по госдолгу снизятся до 2,3 - 2,5 миллиарда долларов в год.

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