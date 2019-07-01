Российские военные предотвратили чрезвычайно опасное столкновение между сирийскими и турецкими войсками на северо-западе провинции Хама

By News Desk -2019-06-29

BEIRUT, LEBANON – В субботу, российские военные быстро вмешались в ситуацию, чтобы предотвратить очень опасную конфронтацию между сирийскими и турецкими силами.

Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по боевикам района Шейр-Магер после того, как поддерживаемые Турцией повстанцы выпустили несколько артиллерийских снарядов в направлении позиций сирийских правительственных войск на северо-западе провинции Хама. В районе Шейр-Магер находится турецкий наблюдательный пункт.

После атаки сирийской армии на район расположения турецкого наблюдательного поста, в ситуацию быстро вмешались российские вооруженные силы, чтобы предотвратить эскалацию дальнейших боевых действий, сообщил «Al-Masdar News» источник с линии фронта.

Источник добавил, что в настоящее время российские вооруженные силы присутствуют в отдаленных районах северо-западной части провинции Хама, а многие военнослужащие размещены в городах Мхардех и Аль-Сквайлабия.

Ранее на этой неделе, огнем сирийских войск, отреагировавших на нападение боевиков на северо-западе Хамы, а в районе Шейр-Магер был убит турецкий солдат.

Турецкие вооруженные силы позже нанесли ответный удар, обстреляв контрольно-пропускные пункты сирийской армии вблизи Шейр-Магер - сообщений о жертвах не поступало.

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