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Израильские источники сообщают о завершении развертывания ЗРС С-300 в Сирии

1 ИЮЛЯ 2019 Г. 

Иерусалим. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Развертывание поставленной Россией Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300, похоже, полностью завершено, сообщила газета "The Times of Israel" со ссылкой на выводы израильской аналитической компании ImageSat International.

Спутниковые снимки, опубликованные этой компанией, как представляется, демонстрируют, что четвертая и последняя пусковая установка комплекса С-300 в районе города Масъяф в северо-западной провинции Хама, поднята в вертикальное положение, отмечает издание.

До настоящего времени спутниковые снимки показывали, что в готовности были три из четырех пусковых установок, пишет газета.

Она указывает, что полное развертывание системы ПВО С-300 "создает еще большую угрозу возможностям Израиля наносить в Сирии воздушные удары по иранским и проиранским силам".

Москва объявила о передаче С-300 Дамаску после того, как в сентябре 2018 года в небе над Сирией был сбит разведывательный самолет Ил-20 во время авианалета израильских ВВС на сирийскую территорию. Россия возложила вину за эту трагедию на Израиль, заявив, что израильская авиация "подставила" российский самолет под удар.

Израильская газета обращает внимание, что буквально через несколько часов после опубликования ImageSat спутниковых снимков с российскими системами ПВО С-300 израильская авиация нанесла серию ударов по сирийской территории.

Сирийские СМИ сообщили в понедельник, что израильские ВВС нанесли ракетные удары из воздушного пространства Ливана по окрестностям Дамаска и Хомса. В результате, по меньшей мере, четыре мирных жителя погибли, более 20 получили ранения. Среди погибших - один ребенок.

По данным израильских СМИ, в результате рейда погибли 15 человек, в том числе девять иностранцев, а целями ударов были 12 военных объектов, в том числе база иранского Корпуса стражей исламской революции, а также научно-исследовательское учреждение, предположительно связанное с разработкой химического оружия.

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теги: Сирия  
   
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