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опубликовано редакцией на Переводике 03.07.19 17:56 скаут: saxplay;

Ссылка на оригинал Забытый герой. Малышев Андрей Валентинович

Отечество сильно своими героями. Один человек способен изменить очень многое, если он стоит на страже, оберегает сограждан не по приказу, не за материальные блага, а по велению души, всем сердцем болеет за настоящее и будущее не только страны, но людей, которым помогает, рискуя жизнью.



Вправе ли общество забывать об искренних и чистых в помыслах и действиях хранителях спокойствия. Когда такой герой жертвует всем личным, грудью поднимается на защиту слабых, обиженных, несчастных. Встает перед бандитами, закрывая своим телом беспомощных женщин и детей, вытаскивает людей из болот, находит в чащах, спасает от диких животных, из последних сил выносит из бескрайних лесных лабиринтов.



Можно конечно вообще не помнить ничьих заслуг, спрятать в глубинах памяти и времени все хорошее, что делает для страны и общества человек, помышляющий только о благе и процветании государства и каждого его жителя в отдельности. Но, может быть, зашевелится что-то в душе власть имущего, не все чиновники стали олицетворением безучастного бездушия. Новое поколение молодежи потеряло ориентиры в современной жизни. Куда идти, за кем следовать, кто является патриотическим ориентиром, кто встанет перед врагом в случае необходимости, если настоящих героев смешивают с грязью или, в лучшем случае, не хотят замечать вообще. Молодежь должна знать, что искреннее желание служить обществу не будет безответным. Известный герой не должен быть забыт!



Андрей Валентинович Малышев оказался в органах правопорядка, потому что хотел служить и защищать – людей и идеалы патриота и гражданина. Не блага и деньги – нечто большее в душе привело его в ряды милиционеров. Во время службы в Сокольском ГОВД УВД Вологодской области много раз спасал людей в совершенно невообразимых обстоятельствах, когда еще не существовало поисково-спасательной службы, не было отрядов МЧС. Отыскивал пропавших, выносил живых и мертвых из болот и бескрайних лесов, обезвреживал опасных преступников, получал травмы и ранения, подвергался опасностям на грани жизни и смерти, загубил свое здоровье, но никогда не сдавался и не отступал, невзирая ни на что.



Милиционер это нечто большее, чем рядовой член общества. Он живет со знанием и чувством того, что жертвует собой во благо других. Это часть его внутреннего самосознания, долг становится его сутью и основой самовыражения. Таким человеком быть очень трудно. Он несет груз ответственности за все происходящее, его честность иногда кажется странной на фоне всеобщей неправедности и лживости. Такой человек – бессребреник. Он отдаст последнее, пожертвует всем материальным, он безвинно чувствует вину за чужие ошибки, всегда попытается помочь всем, кому плохо, отдать, что имеет.



Андрей Малышев никогда не считал, что совершает подвиг, когда одних спасал на пожарах, других вытаскивал из воды. Любыми способами, не думая о своей безопасности, предотвращал гибель людей, потому что такая работа, таково состояние души, так бьется сердце.



Биография А. В Малышева – развернутый атлас свершений, настоящая книга деяний гражданина, одной страницы которой хватило бы на десятки, сотни обычных жизней.



Обезоружить на центральной улице города вооруженного карабином пьяного агрессора, голыми руками, не находясь на работе, просто потому, что некому больше было это сделать, никто другой не оказался рядом и не пришел на помощь женщинам с детьми и старикам.



Кто еще может рассказать, что предотвратил радиационное заражение города с населением в пятьдесят тысяч человек. По тревожному вызову в одиночку противостоял банде пьяных бандитов, напавшей на детский лагерь, отказавшись от помощи прикомандированных к отделу девушек, не желая подвергать опасности их жизни. Нравственное благородство такая же составная часть его натуры, как мужество и стойкость.



За спасение людей Майор Малышев был представлен к высокой государственной награде.



Странным образом представление затерялось в неких кулуарах власти. Но по ходатайству тогдашнего вологодского губернатора Золотой Звездой Героя Российской Федерации была удостоена жительница Грязовца, принявшая участие в спасении скота с фермы-комплекса, принадлежащего родственникам того самого губернатора. Альтернатива и годы назад показалась землякам Малышева странной, кажется таковой и сегодня. Ведь Малышев не скот спасал, а людей. И не один раз, а много раз спасал, вытаскивал других, подвергая опасности свою жизнь. Но как была власть в руках чиновников, моющих друг другу руки, такой же она и остается по сей день.



К слову сказать, о честности работников ГУВД Вологодской области ходят легенды по всей России. Как известно, они не берут взяток на дорогах, в любых дорожных ситуациях всегда отстаивают закон и порядок.



Но сюжет развернулся в противостояние честного милиционера мэру города.



Ситуация выглядит достаточно странной, когда сотрудник милиции пытается бороться за законную справедливость, а чиновники начинают его за это преследовать. После того как в 1993 году Малышев А. В отказался отозвать свой доклад об автомобильном наезде на женщину Главой района, пребывавшем в нетрезвом состоянии, было отозвано представление о награждении Малышева за спасение жизни людей. Милиционер пожертвовал собой, чтобы спасти нескольких человек, в том числе женщину. Представитель власти сбил другую женщину и скрылся с места преступления. Младший лейтенант, как неравнодушный свидетель и потому что это его обязанность и работа - попытался восстановить законность. После чего милиционер стал подвергаться гонениям и не только не получил награду, но был лишен всего, до чего смогли дотянуться нечистые чиновники от власти. Тот самый мэр, задержанный по факту ДТП, изощренно и умышленно довел до инфаркта мать Андрея Валентиновича. К самому лейтенанту Малышеву приезжала Скорая помощь не после его поединков с бандитами, а после объяснений с чиновниками, желающими оставить биографию запятнавшего себя Главы города незапятнанной.



За прошедшие годы многие депутаты различных партий ратовали за заслуженное награждение А. В Малышева. Депутат Гос. Думы И. В. Пономарев, лидеры партий Миронов С.М., Жириновский В.В. также ходатайствовали за майора Малышева, но получили отказ. Чиновничий аппарат не видит и не считает, что Малышев А. В. имеет заслуги перед городом и страной.



Те, кто был у власти, когда Андрей Валентинович жертвовал собой для других, давно, с позором или мирно отстранены от кормил, спокойно почивают с хорошей пенсией или собственным бизнесом. А майор милиции в отставке, человек, заслуживший хотя бы благодарность, отброшен за ненадобностью.



Депутат Гос. Думы РФ Пономарев



162130 Вологодская область



Город Сокол, улица Советская, дом 73.



Главам Администрации Сокольского Муниципального района и города Сокол Вологодской области.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



Город Москва. 21.11.2013 года.



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И. В. Пономарёв, в соответствии с Законодательством Российской Федерации, и ввиду того, что представление к награждению государственными наградами России осуществляют представительные органы муниципальных образований, ходатайствует о награждении высшей государственной наградой Российской Федерации - Малышева Андрея Валентиновича, 27.08.1963 года рождения, уроженца города Грязовец Вологодской области, проживающего по адресу: 162132 Вологодская область, город Сокол, улица Производственная, дом 20, кв. 58, ветерана МВД РФ, майора милиции (в отставке), ветерана труда, ранее после службы в рядах Армии служившего в Сокольском ГОВД УВД Вологодской области с 29.12.1984 года по 07.05.2003, вышедшего в отставку по ограниченному состоянию здоровья, поощрявшегося руководством более 30 раз, в том числе награжденного: Знаками «Отличник милиции», «За заслуги в обеспечении правопорядка», медалями «За безупречную службу» и «За отличие в службе» всех трех степеней, медалью «Ветеран МВД России». За спасение людей по линии МЧС РФ - Личной Благодарностью Министра МВД РФ В. Колокольцева от 09.11.2012 года и медалью МЧС РФ «Маршал Василий Чуйков» приказом министра МЧС РФ В. А. Пучкова от 19.09.2013 года.



Учитывая факт, что имеются все основания к награждению А. В. Малышева высшей наградой РФ за следующее:



1. В 1993 году Сокольским районным судом Вологодской области по статье 206 частью 3 УК РФ к лишению свободы был осужден гражданин Падалка, при задержании которого работник милиции Сокольского ГОВД А. В. Малышев совершил геройский подвиг, а именно: осужденный Падалка в поселке Литега Сокольского района Вологодской области, забаррикадировавшись в квартире на первом этаже, захватил в заложницы ребенка - девочку, угрожал ее убить и расчленить топором. Учитывая экстренную ситуацию, до прибытия бойцов спецназа и группы захвата Малышев А. В, отказавшись от применения табельного оружия - пистолета «ПМ», ввиду того, что преступник закрылся девочкой как щитом, неоднократно рискуя собственной жизнью, под ударами топора бандита пробивая собой двойное стекло и разбиваясь при этом в кровь, запрыгнул в квартиру и приемом боевого каратэ обездвижил преступника и тем самым спас жизнь малолетнему ребенку. Малышев А.В. пошел на самопожертвование чем совершил геройский подвиг, который до сих пор Родиной и Государством не отмечен.



2. В 1993 году Сокольским районным судом Вологодской области по ст. ст. 146, 206, 144, 193 УК РФ был осужден к лишению свободы гражданин Дедов, при задержании которого участковый инспектор Сокольского ГОВД Малышев А. В. находившийся на выходном и без оружия, совершил геройский подвиг, когда при штурме квартиры - притона по адресу: город Сокол, улица Вологодская дом 14 (1 этаж пятиэтажного здания, выходной день) опасный преступник Дедов с целью убийства участкового Малышева А. В. через выбитую дверь с силой метнул в него топор на поражение, но Малышев А. В. не ушел с линии атаки, так как сзади пробегали посторонние безнадзорные дети, и закрыл собою дверной проем, в результате чего получил серьезное ранение; преступник был задержан. Таким образом был совершен геройский подвиг, который Государством не был отмечен.



3. В период с 1995 по 2000 год, учитывая факт, что на территории города Сокол и города Кадников и всего Сокольского района Вологодской области не было своего поисково-спасательного отряда МЧС РФ, а люди бесследно пропадали без вести и гибли в лесах, на болотах, и водоемах, участковый инспектор Малышев А. В. создал внештатную объединенную поисково-спасательную группу и лично участвовал в ее работе постоянно, не освобождаясь от своей милицейской работы, а параллельно, за счет личного времени. Рискуя жизнью, проваливаясь по грудь в болотную жижу и холодную воду, Малышев А. В. и члены его группы разыскали живыми и мертвыми, на себе вынесли и спасли более 100 человек!



Малышев А. В. за время многолетних поисково-спасательных операций серьезно повредил свое здоровье, в настоящее время не работает.



Чем в течении многих лет Малышев А. В. совершал геройский подвиг и иные



описанные подвиги и другие особые заслуги в деле спасения без вести пропавших, которые до сих пор достойно не были отмечены Государством.



Исходя из вышеизложенного, ходатайствую:



Представить А. В. Малышева к награждению высшей государственной наградой Российской Федерации. статью прочитали: 36 человек ﻿

Отечество сильно своими героями. Один человек способен изменить очень многое, если он стоит на страже, оберегает сограждан не по приказу, не за материальные блага, а по велению души, всем сердцем болеет за настоящее и будущее не только страны, но людей, которым помогает, рискуя жизнью.Вправе ли общество забывать об искренних и чистых в помыслах и действиях хранителях спокойствия. Когда такой герой жертвует всем личным, грудью поднимается на защиту слабых, обиженных, несчастных. Встает перед бандитами, закрывая своим телом беспомощных женщин и детей, вытаскивает людей из болот, находит в чащах, спасает от диких животных, из последних сил выносит из бескрайних лесных лабиринтов.Можно конечно вообще не помнить ничьих заслуг, спрятать в глубинах памяти и времени все хорошее, что делает для страны и общества человек, помышляющий только о благе и процветании государства и каждого его жителя в отдельности. Но, может быть, зашевелится что-то в душе власть имущего, не все чиновники стали олицетворением безучастного бездушия. Новое поколение молодежи потеряло ориентиры в современной жизни. Куда идти, за кем следовать, кто является патриотическим ориентиром, кто встанет перед врагом в случае необходимости, если настоящих героев смешивают с грязью или, в лучшем случае, не хотят замечать вообще. Молодежь должна знать, что искреннее желание служить обществу не будет безответным. Известный герой не должен быть забыт!Андрей Валентинович Малышев оказался в органах правопорядка, потому что хотел служить и защищать – людей и идеалы патриота и гражданина. Не блага и деньги – нечто большее в душе привело его в ряды милиционеров. Во время службы в Сокольском ГОВД УВД Вологодской области много раз спасал людей в совершенно невообразимых обстоятельствах, когда еще не существовало поисково-спасательной службы, не было отрядов МЧС. Отыскивал пропавших, выносил живых и мертвых из болот и бескрайних лесов, обезвреживал опасных преступников, получал травмы и ранения, подвергался опасностям на грани жизни и смерти, загубил свое здоровье, но никогда не сдавался и не отступал, невзирая ни на что.Милиционер это нечто большее, чем рядовой член общества. Он живет со знанием и чувством того, что жертвует собой во благо других. Это часть его внутреннего самосознания, долг становится его сутью и основой самовыражения. Таким человеком быть очень трудно. Он несет груз ответственности за все происходящее, его честность иногда кажется странной на фоне всеобщей неправедности и лживости. Такой человек – бессребреник. Он отдаст последнее, пожертвует всем материальным, он безвинно чувствует вину за чужие ошибки, всегда попытается помочь всем, кому плохо, отдать, что имеет.Андрей Малышев никогда не считал, что совершает подвиг, когда одних спасал на пожарах, других вытаскивал из воды. Любыми способами, не думая о своей безопасности, предотвращал гибель людей, потому что такая работа, таково состояние души, так бьется сердце.Биография А. В Малышева – развернутый атлас свершений, настоящая книга деяний гражданина, одной страницы которой хватило бы на десятки, сотни обычных жизней.Обезоружить на центральной улице города вооруженного карабином пьяного агрессора, голыми руками, не находясь на работе, просто потому, что некому больше было это сделать, никто другой не оказался рядом и не пришел на помощь женщинам с детьми и старикам.Кто еще может рассказать, что предотвратил радиационное заражение города с населением в пятьдесят тысяч человек. По тревожному вызову в одиночку противостоял банде пьяных бандитов, напавшей на детский лагерь, отказавшись от помощи прикомандированных к отделу девушек, не желая подвергать опасности их жизни. Нравственное благородство такая же составная часть его натуры, как мужество и стойкость.За спасение людей Майор Малышев был представлен к высокой государственной награде.Странным образом представление затерялось в неких кулуарах власти. Но по ходатайству тогдашнего вологодского губернатора Золотой Звездой Героя Российской Федерации была удостоена жительница Грязовца, принявшая участие в спасении скота с фермы-комплекса, принадлежащего родственникам того самого губернатора. Альтернатива и годы назад показалась землякам Малышева странной, кажется таковой и сегодня. Ведь Малышев не скот спасал, а людей. И не один раз, а много раз спасал, вытаскивал других, подвергая опасности свою жизнь. Но как была власть в руках чиновников, моющих друг другу руки, такой же она и остается по сей день.К слову сказать, о честности работников ГУВД Вологодской области ходят легенды по всей России. Как известно, они не берут взяток на дорогах, в любых дорожных ситуациях всегда отстаивают закон и порядок.Но сюжет развернулся в противостояние честного милиционера мэру города.Ситуация выглядит достаточно странной, когда сотрудник милиции пытается бороться за законную справедливость, а чиновники начинают его за это преследовать. После того как в 1993 году Малышев А. В отказался отозвать свой доклад об автомобильном наезде на женщину Главой района, пребывавшем в нетрезвом состоянии, было отозвано представление о награждении Малышева за спасение жизни людей. Милиционер пожертвовал собой, чтобы спасти нескольких человек, в том числе женщину. Представитель власти сбил другую женщину и скрылся с места преступления. Младший лейтенант, как неравнодушный свидетель и потому что это его обязанность и работа - попытался восстановить законность. После чего милиционер стал подвергаться гонениям и не только не получил награду, но был лишен всего, до чего смогли дотянуться нечистые чиновники от власти. Тот самый мэр, задержанный по факту ДТП, изощренно и умышленно довел до инфаркта мать Андрея Валентиновича. К самому лейтенанту Малышеву приезжала Скорая помощь не после его поединков с бандитами, а после объяснений с чиновниками, желающими оставить биографию запятнавшего себя Главы города незапятнанной.За прошедшие годы многие депутаты различных партий ратовали за заслуженное награждение А. В Малышева. Депутат Гос. Думы И. В. Пономарев, лидеры партий Миронов С.М., Жириновский В.В. также ходатайствовали за майора Малышева, но получили отказ. Чиновничий аппарат не видит и не считает, что Малышев А. В. имеет заслуги перед городом и страной.Те, кто был у власти, когда Андрей Валентинович жертвовал собой для других, давно, с позором или мирно отстранены от кормил, спокойно почивают с хорошей пенсией или собственным бизнесом. А майор милиции в отставке, человек, заслуживший хотя бы благодарность, отброшен за ненадобностью.Депутат Гос. Думы РФ Пономарев162130 Вологодская областьГород Сокол, улица Советская, дом 73.Главам Администрации Сокольского Муниципального района и города Сокол Вологодской области.ПРЕДСТАВЛЕНИЕГород Москва. 21.11.2013 года.Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И. В. Пономарёв, в соответствии с Законодательством Российской Федерации, и ввиду того, что представление к награждению государственными наградами России осуществляют представительные органы муниципальных образований, ходатайствует о награждении высшей государственной наградой Российской Федерации - Малышева Андрея Валентиновича, 27.08.1963 года рождения, уроженца города Грязовец Вологодской области, проживающего по адресу: 162132 Вологодская область, город Сокол, улица Производственная, дом 20, кв. 58, ветерана МВД РФ, майора милиции (в отставке), ветерана труда, ранее после службы в рядах Армии служившего в Сокольском ГОВД УВД Вологодской области с 29.12.1984 года по 07.05.2003, вышедшего в отставку по ограниченному состоянию здоровья, поощрявшегося руководством более 30 раз, в том числе награжденного: Знаками «Отличник милиции», «За заслуги в обеспечении правопорядка», медалями «За безупречную службу» и «За отличие в службе» всех трех степеней, медалью «Ветеран МВД России». За спасение людей по линии МЧС РФ - Личной Благодарностью Министра МВД РФ В. Колокольцева от 09.11.2012 года и медалью МЧС РФ «Маршал Василий Чуйков» приказом министра МЧС РФ В. А. Пучкова от 19.09.2013 года.Учитывая факт, что имеются все основания к награждению А. В. Малышева высшей наградой РФ за следующее:1. В 1993 году Сокольским районным судом Вологодской области по статье 206 частью 3 УК РФ к лишению свободы был осужден гражданин Падалка, при задержании которого работник милиции Сокольского ГОВД А. В. Малышев совершил геройский подвиг, а именно: осужденный Падалка в поселке Литега Сокольского района Вологодской области, забаррикадировавшись в квартире на первом этаже, захватил в заложницы ребенка - девочку, угрожал ее убить и расчленить топором. Учитывая экстренную ситуацию, до прибытия бойцов спецназа и группы захвата Малышев А. В, отказавшись от применения табельного оружия - пистолета «ПМ», ввиду того, что преступник закрылся девочкой как щитом, неоднократно рискуя собственной жизнью, под ударами топора бандита пробивая собой двойное стекло и разбиваясь при этом в кровь, запрыгнул в квартиру и приемом боевого каратэ обездвижил преступника и тем самым спас жизнь малолетнему ребенку. Малышев А.В. пошел на самопожертвование чем совершил геройский подвиг, который до сих пор Родиной и Государством не отмечен.2. В 1993 году Сокольским районным судом Вологодской области по ст. ст. 146, 206, 144, 193 УК РФ был осужден к лишению свободы гражданин Дедов, при задержании которого участковый инспектор Сокольского ГОВД Малышев А. В. находившийся на выходном и без оружия, совершил геройский подвиг, когда при штурме квартиры - притона по адресу: город Сокол, улица Вологодская дом 14 (1 этаж пятиэтажного здания, выходной день) опасный преступник Дедов с целью убийства участкового Малышева А. В. через выбитую дверь с силой метнул в него топор на поражение, но Малышев А. В. не ушел с линии атаки, так как сзади пробегали посторонние безнадзорные дети, и закрыл собою дверной проем, в результате чего получил серьезное ранение; преступник был задержан. Таким образом был совершен геройский подвиг, который Государством не был отмечен.3. В период с 1995 по 2000 год, учитывая факт, что на территории города Сокол и города Кадников и всего Сокольского района Вологодской области не было своего поисково-спасательного отряда МЧС РФ, а люди бесследно пропадали без вести и гибли в лесах, на болотах, и водоемах, участковый инспектор Малышев А. В. создал внештатную объединенную поисково-спасательную группу и лично участвовал в ее работе постоянно, не освобождаясь от своей милицейской работы, а параллельно, за счет личного времени. Рискуя жизнью, проваливаясь по грудь в болотную жижу и холодную воду, Малышев А. В. и члены его группы разыскали живыми и мертвыми, на себе вынесли и спасли более 100 человек!Малышев А. В. за время многолетних поисково-спасательных операций серьезно повредил свое здоровье, в настоящее время не работает.Чем в течении многих лет Малышев А. В. совершал геройский подвиг и иныеописанные подвиги и другие особые заслуги в деле спасения без вести пропавших, которые до сих пор достойно не были отмечены Государством.Исходя из вышеизложенного, ходатайствую:Представить А. В. Малышева к награждению высшей государственной наградой Российской Федерации.