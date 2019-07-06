Трухлявая воинственность

На известном информационном ресурсе “Украинская правда” – интервью с каким-то дипломатом Василенко. Как вы догадались, украинского же. Старый хрыч, песок сыпется, а туда же: “Україні вже зараз треба мати план на випадок розпаду Росії”. Так и называется статья, которая некоторое время числилась вроде как передовицей – а это значит, сама тематика – раскручиваемый тренд.





















И тогда можете глянуть предыдущий материал блога – о том, что некая интересная вещь случилась на Украине (там постоянно интересные вещи случаются, правда, но мы о необычной сути явления говорим) – ЦИК зарегистрировал кандидатом известных украинских ворогов, опомнился – “да это ж вороги!”, и впоследствии снял с выборов. При этом распиарилось несколько участников всего процесса, в немалой же степени – те, кто сейчас двигает в Раду в качестве таких защитников украинских интересов, которые не допустят реванша. Ни-ни, ни капельки, чуть что – пасть кааааак раскроют!





На страничке партии Порошенко “Европейская солидарность” как раз набат: “Пока мы защищали страну, они ждали реванша!... Теперь поднимают голову, уничтожают армию, хотят отменить закон о языке, ликвидировать нашу церковь... “. Ну, вы поняли, да? – ту церковь, которую американцы подсунули в качестве “нашей“, и в силу её малой авторитетности о ней едва ли не забыли, надо защищать – ибо она является “нашей“, и главный мобилизующий фактор здесь - это иная, чем у кацапов, церковь.





И вот в рамках такого раскручиваемого тренда, чтобы людишки не вздумали настроиться на сколь-нибудь мирные времена или передышку – материал этого трухлявого дипломата Василенко, у которого, как написала бы одна известная коллега с острым языком – “кровь с клыков капает”.





Основные моменты статьи: Україна, відповідно до своєї Конституції … мала беззастережне право негайно оголосити стан війни, здійснювати самооборону від агресії та запровадити воєнний стан, як того вимагали національні інтереси… все ще існує ситуація, коли кращі сини і дочки України гинуть на фронті, а переважна більшість населення дивиться на це у телевізорі, як на якусь виставу, нібито їх це не стосується… значна кількість українців вважає, що ми маємо відновити дружні відносини з Росією, перед цим уклавши мир за будь-яку ціну… Мінські домовленості були дипломатичною пасткою. Вони були нав'язані Україні за допомогою сили... Готуватися до серйозної повномасштабної війни, пояснивши вірогідність її суспільству. Треба, щоб усі громадяни України зрозуміли, що вони дійсно в небезпеці і якщо вони вважатимуть себе сторонніми глядачами у виставі, то стануть рабами у підкореній Москвою провінції. Врешті-решт історична місія України – сприяти знищенню Російської імперії. Але її розпад нестиме і негативні наслідки для України. Тому нам вже зараз треба мати план на випадок розпаду Росії.





Вообще-то Минские соглашения оба раза больше выручали ВСУ в сложной ситуации, но это была "пастка" - старик бы угробил в несколько раз больше. Всю родню он, вероятно, отправил на фронт, как и те воодушевлённые комментаторы, которые ему аплодируют, что "правильно написал, молодец, настоящий дипломат!", поэтому ожидает постоянной боевой готовности и от “суспильства”. Ну а названная им историческая миссия точь-в точь совпадает с той ролью, которую отводят стране в западной метрополии, тут старик угадал. Очевидно, считает, что рано ещё о душе думать.

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