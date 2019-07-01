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дата публикации 01.07.19 20:31
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Осужденная дочь покойного узбекского лидера говорит, что отдала государству 1,2 млрд. долларов

By AFP  Issued on 24-06-2019

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Гульнара Каримова, показанная здесь за кулисами показа  мод в Нью-Йорке в 2010 году, не стала признавать свою вину, но принесла извинения народу Узбекистана за «разочарование, которое я,  вероятно, принесла». GETTY IMAGES СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА / AFP / File

Заключенная в тюрьму дочь бывшего  лидера Узбекистана попросила его преемника освободить ее, заявив, что она отдала государству более 1,0 миллиарда долларов,  одновременно с этим решение органов по борьбе с мошенничеством в отношении ее бывшего дома в Швейцарии усугубило ее проблемы.

В 2017 году,  Гульнара Каримова, 46-летняя дочь покойного лидера Узбекистана Ислама Каримова,  была приговорена узбекским судом к десяти годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

В своем заявлении в Instagram в воскресенье она не  стала признавать вину, но извинилась перед народом центральноазиатской  страны за «разочарование, которое я, вероятно, принесла».

Бывший дипломат и поп-звезда заявила, что отдала государству "1,2 миллиарда  долларов (один миллиард евро) своих личных активов в интересах бюджета республики".

Русскоязычная история, выложенная   на Instagram-странице ее дочери Иман Каримовой, также гласит, что Каримова и ее команда юристов отказались от претензий на 686 миллионов долларов, хранящихся в иностранных банках.

«Это действительно так», - заявил в понедельник  агентству Франс Пресс швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манджат  о публикации в Instagram, отказавшись при этом комментировать ее содержание.

Первое решение  иностранного государства

Открытое  обращение Каримовой прозвучало накануне объявления генерального прокурора Швейцарии в понедельник о том, что Швейцария направила 130 миллионов швейцарских франков (133 миллиона долларов), ранее находившихся на банковских счетах в этой  европейской стране, в Узбекистан.

Этот шаг последовал за первым обвинением выдвинутым  в ходе антикоррупционного расследования проводимого  в Швейцарии, в котором Каримова, как полагают, была центральной фигурой.

Швейцарский генеральный прокурор заявил, что возвращение средств последовало за осуждением швейцарского суда неназванного «родственника Гульнары Каримовой».

Родственник  был обвинен в перемещении денег по банковским счетам, «чтобы предотвратить идентификацию происхождения и фактического назначения средств», говорится в заявлении генерального прокурора.

«Он также подписал фальшивые банковские документы, чтобы скрыть личность истинного владельца средств Гульнары Каримовой», - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура заявила, что приговор, вынесенный родственнику - штраф в размере 390 000 франков или 130-дневный тюремный срок, - отражает тот факт, что он уже отбывает  большой срок в Узбекистане.

Каримова была постоянным представителем Узбекистана при Организации Объединенных Наций в Женеве с 2008 по 2017 год.

Ее проблемы в Узбекистане начались в 2014 году, когда ее отец был еще жив, и, как сообщается, ее поместили под домашний арест после того, как она оскорбляла свою мать и сестру в Твиттере.

В 2018 году суд заменил приговор Каримовой на пять лет под домашним арестом.

Но в марте этого года узбекская прокуратура заявила, что ее вернули в тюрьму за неоднократные нарушения условий  домашнего ареста.

В 2017 году прокуроры заявили, что Каримова была членом «организованной преступной группы», которая контролировала активы на сумму более 1,3 миллиарда долларов в 12 странах.

Каримова также была  объектом многолетнего  расследования по подозрению  в коррупции в отношении западных телекоммуникационных компаний.

Американские и европейские следователи говорят, что фирмы заплатили ей миллиарды долларов, чтобы обеспечить доступ к узбекскому рынку.

Президент Шавкат Мирзиёев пришел к власти после смерти Каримова, долговременного  авторитарного лидера Узбекистана, в 2016 году.

Он  заслужил  одобрение за преодоление многих из авторитарных эксцессов своего предшественника, но сохранил репрессивную политическую систему в целости и сохранности.

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теги: Узбекистан  
   
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