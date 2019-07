архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 01.07.19 20:31 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “rfi (radiofrance internationale)”,

"Jailed daughter of late Uzbek leader says gave state $1.2 bn" Франция - 24 июня 2019 г. Осужденная дочь покойного узбекского лидера говорит, что отдала государству 1,2 млрд. долларов By AFP Issued on 24-06-2019 Гульнара Каримова, показанная здесь за кулисами показа мод в Нью-Йорке в 2010 году, не стала признавать свою вину, но принесла извинения народу Узбекистана за «разочарование, которое я, вероятно, принесла». GETTY IMAGES СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА / AFP / File Заключенная в тюрьму дочь бывшего лидера Узбекистана попросила его преемника освободить ее, заявив, что она отдала государству более 1,0 миллиарда долларов, одновременно с этим решение органов по борьбе с мошенничеством в отношении ее бывшего дома в Швейцарии усугубило ее проблемы. В 2017 году, Гульнара Каримова, 46-летняя дочь покойного лидера Узбекистана Ислама Каримова, была приговорена узбекским судом к десяти годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. В своем заявлении в Instagram в воскресенье она не стала признавать вину, но извинилась перед народом центральноазиатской страны за «разочарование, которое я, вероятно, принесла». Бывший дипломат и поп-звезда заявила, что отдала государству "1,2 миллиарда долларов (один миллиард евро) своих личных активов в интересах бюджета республики". Русскоязычная история, выложенная на Instagram-странице ее дочери Иман Каримовой, также гласит, что Каримова и ее команда юристов отказались от претензий на 686 миллионов долларов, хранящихся в иностранных банках. «Это действительно так», - заявил в понедельник агентству Франс Пресс швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манджат о публикации в Instagram, отказавшись при этом комментировать ее содержание. Первое решение иностранного государства Открытое обращение Каримовой прозвучало накануне объявления генерального прокурора Швейцарии в понедельник о том, что Швейцария направила 130 миллионов швейцарских франков (133 миллиона долларов), ранее находившихся на банковских счетах в этой европейской стране, в Узбекистан. Этот шаг последовал за первым обвинением выдвинутым в ходе антикоррупционного расследования проводимого в Швейцарии, в котором Каримова, как полагают, была центральной фигурой. Швейцарский генеральный прокурор заявил, что возвращение средств последовало за осуждением швейцарского суда неназванного «родственника Гульнары Каримовой». Родственник был обвинен в перемещении денег по банковским счетам, «чтобы предотвратить идентификацию происхождения и фактического назначения средств», говорится в заявлении генерального прокурора. «Он также подписал фальшивые банковские документы, чтобы скрыть личность истинного владельца средств Гульнары Каримовой», - говорится в сообщении. Генеральная прокуратура заявила, что приговор, вынесенный родственнику - штраф в размере 390 000 франков или 130-дневный тюремный срок, - отражает тот факт, что он уже отбывает большой срок в Узбекистане. Каримова была постоянным представителем Узбекистана при Организации Объединенных Наций в Женеве с 2008 по 2017 год. Ее проблемы в Узбекистане начались в 2014 году, когда ее отец был еще жив, и, как сообщается, ее поместили под домашний арест после того, как она оскорбляла свою мать и сестру в Твиттере. В 2018 году суд заменил приговор Каримовой на пять лет под домашним арестом. Но в марте этого года узбекская прокуратура заявила, что ее вернули в тюрьму за неоднократные нарушения условий домашнего ареста. В 2017 году прокуроры заявили, что Каримова была членом «организованной преступной группы», которая контролировала активы на сумму более 1,3 миллиарда долларов в 12 странах. Каримова также была объектом многолетнего расследования по подозрению в коррупции в отношении западных телекоммуникационных компаний. Американские и европейские следователи говорят, что фирмы заплатили ей миллиарды долларов, чтобы обеспечить доступ к узбекскому рынку. Президент Шавкат Мирзиёев пришел к власти после смерти Каримова, долговременного авторитарного лидера Узбекистана, в 2016 году. Он заслужил одобрение за преодоление многих из авторитарных эксцессов своего предшественника, но сохранил репрессивную политическую систему в целости и сохранности. статью прочитали: 13 человек Комментарии