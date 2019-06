архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 14.06.19 23:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “McClatchy”,

"Trump team is adopting a pipeline plan to wean Europe off Russian fuel Read more here: https://www.mcclatchydc.com/news/policy/environment/energy/article231114518.html" США - 05 июня 2019 г. Команда Трампа одобряет трубопроводную стратегию избавления Европы от российского топлива Майкл Уилнер

Bureau of Energy Resources Вашингтон Ведущие помощники президента Дональда Трампа по национальной безопасности считают, что план действий, ведущий к миру на Ближнем Востоке, прочерчен на физической карте, которая висит у них в Белом доме и на которой отмечены электростанции, газовые терминалы и перспективные трубопроводные проекты.

Согласно трем высокопоставленным чиновникам администрации, эта карта - рассекреченная и полученная McClatchy - вдохновила членов Совета по национальной безопасности рассмотреть в качестве первоочередной задачи создание газового форума в Восточном Средиземноморье, который будет одновременно способствовать росту экономик нескольких стран и свяжет эти страны, находящиеся в конфликте в течение десятилетий. Привлекательность региональных энергоресурсов является основой организационного принципа для выработки политических решений ключевыми членами ближайшего окружения Трампа, которые сходным образом считают нефтегазовые потребности крайне важными для их стратегий в отношении России и Европейского Союза, согласно источникам в Белом доме и Министерстве обороны. Это редкий пример преемственности между администрациями Трампа и Обамы. Карта первоначально была составлена картографами Госдепартамента и дипломатами по вопросам энергетических ресурсов, работавшими по указанию бывшего вице-президента Джо Байдена, согласно ее разработчику, Амосу Хохстейну, бывшему спецпредставителю и координатору по международным энергетическим делам. "Ее создание заняло у нас много времени", - сказал Хохстейн изданию McClatchy. "Есть полная преемственность, и она существует благодаря дальновидности и лидерству вице-президента Байдена".

Межведомственное сотрудничество Администрация Трампа поддерживает две меры Конгресса, поддерживаемые обеими партиями, которые сходятся с ее подходом: законопроект, "продвигающий партнерство в области безопасности и энергоресурсов в Восточном Средиземноморье", представленный обеими партиями в обеих палатах Конгресса в мае, а также законопроект, угрожающий санкциями европейским фирмам, поддерживающим строительство трубопроводов "Северный поток-2" в Германию, которые финансируются преимущественно контролируемым государством российским "Газпромом". Министр энергетики Рик Перри проинформировал президента Дональда Трампа две недели назад в Овальном кабинете о российских усилиях касательно трубопровода, который идет в обход Украины по морской территории балтийских государств, полностью зависящих от российского топлива. Администрация все громче выступает против проекта "Северный поток-2". "Если Германия будет настойчиво продолжать строить трубопровод "Северный поток-2", как сказал президент Трамп, то это может превратить экономику Германии в буквальном смысле в пленницу России", - сказал в апреле вице-президент Майк Пенс на мероприятии, посвященном годовщине НАТО, в Вашингтоне. Вице-президент Майк Пенс, выступая на мероприятии НАТО в Вашингтоне 3 апреля 2019 года, сказал, что, если Германия продолжит строить трубопровод "Северный поток-2", то это может превратить экономику Германии в "пленницу России". Атлантический Совет Перри говорит, что президент поддержит законопроект Сената о санкциях, внесенный в начале мая. А так как администрация стремится свести на нет усилия России на севере Европы, то она также работает над тем, чтобы помочь возглавляемой Египтом инициативе на юге континента, которая может создать мощный региональный газовый рынок. Чиновники Белого дома сказали McClatchy в апреле, что они запросили официальную роль наблюдателя на будущих встречах Газового форума Восточного Средиземноморья - состоящего из Иордании, Италии, Греции, Кипра, Израиля и Палестинской автономии - предложив помощь в конкретизации структуры форума посредством экспертных знаний США. На этом фронте администрация пользуется поддержкой неожиданных союзников. Элиот Энгель, демократ и председатель комитета по международным делам палаты представителей, встречался на прошлой неделе с президентом Кипра и сказал, что проект Газового форума Средиземноморья является благоприятной возможностью для США, чтобы заблокировать усилия России по оказанию влияния на местные энергоресурсы. "Я думаю, что российский президент Владимир Путин и Россия не могут и не должны иметь возможность контролировать эту ситуацию", - заявил Энгель. А в конце апреля Боб Менендес, сенатор-демократ от Нью-Джерси, являющийся влиятельным членом сенатского комитета по международным отношениям, похвалил администрацию Трампа за ее усилия, одновременно рекламируя двухпартийный законопроект, автором которого он недавно стал вместе с сенатором-республиканцем Марком Рубио от Флориды. Законопроект "посылает ясный сигнал Сената региону и миру", заявил Менендес в Афинах: "Восточное Средиземноморье - это регион первоочередной важности для нашей страны. И он должен поэтому быть более заметным в том, как мы распределяем дипломатическую энергию, деятельность и ресурсы". Демократические советники в Белом доме и Сенате признают, что энергетическая стратегия является редкой областью согласия между партиями. "На обоих этих энергетических фронтах, несомненно, существует двухпартийное сотрудничество", - сказал один источник-демократ из Конгресса, который отметил несколько недавних визитов конгрессменов в регион или делегаций Конгресса, в центре внимания которых была эта энергетическая стратегия. "В той степени, в какой [Совет национальной безопасности] информирует Госдепартамент, они тесно взаимодействуют с Конгрессом по этому вопросу". Два конгрессмена от Флориды, демократ Тед Дойч и республиканец Гус М. Билиракис, представили на прошлой неделе законопроект после усилий Менендеса и Рубио в Сенате, который придаст дополнительный импульс стратегии Белого дома. Противодействие ползучему влиянию России на энергоресурсы в регионе "может определенно являться подоплекой" законопроекта, сказал второй источник-демократ из Конгресса. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Дэвид Саттерфилд ездил в Бейрут в прошлый вторник, надеясь стать посредником в достижении урегулирования спора о морской границе между Ливаном и Израилем, так как обе эти страны заявляют права на шельфовую зону с высокоперспективными новыми газовыми месторождениями. Один чиновник Госдепартаманта сказал McClatchy, что урегулирование там может "высвободить" инвестиции частного сектора в этот проект. "Есть много движения по этой части истории", - заявил чиновник. "Если эта проблема с морской границей будет решена, то намного больше энергетических компаний будут полны решимости проводить поисково-разведочные работы. Это открывает большие перспективы". Энергетическая стратегия, готовившаяся много лет Внимание видных чиновников СНБ - включая Перри, советника по национальной безопасности Джона Болтона, старшего директора по стратегическому анализу Викторию Коатс и госсекретаря Майка Помпео - снова вывело стратегию, расквартированную в незаметном офисе в Госдепартаменте, на межведомственный уровень. Этот офис, называющийся Бюро энергетических ресурсов, работал со времен Обамы над тем, чтобы избавить Европу от российского топлива и построить "интегрированный энергетический рынок для ускорения регионального сотрудничества и укрепления энергетической безопасности", согласно его веб-сайту.

Карта обрисовывает обнаруженные нефтяные и газовые месторождения у берегов Кипра, Египта, Израиля и Ливана в последние десять лет и провдит между ними возможные маршруты для экспорта, которые могут в конечном счете поспособствовать продаже регионального газа в ЕС.

"Я никогда не удивляюсь, когда администрация решает, что ее предшественники сделали что-то правильно", - сказал Хохстейн. "Это весьма очевидный выбор курса, который поддерживает американские и региональные интересы. Негативных аспектов нет. Но это требует внимания к деталям, и в течение двух лет была попытка заново изобрести колесо, что было напрасной потерей времени". Хохстейн, который тесно сотрудничал с Байденом во время пребывания того в правительстве, сказал, что эта карта была лично представлена турецкому президенту Тайипу Эрдогану во время кипрского мирного процесса 2015-2017 гг., и заложила фундамент для сближения между Турцией и Израилем после кризиса с флотилией в Газу. "У ливанцев она есть, у израильтян, у киприотов - на это было направлено огромное внимание", - сказал он. Один чиновник администрации Трампа, работающий над тем, чтобы запустить израильско-палестинские переговоры, не захотел сказать, является ли энергетическое сотрудничество элементом мирного плана администрации. Но нарождающийся Газовый форум Восточного Средиземноморья, базирующийся в Каире, является единственным механизмом, который свел Израиль и Палестинскую автономию для совместных соглашений о сотрудничестве в последние годы. "Все, что заставляет израильтян и палестинцев соглашаться по семи пунктам, является достаточно важным", - отметил другой чиновник.

И по мере того, как усилия администрации сформировать "Ближневосточный стратегический альянс" или MESA (Middle East Strategic Alliance) для противодействия Ирану буксуют из-за нежелания важных союзников, чиновники по вопросам национальной безопасности обращаются к газовому форуму как к их основному стратегическому инструменту для содействия интересам США в регионе. В марте Помпео участвовал в церемонии подписания в Тель-Авиве вместе с греческими, израильскими и кипрскими официальными лицами соглашения о продвижении вперед трубопровода стоимостью 7 миллиардов долларов, который обеспечит экспорт местного газа в Европу. Чиновники по вопросам национальной безопасности говорят McClatchy, что это был намеренный сигнал о поддержке США проекта, хотя они продолжают выражать сомнение касательно реализуемости и стоимости прокладки трубы так глубоко по морскому дну. "Мы в общем и целом поддерживаем идею трубопровода - он очень привлекателен. Но вопрос в том, является ли он экономически обоснованным", - заявил чиновник. "Если этот трубопровод делает газ сейчас слишком дорогим на европейском рынке, то, конечно, это следует учитывать". "Где еще Европа может получать свои энергоресурсы?" Их нарождающаяся амбициозная цель - соединить ранее соперничавшие правительства посредством энергосистемы и использовать этот прагматичный альянс для обогащения региона, диверсификации европейского импорта и ослабления Москвы - не хуже любой стратегической доктрины, пока не появившейся у администрации Трампа.

И все же в этой цели заложен стратегический парадокс, по словам Саймона Хендерсона, директора Программы Бернстайна по вопросам Персидского залива и энергетической политики в Вашингтонском институте ближневосточной политики. "Идея о том, что энергоресурсы Восточного Средиземноморья могут повлиять на европейский энергетический баланс таким образом, чтобы негативно сказаться на рыночной доле России, является фантазией - газовая жажда Европы так огромна, а способность России обеспечивать поставки этого газа так велика, что это бредовая мечта даже надеяться, что мы можем добиться этого, учитывая ограниченные запасы, открытые к настоящему моменту", - сказал Хендерсон. "Надежда, что вы найдете газ, это не то же самое, что найти газ".

Более двух третей европейского газа импортируются извне блока, приблизительно половина этого поступает из России, согласно Европейской комиссии и "Газпрому", что составляет почти 200 миллиардов кубометров, поставленных в 2017 году. Дипломаты по вопросам энергоресурсов из администраций Трампа и Обамы возлагают надежды на многообещающие данные, которые показывают, что там есть достаточно газа, чтобы удовлетворить всю Европу. Но оценки того, сколько ископаемого топлива имеется в прибрежных водах Восточного Средиземноморья, базируются на современном, но неточном, сейсмическом моделировании. "Где еще Европа может получать свои энергоресурсы?" - продолжил Хендерсон. "Если бы я был совершенно аполитичным по этому вопросу, то я бы сказал - в Иране". статью прочитали: 28 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.