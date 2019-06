архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.06.19 08:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Hill”,

"Key figure that Mueller report linked to Russia was a State Department intel source" США - 06 июня 2019 г. Основное действующее лицо, которое доклад Мюллера связал с Россией, был источником разведданных для Госдепартамента Джон Соломон Мнения, выраженные авторами, являются их собственными, а не мнениями "The Hill". В основном заключении доклада Мюллера украинский бизнесмен Константин Килимник, работавший на главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, назван связанным с российской разведкой. Но сотни страниц правительственных документов - которыми специальный прокурор Роберт Мюллер располагал с 2018 года - описывают Килимника как "особо важный" источник разведданных для Госдепартамента США, предоставлявший информацию об украинских и российских делах. Почему команда Мюллера не упомянула эту часть сведений о Килимнике в своем докладе и в сопутствующих судебных документах, неизвестно. Но обнаружение этой информации происходит в момент, когда точность заключений Мюллера по российскому делу вызывает все более пристальное внимание. Неполный портрет Килимника настолько важен для общего изложения фактов Мюллера, что об этом говорится в начале доклада. "ФБР пришло к заключению", что Килимник "имеет связи с российской разведкой", написала команда Мюллера на странице 6, представив в зловещем свете каждый контакт Килимника с Манафортом, бывшим начальником избирательного штаба Трампа. Но о чем в нем не говорится, так это о том, что Килимник был "особо важным" источником разведданных для Госдепартамента еще с 2013 года, когда он все еще работал на Манафорта, согласно внутренним документам ФБР и Госдепартамента, которые я изучил. Килимник также не являлся заурядным источником. Он общался с главой политического отдела посольства США в Киеве, иногда встречаясь несколько раз в неделю, чтобы передавать информацию об украинском правительстве. Он передавал послания обратно украинскому руководству и отсылал письменные доклады американским чиновникам по электронной почте, состоявшие из тысяч слов, как показывают документы. ФБР все это знало, и задолго до того, как завершилось расследование Мюллера. Алан Перселл, глава политического отдела посольства в Киеве с 2014 по 2017 год, рассказал агентам ФБР, что чиновники Госдепартамента, включая высокопоставленных сотрудников посольства Александра Касанофа и Эрика Шульца, считали Килимника настолько ценным агентом, что они не упоминали его имя в депешах из опасения, что он будет рассекречен путем утечек в "Викиликс". "Перселл описал, как он считал, необычный уровень осторожности, к которой прибегали в отношении Килимника", - утверждается в одном отчете ФБР о беседе, который я просмотрел. "Обычно глава политического отдела не занимается источниками, но Касаноф сообщил Перселлу, что КИЛИМНИК является особо важным источником". Перселл сказал ФБР, что Килимник предоставлял "подробную информацию о внутренней кухне ОБ (оппозиционного блока Украины)", которая иногда была настолько ценной, что ее немедленно направляли послу. Перселл узнал, что другие западные правительства также полагались на Килимника как на источник.

"Как-то раз, на встрече с итальянским посольством, Перселл услышал, как итальянский посол повторил утверждение, которое было поразительно близким к соображению, которым Килимник поделился с Перселлом", - говорится в докладе ФБР. Касаноф, который был предшественником Перселла на посту сотрудника политического отдела в посольстве США, сказал ФБР, что он знал, что Килимник работал на лоббистскую фирму Манафорта и на администрацию бывшего украинского президента Виктора Януковича, чья "Партия регионов" наняла фирму Манафорта. Касаноф описал Килимника как одного из немногих надежных инсайдеров, имевшихся у посольства США, который доносил на Януковича. Килимник начал свои отношения в качестве осведомителя с заместителем главы миссии США в 2012-13 гг., прежде чем его передали политическому отделу посольства, показывают документы.

"Килимник был одним из немногих людей внутри администрации, готовым разговаривать с ПСША", подразумевая посольство США, и он "предоставлял информацию о внутренних механизмах администрации Януковича", рассказал Касаноф агентам ФБР. "Касаноф встречался с Килимником как минимум два раза в неделю, а иногда несколько раз в ту же неделю", всегда за пределами посольства, чтобы избежать обнаружения, написало ФБР. "Касаноф позволил Килимнику взять на себя ведущую роль касательно оперативной маскировки" их встреч. Чиновники Госдепартамента сказали ФБР, что хотя Килимник имел украинское и российское место жительства, у него, по всей видимости, не было никакой лояльности к Москве, и он критиковал вторжение России на Крымскую территорию Украины. "Большинство источников информации в Украине были предвзяты в ту или иную сторону", - рассказал Касаноф агентам. "Килимник производил впечатление менее предвзятого, чем другие".

"Килимник был ошарашен российским вторжением в Крым", - добавило ФБР, подводя итог беседы Касанофа с агентами. Три источника, непосредственно знакомые с внутренними механизмами аппарата Мюллера, подтвердили мне, что команда спецпрокурора располагала всеми беседами ФБР с чиновниками Госдепартамента, а также разведывательными донесениями Килимника посольству США задолго до того, как они преподнесли его как сторонника России, связанного с разведкой Москвы или обвинили Килимника в участии вместе с Манафортом в плане препятствования расследованию российского дела. Беседы с Касанофым и Перселлом подкрепляются множеством электронных сообщений Госдепартамента, которые я изучил, и которые содержат регулярные донесения от Килимника о происходящем в администрации Януковича, о крымском конфликте и об украинской и российской политике. Докладные записки показывают, например, что Килимник предоставлял информацию в реальном времени обо всем - начиная с того, чья звезда восходила или закатывалась в администрации, до усилий по подбрасыванию бюллетеней на украинских выборах.

Эта электронная корреспонденция вызывает дальнейшие сомнения касательно представления Килимника в докладе Мюллера как российского агента. Она показывает, что Килимнику было разрешено посетить Соединенные Штаты дважды в 2016 году, чтобы встретиться с чиновниками Госдепа, что является ясным сигналом, что он не был отмечен в базах данных по визам как угроза со стороны иностранных разведывательных служб. Электронная корреспонденция также показывает, насколько искаженным через умолчание оказывается изображение Килимника для общественности в докладе Мюллера.

Например, в докладе придается большое значение встрече Килимника с Манафортом в августе 2016 года в Башне Трампа в Нью-Йорке. К тому времени Манафорт уже несколько месяцев являлся начальником избирательного штаба Трампа, но собирался сложить с себя обязанности в связи с растущей проблемой из-за миллионов долларов, которые Манафорт получил как иностранный лоббист в интересах партии Януковича. Говоря конкретнее, в докладе Мюллера отмечена передача Килимником мирного плана избирательному штабу Трампа для урегулирования двухлетнего крымского конфликта между Россией и Украиной. "Килимник запросил встречу, чтобы лично передать мирный план для Украины, который, как признался Манафорт спецпрокурору, являлся "закулисным" способом для России контролировать часть восточной Украины", утверждается в докладе Мюллера. Но электронная корреспонденция Госдепа показала, что Килимник сначала передал вариант его мирного плана в мае 2016 года администрации Обамы во время посещения Вашингтона. Касаноф, его бывший куратор в посольстве США в Украине, был повышен и назначен на ведущую политическую должность в Госдепе, и оба они встретились за ужином 5 мая 2016 года. На следующий день после этого ужина Килимник послал электронное письмо на официальный электронный адрес Касанофа в Госдепе, подробно изложив мирный план, который они обсуждали предыдущим вечером. Россия хотела "быстрого урегулирования", чтобы "избавиться от Украины и от санкций и перейти к экономическим вещам, в которых они заинтересованы", написал Килимник Касанофу. В электронном письме были отмечены восемь отдельных пунктов мирного плана - начиная с прекращения огня, закона, создающего зоны оживления экономики для восстановления пострадавших от войны украинских регионов, и заканчивая "президентским указом об амнистии" для всех участвовавших в конфликте с обеих сторон. Килимник также предоставил ценную развединформацию, заявив, что старая политическая партия Януковича, равнявшаяся на Россию, перестала существовать. "Партию регионов нельзя воплотить снова. Это конец", - написал он, высмеяв как "глупого" политика, поддерживаемого Россией, который хотел перезапустить партию. Касаноф ответил на следующий день, что хотя он скептически относится к некоторым разведданным о намерениях России, это "очень важно для нас знать". Он поблагодарил Килимника за подробный план и добавил: "Я передал информацию моему начальству, которое ее обдумывает". Касаноф сказал ФБР, что он считал, что отправил мирный план Килимника двум высокопоставленным чиновникам Госдепа, включая Викторию Нуланд, заместителя госсекретаря президента Обамы по европейским и евразийским делам. Таким образом, передача Килимником мирного плана избирательному штабу Трампа в августе 2016 года была отмечена Мюллером как потенциально противоправная, но передача этого плана ранее администрации Обамы не была упомянута. Это то, что многие в мире разведки назвали бы "обманом через умолчание". Чтобы не было вопросов, документы, которые я изучил, включали свидетельства, что беседа Касанофа с ФБР и электронные письма Килимника Госдепу о мирном плане находились в распоряжении Мюллера с начала 2018 года, более чем за год до выхода заключительного доклада. Официальные лица Госдепартамента, ФБР, Министерства юстиции и из офиса Мюллера не ответили на запросы о комментариях. Килимник не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии, но в электронном письме в "Вашингтон Пост" в прошлом месяце он обрушился с критикой на "выдуманный рассказ" о нем в докладе Мюллера. "У меня нет связей с российской или, если на то пошло, с любой иной разведывательной операцией", - написал он. У Килимника есть украинское и российское гражданство, он служил в советской армии, учился в престижной российской языковой академии и имел контакты с российским олигархом Олегом Дерипаской. Так что есть вероятность, что за прошедшие годы у него были контакты с людьми из российской разведки. Есть также свидетельства, что Килимник ушел из финансируемого США Международного республиканского института (МРИ) в 2005 году из-за опасений в отношении его прошлых связей с Россией, хотя как минимум один свидетель из МРИ не согласился с этими свидетельствами в беседе с ФБР, как показывают документы. И все же умолчание о его значительном, проверенном временем содействии Госдепартаменту кажется необъяснимым. Но если команда Мюллера может давать такое искаженное описание Килимника, то возникает вопрос, что еще может быть не соответствующим действительности или о чем еще умалчивается в докладе. Генеральный прокурор Уильям Барр сказал, что некоторые правовые обоснования доклада Мюллера противоречат принципам деятельности Министерства юстиции. А бывший адвокат Трампа Джон Доуд убедительно доказал, что телефонное сообщение, которое он оставил для свидетеля, было представлено в докладе Мюллера неверно. Еще несколько таких ошибок и умолчаний, и американцы могут начать задаваться вопросом, стоит ли доклад Мюллера той бумаги, на которой он напечатан. Джон Соломон - удостоенный наград журналист, занимающийся расследованиями, чья работа в течение многих лет вскрывала провалы разведки США и ФБР до атак 11 сентября, нарушение правил обращения федеральных ученых с приемными детьми и ветеранами во время экспериментов с лекарствами и многочисленные случаи политической коррупции. Он является обозревателем по расследованиям и исполнительным вице-президентом видеоконтента в издании The Hill. Следите за ним в Твиттере @jsolomonReports.

