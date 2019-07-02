Шиза косит стройные ряды гордых грузин

«Наши дети будут голодать из-за вас»

24 июня,

В Тбилиси протестующие сожгли флаг России в знак протеста против сокращения турпотока из РФ

В столице Грузии Тбилиси на площади Дружбы народов протестующие сожгли флаг России в знак протеста против сокращения туристического потока из РФ.

Как сообщает «Грузия.Онлайн», протестующие были настроены решительно — они сожгли триколор, затем показательно вытерли ноги об распечатанный герб России.

В ходе своей акции они потребовали отменить решение об ограничении полётов российских туристов в Грузию и обвинили Москву в попытке «заморить голодом грузинских детей».

«Сначала вы оккупировали часть нашей территории, затем вы устроили провокацию в нашем парламенте, а теперь вы хотите заморить голодом наших детей, лишив нас дохода. Мы будем голодать, наши дети будут голодать по вашей вине. Отменяйте этот дискриминационный закон и возвращайтесь или будьте прокляты навеки», — заявил на импровизированной сцене один из организаторов митинга, владелец кафе «Жемчужина» Гвиад Гурули.

В акции также участвовало множество детей — они держали плакаты с надписями «Русский оккупант хочет моей голодной смерти» и «Не лишайте нас радости детства», а также через камеры телеканалов обращались к россиянам.

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