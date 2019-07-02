Еще один пример охотницы за деньгами: русская девушка не промахнулась

NLC Bureau June 15, 2019

В этом абсолютно материалистическом мире, где мы склонны обманывать других с помощью наших навыков манипуляции, красиво изображать фальшивые чувства, просто чтобы удовлетворить наши эгоистичные потребности, есть русская девушка, которая просто потрясла всех своим тонко рассчитанным обаянием. В Израиле русская девушка вышла замуж за Захида Хана, который физически является карликом. Она сказала, что это была любовь с первого взгляда, и она полюбила его за его сильный и привлекательный характер.

Она сказала: «Он может быть и небольшого роста, но он нежный и понимающий, а самое главное - он любит ее. Она даже сказала, что ей нет никакого дела до его активов в 740 миллионов долларов, которыми он владеет». Здесь совершенно очевидно, что русская девушка вышла замуж за этого человека из-за его огромного состояния и хочет уверить мир, что она любит его. Более того, она делает карикатурными его чувства, потому что, по иронии судьбы, мужчина твердо верит, что женщина любит его.

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Shonee Kapoor

@ShoneeKapoor

Изабель, русская девушка, замужем за Захидом Ханом, сказала: «Это была любовь с первого взгляда. Я полюбила его за его сильный и привлекательный характер. Он может быть небольшого роста, но он нежный, понимающий и, самое главное - он любит меня. Меня не волнуют его активы в 740 миллионов долларов, которые он унаследовал ».

Люди в Твиттере высмеивают девушку и обвиняют весь весь женский пол. «Современные женщины за деньги могут опуститься до любого уровня», написал Maverick (обычный человек) в Твиттере. «Жадные девушки. Они за бабки могут пойти на любую крайность», - написал в Твиттере Anand Vasishtha (простой человек). Совершенно очевидно, что мы не можем назвать всех женщин “охотницами за деньгами”. Но жизнь была легче, когда Apple был просто фруктом, а гей - просто изощренным словом, используемым для обозначения радости, но теперь сценарий изменился. Мы находимся в фазе, когда в большинстве случаев деньги побеждают чувства человека.

Что касается основного аспекта этой истории, то люди придают большее значение деньгам, но, по иронии судьбы, они скрывают этот факт, поскольку не хотят изображать себя объектно-ориентированными и материалистическими личностями. Позорное действие, совершенное здесь девушкой, заключается в том, что она оценила силу любви Захида, которая очаровательно бесценна, размерами его богатства и, в конечном итоге, стала стала тем, кого называют циничным словом «охотницей за деньгами».

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