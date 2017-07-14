О двух генералах, измене и патриотизме



BUNDESARCHIV



Артем Кречетников Русская служба Би-би-си, Москва11 июля 2017

75 лет назад, 11 июля 1942 года, попал в немецкий плен командующий 2-й ударной армией Волховского фронта генерал-лейтенант Андрей Власов.

Находясь в Винницком лагере для высших офицеров, он согласился сотрудничать с противником и возглавил созданные под эгидой немцев Комитет освобождения народов России и Русскую освободительную армию.

12 мая 1945 года под Прагой был захвачен СМЕРШем 1-го Украинского фронта (по имеющимся данным, выдан подчиненным, покупавшим себе жизнь), и 2 августа 46-го повешен во дворе Бутырской тюрьмы в Москве.

Между короткими заметками о задержании и казни Власова советская пресса о нем не упоминала.

Впоследствии выяснилось, что Власова и его сподвижников, генералов Трухина, Жиленкова, Малышкина, Буняченко, Мальцева и Меандрова, собирались судить громким процессом в Доме Союзов.

Но 26 апреля 1946 года министр госбезопасности Виктор Абакумов и председатель Военной коллегии Верховного суда Василий Ульрих обратились к Сталину с просьбой "дело предателей заслушать в закрытом судебном заседании в связи с возможностью изложения подсудимыми на открытом процессе антисоветских взглядов, которые объективно могут совпадать с настроениями определенной части населения".

Надо полагать, Абакумов и Ульрих знали, что говорили, и отношение к Власову даже тогда было неоднозначным.

Немаловажные обстоятельства

Советский писатель Аркадий Васильев в романе "В час дня, ваше превосходительство" изобразил Власова и его сподвижников глупцами, пьяницами и развратниками.

Для советских людей "власовщина" стала символом предательства, а он сам - иудой того времени. Доходило до того, что однофамильцы писали в анкетах: "Родственником генерала-предателя не являюсь" Леонид Решетников, историк

В наши дни известно, что в 1930-х годах Власов был военным советником Чан Кай-ши (бездаря или политически неблагонадежного человека не послали бы).

В октябре 1940 года 99-я стрелковая дивизия, которую он принял десятью месяцами раньше далеко не в образцовом состоянии, была награждена переходящим Красным знаменем как лучшая в Киевском военном округе, а нарком обороны Семен Тимошенко назвал ее лучшей во всей Красной армии.

Зимой 1941-42 годов 20-я армия Власова действовала наиболее успешно среди армий Западного фронта, и именно в нее Главное политуправление направило американских кинодокументалистов, снимавших фильм о Московской битве.

Если бы карты легли иначе, Власов, скорее всего, закончил бы войну командующим фронтом и маршалом.

Впрочем, к моральной оценке его поступка это не имеет отношения. Разве способный человек не может вести себя недостойно?

Трагедия тех, кого принято именовать "власовцами", должна быть осмыслена со всей возможной непредвзятостью и объективностью. Следует избегать черно-белого истолкования исторических событий. В частности, именование деяний генерала А. А. Власова - предательством, есть, на наш взгляд, легкомысленное упрощение тогдашних событий Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом

Не подтверждается версия, будто Власов мысленно давно встал на путь борьбы с режимом и сдался в плен добровольно.

После окружения и разгрома 2-й ударной армии (объективно ситуация была такова, что это вряд ли могло быть поставлено ему в вину) он, переодевшись в штатское, 16 дней бродил по деревням и лесам, пытаясь перейти линию фронта, пока не был выдан сельским старостой, получившим за это от немцев корову, 10 пачек табака и две бутылки водки.

Что бы ни утверждал впоследствии сам Власов, приходится предположить, что прежде он ни о чем таком не думал и "прозрел" в плену. Считать это смягчающим или отягчающим обстоятельством, зависит от точки зрения.

Информация к размышлению

Без малого миллион советских граждан во время войны служил неприятелю с оружием в руках. 220 тысяч, по данным официального сайта минобороны РФ, погибли, сражаясь на стороне противника.

Примерно полмиллиона составили пленные, освобожденные немцами из лагерей, остальные были завербованы на оккупированной территории.

Всех русских коллаборационистов нередко огульно называют власовцами.

На самом деле численность РОА, которую Гитлер, с его известным отношением к любой славянской организации и самостоятельности, разрешил полноценно формировать лишь в ноябре 1944 года, не достигала 60 тысяч человек.

Гораздо больше (до 600 тысяч, по данным на февраль 1943 года) было так называемых "хиви" (от Hilfswillige - "добровольные помощники"), служивших в частях вермахта, сначала в качестве вспомогательного хозяйственного персонала, а по мере роста германских потерь начавших участвовать и в боевых действиях.

Переход А. А. Власова на службу к немцам был одним из самых неприятных для советской историографии эпизодов войны. Были и другие офицеры Красной армии, ставшие на путь борьбы с Советской властью, но Власов был самым высокопоставленным и наиболее известным из всех. Не предпринималось попыток проанализировать мотивы его поступка - его имя или автоматически очернялось или, в лучшем случае, просто замалчивалось Алексей Исаев, историк

Какое-то время отдел по работе с "хиви" в немецком генштабе возглавлял полковник фон Штауфенберг, тот самый, что впоследствии положил Гитлеру бомбу под стол.

С октября 1943 года "хиви" официально включались в штат германской пехотной дивизии в количестве двух тысяч человек на дивизию, что составляло 15% ее установленной численности, а в некоторых соединениях доля "наших иванов", как называли их немцы, доходила до 40%.

51800 "хиви" были пленены с армией Паулюса и почти все немедленно расстреляны.

Порядка 150 тысяч человек служили в национальных частях СС, которых насчитывалось около 90. Русских в них не имелось, за исключением казаков, которых нацисты считали отдельным народом.

Эсэсовцами они не были и не могли быть, поскольку для вступления в "черный орден" требовалось доказать "чистоту арийской крови" до 1750 года, и в ведении Гиммлера оказались, в общем, случайно.

С началом мировой войны между вермахтом и Waffen SS развернулась межведомственная борьба за призывные ресурсы, Гитлер решил вопрос в пользу армии, Гиммлер, не от хорошей жизни, пробил разрешение создать национальные части.

Городских и сельских полицаев было более 200 тысяч.

Из 64 плененных советских генералов 23 после войны были казнены за сотрудничество с неприятелем.

Даже с учетом того, что 10 из них позднее реабилитировали, процент изменников среди высших командиров оказался вдвое выше, чем среди солдат и офицеров. При том, что спрос с мобилизованного в армию бесправного нищего колхозника и добровольно выбравшего военную службу, осыпанного благами генерала, которому доверили власть над жизнями десятков тысяч мужиков, должен, наверное, быть разным.

Много или мало?

С одной стороны, таких масштабов коллаборационизма история не знала.

Многие историки считают причиной поражения Гитлера именно его маниакальную славянофобию и русофобию. Ну кто мешал ему вести политику таким образом, чтобы русские шли даже не за ним, а против Сталина?! Никто не мешал, кроме идиотской идеологии и собственной тупой упертости Андрей Буровский, историк

С другой стороны, служить немцам пошел примерно каждый десятый советский военнопленный. Около двух миллионов человек, или вчетверо больше, предпочли смерть от голода, холода и болезней, прежде всего страшной зимой 1941-42 годов.

При несопоставимом, разумеется, числе советских и британских пленных в германских лагерях, нацистам удалось склонить к сотрудничеству всего 13 британцев.

Но они не спали на голой земле и получали через Красный Крест продукты, которых сами немцы не видели годами. Черчилль не заявлял: "У нас нет пленных, есть предатели".

С учетом природы большевицкого режима и числа смертельно обиженных им людей изменников в годы войны оказалось на удивление мало.

"Глупая политика Гитлера"

Причину назвал Иосиф Сталин.

С категоричной ясностью оккупационная администрация продемонстрировала ошеломленному населению, что формулу "немцы - культурная нация" пора забыть, а привыкать надо к "новому порядку", который оказался даже проще старого: расстрел на месте за любую провинность. С вызывающей откровенностью народу объясняли, что обслуживание "высшей расы" отныне станет единственным смыслом жизни Марк Солонин, историк

"Глупая политика Гитлера превратила народы СССР в заклятых врагов нынешней Германии", - заявил он в известной речи на станции московского метро "Маяковская" 7 ноября 1941 года.

Впоследствии вождь опомнился и больше такого не говорил, предпочитая упирать на "несокрушимую прочность советского строя".

Командующий группой армий "Центр" Федор фон Бок в октябре 1941 года предложил немедленно приступить к формированию русской национальной армии и правительства в Смоленске. Документ вернулся с пометкой Кейтеля: "Такие идеи не могут обсуждаться с фюрером".

Помешавшийся на расовой теории самоуверенный мегаломаньяк сказал, как припечатал: "Мы Россию ни от кого не освобождаем, мы ее завоевываем". И еще: "Когда мне говорят о дружественном Германии правительстве, я отвечаю: мне не нужна никакая Россия, мне нужны просто восточные земли".

"Красная линия"

Вернемся к Власову.

Всегда ли родина и власть - одно и то же? Может ли изменник при определенных исключительных обстоятельствах являться патриотом?

С одной стороны, нарушение присяги - всегда нарушение присяги. С другой стороны, признаем же мы героями участников покушения на Гитлера.

И чехословацких легионеров если осуждаем, так за то, что воевали с красными или, наоборот, плохо при этом старались, а не за то, что в ходе Первой мировой войны сдавались в русский плен рядами и колоннами. Хотя раскулачивания, голодомора и ГУЛАГа в Австро-Венгрии не было.

Но легионеры боролись за независимую Чехословакию, немецкие заговорщики за новую Германию.

Субъективно Власов, может, и хотел того же. Но не мог не видеть, что решают немцы, что в случае их победы не будет вовсе никакой России, а народ ждет участь колониальных туземцев, и его мнения никто не спросит.

Михаил Лукин накануне войны

Михаил Федорович Лукин, как и Власов, был генерал-лейтенантом, командовал армией и воевал хорошо. Тоже попал в плен, только раньше, в октябре 1941 года под Вязьмой.

На допросе 14 декабря 1941 года Лукин вел такие речи:

"Коммунисты пообещали крестьянам землю, а рабочим - фабрики и заводы, поэтому народ поддержал их. Конечно, это было ужасной ошибкой. Русские были бы очень благодарны за избавление от сталинского режима. Если будет создано альтернативное правительство, многие россияне смогут поверить в то, что немцы воюют против большевицкой системы, а не против России. Такое правительство может стать новой надеждой для народа".

Будучи тяжело ранен, лишившись ноги, ампутированной в немецком госпитале, Лукин был готов посильно включиться в работу.

Но, убедившись, что его не слышат, предпочел лагерь.

В январе 1943 года Власов навестил его и попытался привлечь к себе.

Генерал Лукин, человек сильного характера и большого обаяния, соглашался, несмотря на потерю ноги, принять участие в борьбе против Сталина. Но в результате плена и наблюдения за политикой нацистов стал крайне недоверчив. Он не верил в желание германского правительства освободить народы России Вильфрид Штрик-Штрикфельд, представитель абвера при генерале Власове

Приставленный к Власову капитан абвера Вильфрид Штрик-Штрикфельд, свободно владевший русским языком, записал слова Лукина:

"Вы, Власов, признаны ли вы официально Гитлером? И даны ли вам гарантии, что Гитлер признает и будет соблюдать исторические границы России? Без таких гарантий я не могу сотрудничать. Из моего опыта в немецком плену я не верю, что у немцев есть хоть малейшее желание освободить русский народ. Я не верю, что они изменят свою политику".

По-видимому, здесь и пролегает "красная линия", которую Власов переступил, а Лукин - нет.

Это понял даже Сталин.

После возвращения Лукина из плена Абакумов докладывал вождю об "антисоветских настроениях" генерала, но тот распорядился оставить инвалида в покое, правда, "обеспечить агентурным наблюдением".

Большую роль сыграло ходатайство маршала Конева, рассказавшего Сталину о роли Лукина в Смоленском и Вяземском сражениях.

В годы "оттепели" Лукина подняли на щит как "несгибаемого советского человека, с презрением отвергнувшего все посулы и угрозы врага", что являлось, скажем так, полуправдой..

Ходатайство маршалов Тимошенко, Конева и Рокоссовского о присвоении ему звания Героя Советского Союза в 1966 году отклонили.

Героем России он сделался посмертно в 1993 году.

И правильно. Патриотом СССР Михаил Федорович Лукин, судя по его поступкам, не был. А патриотом России был.

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