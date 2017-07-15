Владимир Путин одержал победу в «российском деле»

Западные журналисты по-прежнему продолжают копаться в теме якобы имевшего место российского «вмешательства» в президентские выборы в США, и многие приходят к выводу, что это была одна из самых крупных внешнеполитических побед президента России Владимира Путина. В этой связи весьма примечательна статья канадской газеты Le Journal de Montréal, которая является, можно сказать, образцовым примером материалов подобного рода, публикуемых в западной прессе.

В частности, обозреватель Le Journal de Montréal Пьер Мартен пишет, что Владимир Путин (в западной прессе, как и на Западе в целом, принято считать, что Путин лично курировал вмешательство в американские выборы) даже представить не мог, когда затевал все это, что подобная тайная внешнеполитическая операция обернется таким головокружительным успехом. И под успехом Пьер подразумевает не только достижение необходимого результата в ходе предвыборной гонки в США, но и те социально-политические последствия, которыми обернулось «вмешательство» для американского и западного общества.

Автор утверждает, что Владимир Путин имел личные счеты с четой Клинтонов. Хиллари Клинтон в бытность её на посту Госсекретаря Соединённых Штатов открыто поддерживала российскую несистемную оппозицию и позволяла себе оскорбительные, в некотором смысле, высказывания в адрес лично Владимира Путина. В то время как её муж Билл Клинтон проводил крайне неприемлемую для России политику в странах Восточной Европы, будучи на посту президента США (бомбежки Югославии, расширение НАТО и т.д.).

Но помимо того, что победу на выборах одержал лояльный, по мнению канадского обозревателя, к России кандидат, Владимиру Путину удалось посеять раскол и смуту среди западных элит, что имеет также очень большое значение на сегодняшний день. Более того, вряд ли, как отмечается в статье, российский лидер сам рассчитывал на подобный исход. Ведь кто мог подумать, что помимо, собственно, победы Дональда Трампа, «Соединённым Штатам успешно удастся посеять среди своих союзников зёрна сомнения относительно их готовности защищать Европу, что Запад окажется расколотым по важнейшим для него вопросам, и что американская верхушка столкнётся с таким шквалом критики, подобного которому не было уже почти век».

И действительно, если прислушаться к аргументам обозревателя Le Journal de Montréal, кажется, что Владимир Владимирович и впрямь идеальный стратег, буквально превзошедший самого себя в ходе осуществления всего вышеописанного. Однако раздражает другое: почему природу раскола западных элит рассматривают лишь через призму российского «вмешательства».

Неужели никто из представителей западных СМИ не задумывается о том, что политика стран так называемого англо-саксонского блока в последние несколько десятков лет была в корне неправильной?! Что именно это и послужило причиной нынешнего раскола? Ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы хотя бы предположить, что неожиданная победа Трампа (не вхожего в политические кланы США) лишь активизировала обсуждение вокруг ключевых внешнеполитических вопросов и запустила (хоть пока еще этот процесс находится в зачаточном состоянии) пересмотр фундаментальных западных ценностей. Но ведь для этого надо немножко подумать, проще обвинить Путина в любой смуте…

Евгений Радугин