Это ж откуда такая борзота?

Адвокат погибших пассажиров рейса MH17 сказал, что президент России Владимир Путин должен “возместить причиненный катастрофой ущерб”





JUL 12, 2017,

SYDNEY (AFP) - Президент России Владимир Путин должен "возместить ущерб” нанесенный убитым пассажирам самолета Malaysia Airlines, сбитого на Украине - сказал в среду (12 июля) перед третьей годовщиной катастрофы, адвокат, представляющий жертв бедствия.

Самолет был сбит в охваченной конфликтом восточной Украине 17 июля 2014 года, были убиты все 298 человек находившихся на борту, включая 38 граждан и жителей Австралии.

Предварительные результаты расследования, обнародованные в прошлом году, заключались в том, что самолет Боинг-777 был сбит ракетой доставленной из России, но Москва неоднократно отрицала любое участие в инциденте и возлагала вину на Киев.

"Мои клиенты ждали три года, г-н Путин. До сих пор никто не привлечен к ответственности" - написал г-н Джером Скиннер, американский адвокат, представляющий жертв из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов, в Sydney Morning Herald.

"Разве Вы не чувствуете, что такая трагическая гибель заслуживает разъяснения?... Вы единственный человек, который может сделать это”.

"Я буду использовать Европейский суд по правам человека и любую другую доступную возможность, чтобы привлечь Кремль к ответственности... Давайте встретимся и Вы наконец покроете ущерб причиненный жертвам этой трагедии".

Призыв г-на Скиннера прозвучал спустя неделю после того, как страны, входящие в совместную следственную группу - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, договорились о том, что все судебные слушания будут проходить в судах Нидерландов.

Предварительные данные говорят о том, что под следствием находилось приблизительно 100 человек, игравших "активную роль" в катастрофе.

Международная следственная группа, в прошлом месяце, обнародовала видео, в котором родственники жертв катастрофы MH17 говорят о боли от потери своих родных и любимых. Это было сделано в надежде побудить жителей Украины выступить с новой информацией - написали голландские СМИ.

Европейский союз в прошлом месяце официально продлил наносящие ущерб экономические санкции против России, наложенные на неё после сбития MH17, ещё на шесть месяцев, заявив, что Москва не выполняла своих обязательств по прекращению огня на Украине.

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