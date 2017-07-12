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опубликовано редакцией на Переводике 12.07.17 16:58
скаут: anna_irbulatova;
 
 

Пропаганда транссексуальности в армии США достигла предела

Летом прошлого года глава военного ведомства США Эштон Картер, работавший при бывшем президенте Бараке Обаме, отменил скандальный запрет на службу транссексуалов в армии страны. Несмотря на то, что самих бойцов никто не спросил, администрация Белого Дома поручила министерству подготовить всю необходимую документацию для реализации этой странной инициативы. 



В ходе довольно затянувшихся обсуждений на дискуссионных площадках, генералы и офицеры никак не могли прийти к единому мнению относительно принципа разделения военнослужащих во время отбоя. Но особенно волновали их моменты о посещении уборных и душевых комнат. 

В итоге прошел год, и вся документация оказалась готова – армейская машина не дала сбой. Высшие армейские чины составили свод правил поведения и тактических истин для каждого американского военного. Согласно пунктам этого отчета, женщины-военнослужащие теперь должны посещать ванные и туалетные комнаты вместе с мужчинами-трассексуалами, которые по разным причинам оставили при себе свои половые органы. 



«После того как в DEERS (базе данных армии – примеч.) мужчина становится женщиной, однако не проходит хирургическое вмешательство для полного изменения пола, солдат-транссексуал обязан использовать женские спальные помещения, а так же ванную и душ» 

Американский генералитет призывает женщин «смириться» со своей участью и принять транссексуалов-мужчин такими, какие они есть, не обращая внимания на их половые органы, даже если те выставляют их на всеобщее обозрение. В то же время, солдаты-транссексуалы не обязаны и не должны изменять, корректировать свое поведение, несмотря на то, что их поведение может не соответствовать «другим солдатам». Самая настоящая дискриминация женщин-военных. 



Как пишет американский журналист и бывший капитан армии США и ветеран войны в Афганистане Джеймс Хассон, возмущенный новыми правилами поведения в казармах, современные бараки, в которых живут военные, напоминают общежитие. В каждой комнате живут по два человека одного пола – то есть теперь одного «гендерного маркера». Женщина теперь просто не может пожаловаться на спящего рядом с ней мужчину, возомнившего себя девушкой. 

«Если в базе прописано, что биологический мужчина – это женщина, это «пиши-пропало». Никто даже не задумался о том, как девушки-военные будут делать комнату с этими мужеподобными барышнями. Более того, даже жаловаться на поведение этих «дам» нельзя, ведь теперь лозунг такой: «если что-то не устраивает – собирайте вещи» - пишет Хассон 

И ладно бы этот лозунг относился к транссексуалам, которые решили перевоплотиться в представительниц прекрасного пола. Им-то действительно надо либо смириться с тяготами службы, либо уходить. Но как вести себя девушкам, настоящим девушкам в американской армии? На этот вопрос ответ тот же – смириться и делить спальню, душ и туалет вместе с трансом. Речи о неприкосновенности частной жизни вообще не идет, хотя именно об этом так старательно кричат постоянно американские политики. 

Ее одна забавная и странная деталь, которая напрямую теперь будет влиять на боеспособность американский войск, – пол в программе DEERS может сменить каждый мужчина в армии, который не может сдать «мужские» нормативы. К примеру, мужчина-пехотинец, который не может сделать минимум в 42 отжимания и получить квалификацию «готов к бою», может запросто поменять пол на женский. Поскольку женщинам необходимо выполнить 19 отжиманий, находчивый мужчина может запросто получить квалификацию и отправиться на задание в качестве представителя прекрасной половины человечества. 



В этом плане новый устав ясно говорит:
 
«В отношении принятых стандартов, которые по-разному применяются по отношению к солдатам по признаку пола, армия признает пол солдата по гендерному признаку в системах отчетности о правах на участие в защите (DEERS)». 

 О чем говорят все эти инициативы? Прежде всего, о том, что от хваленой американской армии скоро вообще ничего не останется, если эта бездумная пропаганда доходящей до идиотизма толерантности будет продолжена. С другой стороны, быть может, набрав в свои ряды мужеподобных «женщин» и женоподобных «мужчин» войн на планете при участии военных США станет меньше? Да и, наверное, нам транссексуальные контингенты НАТО у границ будут совсем не страшны – скорее над ними можно будет от души посмеяться.

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теги: Барак Обама, США, США изнутри, Толерантность, Национальные меньшинства  
   
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