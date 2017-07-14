Осуждение "запроданцив": "оці 4 мільйони, які працють в Росії - це не українці"

Отвязное украинское СМИ, “Обозреватель”. Новость:

”В России пригрозили ответными мерами на вероятное ужесточение правил въезда в Украину для россиян, которые затронут около 4 млн украинцев”.

Впрочем, меня больше заинтерсовала здесь реакция свидомых комментаторов:

В Європі роботи вистачає -

було б бажання працювати. В Польщі, Італії, Іспанії, Чехії, там іде боротьба за українських працівників, бо наші трудяться як бджілки, не бухають як угрофіноєрзі і не злобні та ненависні як московіти.

Чи не проблема! Ті хто працюють у рашистів, хай публічно відрекуться від Неньки й отримають рашинський паспорт

Мы этих людей на фронт отправим, искупать вину перед Украиной.

Треба скидати той баласт, що любить мордорські гроші і що любить туди їздити!

...

Может раSSеяне сами начнут работать на себя а не боярышник со стекломоем жрать.

Срочно вводить контроль и фильтр на границе с оккупантом. У меня родственники в россии, но Украина моя страна и безопасность прежде всего!

...назвать надо войну войной, разорвать дипломатические отношения с РФ и лишить украинского гражданства всех тех, кто едет работать на оккупанта.

Ну и нормально. 4 миллиона на фронт. А в россии армия только 1 миллион

...не жалко продажных украинцев ни капельки. Работать на оккупанта и оплачивать убийства своих братьев это какой же мр*зью нужно быть.

Оці 4 мільйони,які працють в Росії - це не українці. Жоден справжній українець не поїде працювати на агресора. До них теж треба застосовувати якісь санкції.

Ого, это же сколько карателей новых будет. Можно будет идти на Москвабад штурмом



40 миллионов не будут угождать 4 миллионам

4 млн і 40млн. .. Є різниця? Чому 40 повинні страждати із - за 4 ...((

Это, естественно, малая часть, но подавляющее большинство комментариев на этом ресурсе были именно такими. Когда выставил эту подборку на страничке в соцсетях, один из читателей предположил следующее:

“

Интересно, кто это пишет?... Офисный планктон еще не закрывшихся фирм?... Жены айтишников?... Что-то мне подсказывает, что большинство разгневанных на работу не ходит... За такие копейки... А тем, кто вкалывает на двух-трех работах, чтобы выжить, не до обструкции запроданцив в ФБ...

”

Глянул ещё раз комменты – и там, где авторы выставляли свои профессии, выяснилось: среди желающих наказать или послать в армию заробитчан-запроданцив – как и

педагог

и с

артист

ами

,

и

юрист

ы с

менеджер

ами

, так и

, к примеру,

инженер-механик или горный инженер электромеханик

.

Г

еография

проклинающих запроданцев -

от львивянок до Донецка в качестве указанного места жительства. Очевидно, зараза не разбирает, кому

засирать

мозги,

-

ни географически, ни

профессионально.

А последний из комментов мне понравился: конечно, уже и в целом нет 40 миллионов, а этой своры лающих отморозков – и подавно. Тем не менее – у неё отчётливо самосознание этих самых 40 миллионов, жаждущих наказать 4 миллиона лишь за пребывание в России.

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