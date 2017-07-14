Британское «банановое» правосудие

Наши российские демократы любят повторять, что в России большая беда с правосудием: судьи якобы совершенно зависимы от Кремля, присяжные тоже куплены, а правящая элита, мол, «подмяла»» под себя всю систему вынесения наказаний. Мол, справедливости в нашей стране быть не может – она есть только в «цивилизованных» странах.













Только вот почему-то западные обыватели не совсем согласны с тем, что у них полный порядок в правосудии. Напротив, хваленая Британия, где якобы служители фемиды выносят честные приговоры, и вовсе на основе последних фактов кажется «банановой республикой».





Энтони Бэллчемберс (Anthony Bellchambers), независимый журналист, в своей небольшой заметке для Global Research приводит два вопиющих примера наплевательского отношения Королевства к собственным гражданам и правосудию как к таковому.





Слышали ли вы о трагедии в Хиллсборо 15 апреля 1989 года?





Тогда в чудовищной давке на стадионе, где играли «Ноттингем» и «Ливерпуль», погибли 96 (!!!) человек-болельщиков «Ливерпуля». Боле 760 человек получили травмы различной степени тяжести.





Трагедия произошла по вине вопиющей халатности сотрудников правоохранительных органов, которые уже на практически заполненные трибуны вместе с купившими билеты опоздавшими фанатами запустили и «безбилетников» в количестве 4 тысяч человек. Люди буквально задыхались в давке, умирали прямо на руках друг у друга. Матч продлился всего 6 минут, после чего многие болельщики прорвались на поле, пытаясь спастись от верной смерти. Долго время вину возлагали на самих болельщиков, которых назвали в прессе «пьяницами» и «хулиганами», только вот много позже выяснилось, что полиция и власти скрывали правду.





В итоге обвинение в убийстве было предъявлено полицейским, осуществляющим контроль за безопасность граждан, только в конце июня 2017 года – то есть 28 лет спустя. Сколько займет само расследование, до сих пор неясно. Все предыдущие разы ответственные за порядок правоохранители избегали наказания. Аналитики склонны полагать, что расследование также может затянуться на несколько десятков лет, и правосудие вновь не восторжествует.





Трагедия в Хиллсборо, однако, это еще более-менее позитивный пример: все-таки хоть какие-то подвижки появились. Но если вспомнить «кровавый скандал» в Британии, то здесь справедливости добиваются пострадавшие уже более четырех десятков лет.













История с «зараженной кровью» произошла королевстве ещё в семидесятых годах прошлого века. Более 2,5 тысяч человек с гемофилией были инфицированы кровью, заражённой гепатитом С и ВИЧ. Все они погибли. Еще почти две тысячи человек, которые оказались заражены одной из этих страшных болезней (либо гепатитом, либо ВИЧ), тоже либо скончались, либо находятся при смерти. Ни британское правительство, ни фармкомпании, ни больницы до сих пор не взяли на себя ответственности за случившееся, хотя они, зная о высокой вероятности заражения, все равно вливали людям вредоносную кровь. Компенсации семьям жертв и самим пострадавшим выплачены так и не были.





Долгие годы родственники погибших от вливаний крови людей пытались добиться справедливости, однако до расследования дело дошло только сейчас – 42 года спустя, когда в суд обратился очередной родственник жертвы. Однако объективность судебных разбирательств находится под большим вопросом, так как в этой истории очень тесно переплетены интересы крупнейших мировых фармацевтических корпораций и британского правительства, которое всячески покрывало тогда, и покрывает сейчас ответственных за эту трагедию.





К чему эти примеры? К тому, что заявления Терезы Мэй о необходимости расследования июньского пожара в Грэнфелл-Тауэр (Grenfell Tower), жертвами которого стали от 80 до 180 человек, скорее всего, так и останутся заявлениями.













Согласно уверению местных адвокатов и правозащитников, выводы относительно виновных и рекомендации по предотвращению подобных трагедий будут сделаны лишь к 2047 году, то есть через 30 (!!!) лет. И это несмотря на то, что лондонская общественность хорошо знает, кто ответственен за быстрое распространение пламени – использование изоляции из полимерной пены, которая по словам всех экспертов является очень горючим материалом, и привело к такому вопиющему числу жертв.





Скажите на милость, зачем тридцать лет разбираться в деталях пожара, если можно вызвать в качестве свидетелей инженеров-градостроителей, архитекторов, производителей, которые подтвердят, как опасно применение такой изоляции внутри и за пределами жилых зданий? Если можно спросить с власти, почему там дали согласие на использование этих горючих материалов? По всей видимости, столько лет необходимо британскому правительству, чтобы жертвы трагедии забылись, родственники «успокоились», а виновники своей же смертью скончались.





Чисто формально, как пишут британские журналисты, расследование действительно ведется. Только вот похоже, что тридцать лет – срок, который Мэй отвела на поиск виновных – не будет потрачен на поиски правды и справедливости. Эти десятилетия нужны британскому правительству, чтобы «сокрыть» свои преступления и преступную халатность. Фактически ни арестован, ни задержан никто не будет. Да и через 30 лет это, наверное, никому и не нужно будет.





О такой ли "справедливости" мечтают наши демократы? Черт их знает.

статью прочитали: 11 человек

Комментарии