Обезглавленная Америка

Как Дональд в поход на Шейрат собирался



Сергей Духанов

Раскрыв секрет Полишинеля (силы Асада и впрямь не применяли химоружия в Хан-Шейхуне), лауреат «самой престижной в мире журналистской премии» им. Пулитцера Сеймур Херш стал в который раз персоной нон грата в мейнстримовских СМИ не только родной Америки, но и всего оголтелого Запада.

Бедный Сай! Он-то надеялся открыть глаза Штатам и их сателлитам, а выяснилось, что там смотрят на его откровения с широко закрытыми глазами. «Сенсационное расследование» не пришлось ко двору никому, кроме германской Welt am Sonntag да нескольких сайтов, которые сами себя именуют «альтернативными СМИ», а «мейнстрим» зовет их агентами влияния России и Путина. Удивляться тут нечему; еще в день выхода материала в свет бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн предсказал, что «сенсацию» ждет заговор молчания, ведь она целиком укладывается в версию Москвы.

Но если главная «новость», раздобытая Хершем (сирийские правительственные войска непричастны к гибели мирного населения от отравляющих веществ), нам и так хорошо известна, то стиль принятия решений Трампом может представлять определенный интерес.

Выброс зарина

«Из целого ряда интервью», пишет Херш, ему удалось узнать о «тотальном отсутствии связи и взаимопонимания между президентом и многими из его военных советников и сотрудников разведки, а также офицерами, находящимися «на земле» в регионе, у которых было совершенно иное понимание природы сирийской атаки на Хан-Шейхун».



В Вашингтоне знали, что сирийцы нанесли авиаудар с использованием управляемой российской бомбы. Детальная информация о полете к цели и обратно была в письменной форме на английском языке передана американцам российскими офицерами за несколько дней до бомбардировки в рамках «деконфликтизации». Предполагалось, что его будут отслеживать «Аваксы», патрулирующие вдоль турецкой границы. Целями удара были главари джихадистских группировок, собиравшиеся 4 апреля провести совещание в одном из двухэтажных шлакоблочных домов в Хан-Шейхуне. Российская разведка идентифицировала здание как командный пункт. В подвале находились ракеты, оружие и боеприпасы, а также дезинфицирующие средства на основе хлора для обработки трупов при захоронениях и иные товары. Источник Херша в разведсообществе США рассказывает, что «повстанцы» контролируют население путем распределения товаров, которые необходимы людям, чтобы жить: еды, воды, растительного масла, баллонного газа, удобрений и инсектицидов. И продолжает: «Одной из причин того, что русские направили сообщение Вашингтону о планируемой цели, было их желание удостовериться, что все агенты ЦРУ или информаторы, которые могли внедриться в руководство джихадистов, получили уведомление не посещать это совещание». Как пишет Херш, «русские передали предупреждение непосредственно в ЦРУ». Источник комментирует: «В информации русских указывалось, что встреча джихадистов планировалась на то время, когда «повстанцы» испытывали сильное давление – «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» (запрещенные в РФ) отчаянно искали выходы в новом политическом климате… Русские принимали настойчивые и решительные меры по проверке и подтверждению своих разведданных. С помощью беспилотника, размещенного над целью, целыми днями вели наблюдение и контролировали связь, чтобы определить то, что в разведсообществе называется «образом жизни». Задача состояла в том, чтобы фиксировать всех входящих в здание и выходящих из него и отслеживать завоз и вывоз оружия, включая ракеты и боеприпасы».

Цель была поражена в 6.55. Главари джихадистских группировок, а также их водители и охранники были уничтожены.

Оценка ущерба, причиненного американцами, показала, что в результате температурного и ударного воздействия бомбы произошли вторичные взрывы запасов удобрений, дезинфектантов и иных веществ, находившихся в здании. Образовалось крупное токсичное облако, распространившееся по городу.

Почти сразу в соцсетях появились фотографии мертвых и гибнущих детей. Подтвержденные данные о потерях среди мирного населения отсутствовали, однако «активисты оппозиции» и «Белые каски» стали утверждать о гибели более 80 человек, а телеканал CNN распространил сведения о 92 погибших. Источник фотографий был неизвестен, международных экспертов на месте не было, но «мировое сообщество» с уверенностью заявляло, что это Башар Асад отдал приказ применить зарин против мирного населения.

Трамп не пожелал остаться в стороне и укрепил эту позицию, всего через несколько часов после происшедшего заявив, что действия Асада «отвратительные и ужасные». И они стали следствием «слабости и нерешительности» администрации Обамы по отношению к тому, что Трамп назвал «применением Сирией химического оружия в прошлом».

Рисковый парень

Это момент, когда американские военные и разведчики начали испытывать тревогу оттого, что их президент намеренно игнорирует имеющиеся свидетельства. Херш приводит высказывание одного из офицеров: «В этом нет абсолютно никакого смысла. Мы знаем, что никакой химической атаки не было… русские в ярости. Говорят, что у нас есть точные разведданные и что мы знаем правду… Кажется, не было никакой разницы, кого мы избрали – Клинтон или Трампа».

Эта тревога позднее переросла у старших членов президентской команды по национальной безопасности в страх оттого, что, как пишет Херш, на протяжении следующих 48 часов интенсивных брифингов и выработки решений Трампа было невозможно переубедить: «Президент не сказал: «У нас проблема, давайте в ней разберемся. Он захотел разбомбить Сирию».

Вновь слово источнику Херша в разведсообществе США: «До большинства американцев не доходит, что если это действительно была бы санкционированная Башаром атака с применением зарина, русские были бы расстроены в 10 раз больше, чем кто-либо на Западе. Была бы разрушена стратегия русских по противодействию ИГ (запрещенному в РФ), которая предполагает сотрудничество с американцами. А на Башара была бы возложена ответственность за унижение русских при неизвестных для него последствиях. Башар на это пошел бы? Когда он в двух шагах от победы? Не смешите меня!».

Трамп, которого источники Херша характеризуют как «постоянного зрителя теленовостей», через несколько часов изучения фотографий из Хан-Шейхуна дал военным указание разработать «план возмездия». Источник в разведсообществе: «Он сделал это прежде, чем хоть с кем-то обсудил. Планировщики спросили ЦРУ и РУМО о наличии доказательств складирования Сирией зарина где-нибудь поблизости от аэропорта. Ответом было: у нас нет доказательств того, что у Сирии имеется зарин или что она применила его… ЦРУ также сообщило, что на авиабазу «Шейрат», откуда вылетали сирийские самолеты, бомбившие Хан-Шейхун, зарин не доставлялся, а у Асада не было мотива совершить политическое самоубийство. Все, кроме, может быть, президента понимали также, что высококвалифицированная команда ООН провела в Сирии больше года, уничтожая химическое оружие».

Как пишет Херш со слов источника в разведсообществе, «аналитики разведки не спорят с президентом. И они не говорят ему: «Если вы так понимаете наши данные, то я подаю в отставку». Они поняли, что Трамп не хочет, чтобы его переубеждали. Кроме того, они поняли, что «имеют дело с человеком, у которого имеются… очень жестокие ограничения в том, что касается принятия решений в сфере национальной безопасности… Все, кто к нему приближен, знают о его склонности действовать стремительно, когда он не знает фактов. Он ничего не читает и не имеет никаких познаний в области истории. Он хочет лишь устных брифингов и фотографий. Он любит идти на риск. Он готов принимать последствия своих плохих решений в мире бизнеса. В этом случае он просто теряет деньги. Но в нашем мире, если его догадки окажутся ошибками, будут потеряны жизни и нанесен ущерб долгосрочным интересам национальной безопасности. Ему было сказано, что у нас нет доказательств сирийской причастности (к отравлениям мирных жителей. – С. Д.), и все равно Трамп говорит: «Делайте!».

Вариант гориллы

6 апреля Трамп собирает совещание по национальной безопасности в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Цель совещания – решить не что делать, а как. Или как сделать поменьше, но «осчастливить» Трампа. Слово источнику в разведсообществе: «Босс знал, что доказательств сирийской причастности нет, но это значения не имело».

Присутствовавший на совещании министр обороны Джеймс Мэттис, по характеристике источника Херша, был «самым опытным». Он пользовался уважением президента и «понимал, как быстро оно может испариться». Директор ЦРУ Майк Помпео отсутствовал. Хотя его ведомство постоянно информировало, что не располагает доказательствами наличия химических бомб у Сирии. Госсекретарь Тиллерсон, «которым восхищались все, кто его знал, за готовность работать сверхурочно и его жадность до чтения дипломатических телеграмм и отчетов, мало что понимал в том, как вести войну и руководить бомбардировками». На эту характеристику госсека стоит обратить внимание. Как насчет компетентности, эрудиции, глубины и гибкости ума, аналитических способностей, изобретательности, инициативности?

«Президент был эмоционален и желал знать варианты действий. Он получил четыре. Первый – не делать ничего… Второй – разбомбить аэродром в Сирии, но только после того, как будут предупреждены русские, а через них и сирийцы, чтобы избежать большого количества жертв. Некоторые из планировщиков назвали это «вариантом гориллы»: Америка будет сердито смотреть и бить себя в грудь, чтобы породить у противной стороны страх, продемонстрировать свою решимость, но нанести малозначительный ущерб. Третий вариант – массированный удар, план которого был представлен еще Обаме в 2013-м. План включал массированные бомбовые удары по главным сирийским аэродромам, командным пунктам и центрам управления с использованием стратегических бомбардировщиков В-1 и В-52. Четвертым вариантом было «обезглавливание» – устранение Асада путем нанесения ракетно-бомбовых ударов по президентскому дворцу в Дамаске, а также по всей системе управления и командования и по всем подземным бункерам, куда может удалиться Асад в момент кризиса».

Обсуждение порой принимало «странный» характер. Тиллерсон поинтересовался, почему президенту просто не вызвать бомбардировщики В-52, чтобы превратить сирийскую авиабазу «в пыль». Ему было сказано, что В-52 очень уязвимы для ракет класса «земля-воздух» и что применение таких самолетов потребовало бы «подавлять огнем» средства ПВО, в результате чего могли бы погибнуть защищающие их русские. «Как это?» – спросил Тиллерсон. Ему было сказано: «Знаете, сэр, это означает, что нам надо уничтожить ракетные установки по всему пути следования В-52, и тогда мы окажемся в намного более сложной ситуации»… «Урок был таков: слава богу, что на совещании присутствовали военные, – заключил источник Херша в разведсообществе. – Они сделали все, что смогли, когда оказались перед лицом решения, которое уже было принято».

Голые факты и Кеннеди

Невозможно отделаться от ощущения, что кто-то «слил» Хершу информацию, которую он так искал и, как знал источник, постарается преподнести миру. Кто-то хочет, чтобы Россия видела: во всем виноват порывистый неотесанный Дональд, а мы, американские военные и разведчики, белые и пушистые, борцы за мир. Чего стоят слова «источника-разведчика»: «Люди вокруг Трампа не понимают, что русские не бумажный тигр и что у них гораздо более серьезные военные возможности, чем у нас… Не думаю, чтобы Россия понимала, насколько безумен Трамп. А мы не ценим того, какой ущерб могли бы русские нам нанести». Или слова «американского военного»: «Русские ведут себя очень разумно и взвешенно. Несмотря на все эти новости, они все еще пытаются деконфликтизировать и координировать воздушную кампанию… Они демонстрируют поразительную выдержку и невероятное спокойствие. Кажется, больше всего они заинтересованы в деэскалации. Они не хотят лишиться нашей поддержки в деле уничтожения ИГ».

Вспоминается, как однажды в Вашингтоне мне «под большим секретом» предложили «подлинную версию убийства президента Джона Ф. Кеннеди». Оказывается, советская пропаганда была права. Его убил военно-промышленный комплекс США. Вернее, те «парни» (генералы, естественно), которые прошли через кровь и пот Великой войны, которые хоронили боевых товарищей и не хотели опять пройти через войну, но уже ядерную против СССР. А сопляк Кеннеди все время ставил их на грань войны. То напьется виски да нанюхается кокаина прямо в Овальном кабинете и, отстранив всю цепочку военных руководителей от председателя ОКНШ и главкома войсками НАТО в Европе до комдивов и комполков, начнет (а сам-то голышом и с ним Мерилин Монро) по телефону командовать танками на «Чек-Пойнт Чарли» во время Берлинского кризиса, провоцируя русских на ответ. То ЦРУ на Кубу натравит, а сам при неудаче – в кусты. То Карибским кризисом чуть всю Землю не испепелит. То с Вьетнамом дел наворочает. В итоге его сердешного и порешили. От греха подальше. Ради мира на Земле. Чтобы не воевать с русскими.

В той истории все могло быть правдой. И виски, и кокаин, и голые Кеннеди с Мерилин в Овальном кабинете. И то, что порешили генералы. Но чтобы ради мира на Земле?

Так и с материалом Херша. В честности автора сомнений нет. Как нет их и в том, что Трамп неотесан и порывист, Мэттис беспринципен, Помпео – трус, Тиллерсон – примитив. Но что «хорошие парни» – это «американские военные и разведчики»? Голливуд – ни дать, ни взять!

Существует правило: для продвижения дезинформации требуется достоверная информация. В материале Херша таковая присутствует.

P. S. А за добрые слова про наших ребят – спасибо. Это – правда и даже еще не вся.

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