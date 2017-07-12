Подозреваемые в крушении самолета MH17, если будут задержаны, предстанут перед голландским судом

Подозреваемые в сбитии малайзийского самолета рейса МН17 в восточной Украине в 2014 году, когда погибли все 298 человек на его борту, предстанут перед голландским судом и их будут судить по голландским законам, заявило вчера министерство иностранных дел Нидерландов.

Об этом решении выбрать Нидерланды договорились пять стран, которые проводят предварительное уголовное расследование.

Жертвы катастрофы, которая произошла над территорией, удерживаемой сепаратистами, которые воюют с войсками украинского правительства, были из 17 стран и среди них было 196 голландских граждан.

Голландский совет безопасности, который расследовал причину крушения самолета, пришел к заключению в октябре 2015 года, что самолет был сбит произведенной в России ракетой земля-воздух.

Москва, которая отрицает какую-либо причастность к боям в восточной Украине, также отрицает, что одна из ее ракет могла быть использована против рейса МН17.

Это решение последовало за попытками создать международный суд по этому происшествию.

Степень, в которой Россия будет сотрудничать с голландским судом, если прокуроры назовут российских подозреваемых или запросят информацию, не ясна.

Вим де Бруин, представитель нидерландской национальной прокуратуры сказал, что страны все же сотрудничали по уголовному расследованию и общались по поводу МН17.

Возглавляемая голландцами следственная группа, в которую также входили Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина, пришла к выводу в сентябре, что ракета была выпущена с территории в восточной Украине, контролируемой про-российскими сепаратистами.

Никаких подозреваемых названо не было, хотя голландский главный прокурор Фред Вестербеке сказал в прошлом году, что его офис установил 100 "фигурантов" расследования, включая тех, кто организовал прибытие ракеты и контролировал ее транспортировку из России в Украину и обратно.

Де Бруин сказал, что с тех пор этот список был еще доработан, но прокуроры не близки к какому-либо предъявлению обвинений.

Голландский министр иностранных дел Берт Кундерс сказал вчера, что сотрудничество между пятью расследующими странами продолжится во время "фазы уголовного преследования".

"Это сотрудничество крайне важно, учитывая сложность этого дела", - сказал Кундерс в заявлении.

"Рейс МН17 был сбит в районе конфликта, который являлся сценой тяжелых боев и который все еще труднодоступен. Мы все еще видим большое количество дезинформации и попытки дискредитировать расследование".

Россия представила альтернативные теории для объяснения падения самолета, включая то, что ответственность за это несет Украина.

Возглавляемая голландцами следственная группа заявила в феврале, что невозможно установить достоверность изображений радара, представленных Россией в 2016 году в нестандартном формате, через два года после того, как они были запрошены.

Австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл сказал в заявлении, что его правительство "полностью доверяет" голландской судебной системе и призвал "другие государства" к сотрудничеству, как того требует резолюция 2166 Совета безопасности ООН.

В этом крушении погибли тридцать восемь австралийцев.

"Хотя мы не можем избавить от горя тех, кто потерял своих близких людей из-за этого ужасного деяния, мы неустанно стремимся привлечь виновных к ответственности и добиться правосудия для всех жертв", - сказал он.

Остается неясным, какие обвинения грозят подозреваемым, если будет установлено, что самолет был сбит в ошибочной уверенности, что это был украинский военный самолет.

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