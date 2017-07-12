США проигрывают России войну спецслужб

Американское правительство в настоящий момент переживает период острой паранойи в вопросах шпионажа и предательства со стороны собственных граждан. Ситуация вокруг мнимого «российского вмешательства» во все сферы жизни настолько обострилась, что все больше напоминает времена «маккартизма» пятидесятых. По мнению французского издания Atlantico, это говорит лишь о том, что Штаты существенно проигрывают России холодную войну спецслужб.













Демократическая партия, которая до сих пор не может смириться с поражением на выборах главы государства, продолжает обвинять Трампа в его связях с российскими спецслужбами, которые якобы и повлияли на избирательный процесс. Но на этом они не останавливаются – теперь уже заявлено чуть ли не о государственной измене нового президента США и его администрации. Несмотря на все эти громкие заявления с пеной у рта, есть только одна загвоздка – американские спецслужбы не могут предоставить ни единого доказательства связей миллиардера с Кремлем.





Такая же проблема есть и у бывшего офицера британской разведки Кристофера Стила, который заявлял о неких сексуальных похождениях Трампа в российской столице. Опять же – никаких доказательств, одни только догадки.





Подобная неразбериха заставляет задуматься о неутешительном диагнозе всех западных демократий: проигравшие выборы политические силы там совершенно не желают признавать собственный провал и списывают неудачи на некие «темные силы», принудившие избирателей проголосовать за оппонента. При этом сами демократические процедуры нравятся политикам, когда они позволяют им добиться успеха, но не тогда, когда побеждает конкурент – в таком случае они тут же сразу говорят о неком «сговоре».





Даже если допустить причастность российских спецслужб к американским выборам, тут же становится ясно, что и их американские коллеги также были частью этой политической игры. Вспомните, ведь и многие республиканцы, и руководители разведки выступали категорически против кандидатуры Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании представлял угрозу для представителей ВПК и спецслужб.





По мнению французского издания, распад Советского Союза сильно сказался и на самих Штатах, чья разведка в отсутствие сильного соперника начала стремительно терять свою эффективность. В девяностые и начале «нулевых» годов спецслужбы уже не были столь важны для Белого Дома, ведь без сдерживающего фактора в лице СССР США могли просто бомбить неугодные страны и режимы. Хорошо также была налажена система по финансированию террористов, которые помогали добиться определенных целей, к примеру, на Ближнем Востоке.





За двадцать лет после распада Советского Союза американским политикам практически никто не мешал – пользуясь слабостью Москвы, Штаты расширяли НАТО на восток и расставляли своих политиков по всему свету. Конечно, самым большим обманом Вашингтона стало формирование пояса из системы ПРО в Европе, которая якобы должна была защитить континент от Ирана. Только вот нет сомнений: эта система не только не защищает ЕС от угрозы со стороны ИРИ, она направлена конкретно против РФ.





За время, что американские спецслужбы пребывали в расслабленном состоянии, Вашингтон сильно обжегся на Ближнем Востоке, где вместо ранее выставленных диктаторов воцарился настоящий кошмар. Более того, с появлением исламистов «Исламского государства», отколовшейся от американской «Аль-Каиды» группировки, некоторые государственные мужи перестали играть по правилам Запада. Примером являются хотя бы Башар Асад, с которым водили дружбу американские ястребы до событий «арабской весны», и египетский лидер Абдул-Фаттах Ас-Сиси.





Серьезным ударом для Белого Дома стало и то, что американские спецслужбы «проморгали» восстановление позиций своих российских коллег. Пока Вашингтон пытался заниматься расширением НАТО и решать задачи на Ближнем Востоке, Кремль провел целый ряд успешных контрнаступлений. Теперь в ряде регионов – в Грузии, Белоруссии, Сирии – Штатам просто не удается продвигаться вперед. Конечно, подобная «неожиданность» вызвала возмущение американских властей – на голову российского президента обрушиваются ушаты критики, а при любом удобном случае западная пресса не забывает упомянуть о бывшем КГБ-шном прошлом Владимира Путина, который «виновен во всех бедах». Интересно только, почему в Вашингтоне в таком случае упорно не хотят вспоминать о том, что до избрания президентом Джордж Буш-старший был директором Центрального разведывательного управления?!





Обвинения российского лидера, наших спецслужб и даже средств массовой информации в «подрывной деятельности» и влиянии на те или иные политические процессы - это следствие той фатальной неэффективности американских и западных спецслужб, о которой «демократические» государства предпочитают не говорить. В их бедах, конечно же, виновата исключительно Россия.





Только вот, как заключает журналист французского издания, от бесконечного перекладывания вины на РФ ситуация не меняется – американская разведка продолжает терпеть неудачи, а хваленые демократы – лишаться позиций в различных регионах мира. Вашингтону пора признать, что сейчас в «холодной войне» спецслужб одерживает верх именно Россия, которая, в отличие от США, трезво оценивает свои возможности, а не пытается везде поспеть и перевернуть все с ног на голову.





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