МИД РФ намерен «вышвырнуть» представителей США из России

Свой последний шанс американские политики не использовали, чем и подтолкнули Россию к зеркальному ответу. И уже в ближайшее время мы можем увидеть, как представители США пакуют чемоданы и покидают нашу страну.

Об этом «дипломатическом пинке» заявили в МИД России. Там, согласно утверждениям источника, намерены выслать на родину около 30 американских политиков и наложить арест на объекты американской собственности, находящиеся в нашей стране.

«Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры», — отметил источник в МИДе.

При этом действия российского внешнеполитического ведомства никак нельзя назвать агрессивными или наступательными. Наоборот, в МИД РФ довольно долгое время (около полугода) ждали, пока новый американский президент США Дональд Трамп уладит внутриполитические проблемы и займется делами российской дипсобственности. И на Смоленском бульваре до последнего терпели, рассчитывая на компетенцию новой американской администрации и давая им шанс уладить вопрос изъятого имущества России, но в результате так и не дождались удовлетворительного ответа.

Причем, что характерно – Дональд Трамп и его делегация вообще не смогли сформулировать какое-либо предложение относительно каверзного вопроса. Ведь по итогам переговоров на саммите G20, где вопрос о дипсобственности, естественно, поднимался, Штаты так и не предоставили план по урегулированию кризиса. Что стало неопровержимым свидетельством того, что в США не намерены идти навстречу.

Так что очевидно, что и на встрече в Санкт-Петербурге дипломаты так и не придут к консенсусу. Вероятно, Дональд Трамп боится, что его политическое положение ухудшиться и по этой причине не рискует отдавать приказ, чтобы его дипломаты нашли решение этой проблемы.

В свою очередь, в Москве ждать пока американский президент определиться со своей внешней политикой не намерены. И, защищая интересы уважаемой России, уже в ближайшее время дадут зеркальный ответ США, соблюдая протокол, этикет и международные нормы.

Антон Орловский