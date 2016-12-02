Созыв Совбеза ООН, речь Эрдогана в Стамбуле… Когда закончится война в Сирии?





Париж инициировал экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии, которое связано с успешным наступлением правительственной армии и освобождением почти половины Алеппо. В это же время Эрдоган озвучивает истинные причины операции «Щит Евфрата». Мозаика складывается. В Алеппо ситуация идёт так, как должна: боевики отступают либо сдаются и уходят в Идлиб, жители освобождены и получают российскую гуманитарную помощь. Но Запад это совершенно не устраивает. Поэтому Франция в лице главного дипломата Жан-Марка Эйро решила в очередной раз в ООН посоветоваться. Первый зампред комитета Совета Федерации Ф. А. Клинцевич заявил, что месье Эйро совершенно не понимает или не хочет понимать ситуацию в Алеппо. Уж сколько раз устраивали гуманитарные паузы, во время которых террористы перегруппировывались, а лишь 2-3 мирных жителя умудрялись выползать на неподконтрольную боевикам территорию, – толку? Зато сейчас, когда счёт освобождённым гражданам Сирии пошёл на тысячи, Запад снова встрепенулся. Не понимают «партнёры», что чем быстрее город освободить, тем быстрее жители получат воду, пищу, одежду и медицинскую помощь. Из повестки Эйро: «…мы должны срочно задействовать все меры, чтобы прекратить боевые действия и осуществить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи».



Американский журналист и завсегдатай российских политических ток-шоу Майкл Бом весь эфир у Р. Бабаяна твердил о множестве погибших мирных жителях в Алеппо. В качестве доказательства приводилась непоколебимая личная уверенность и честная морда адмирала Д. Кирби на большом экране, раскритиковавшего освобождение Алеппо.

По словам Майки, погибших там тысячи и тысячи, спасённых на много порядков меньше, поэтому хватит там всех освобождать. Правильно, Майк, пусть сами передохнут или боевики прикончат, да?

Мы каждый день видим по визуальному устройству кремлёвской пропаганды российскую гуманитарку в Сирии, видим, как её раздают местным, только что вышедшим из-под власти боевиков. Но нигде не видно грузовиков ООН! Нет, был один конвой из этой конторы, который чудесным образом сгорел, в то время как над ним летал американский ударный беспилотник «Predator» и ездила рядом шахид-тачанка с миномётом.





Быть может, нам просто не показывают километровые колонны белоснежных фур, чтобы не рушить образ единственного спасителя Сирии – России? Показывают. Это длинные колонны-караваны в сопровождении шахид-тачанок, и колонны эти никто не имеет права досматривать. И двигаются они, неприкасаемые, в Восточный Алеппо…То-то у боевиков патроны никак не кончатся, да периодически появляются новые системы вооружений (из интервью генерал-майора И. Конашенкова от 04.11).

Зато при подготовке к штурму Мосула в ООН прямо заявили, что возможности устроить нормальные лагеря для беженцев нет, ибо это дюже накладно. А как вы собираетесь тогда Сирии помогать, если даже в рамках своей треклятой «Коалиции» сделать ничего не можете?

Западные СМИ на весь мир трубят о том, что десятки тысяч бежавших из Мосула жителей живут сейчас в устроенных ООН лагерях, умалчивая о почти 11.000, ушедших в Сирию. От хорошей жизни ушли, так получается?

А вот свидетельство Бадрадина Нагмадина Камана, директора лагеря Аль-Хазар, что неподалёку от Мосула: «…Основная проблема беженцев в том, что фонд Базрани не может всем помочь, а ЕС не помогает, присылают крохи».

В Аль-Хазаре обитают более 40 тысяч беженцев, которых обеспечивает не ООН, не ЕС, а Благотворительный Фонд Барзани – фонд имени Мустафы Барзани, выдающегося курдского лидера, чей сын ныне президент Иракского Курдистана.

А ещё на балансе у Фонда лагеря для беженцев Дибага, Хасан Шам, Хазир и город Дахук в придачу. И никакой помощи от Европы, ни даже от Красного Креста с Полумесяцем.





И пока лидеры стран спешно придумывают резолюцию, осуждающую Россию за гуманитарную катастрофу в Алеппо, по приказу В. В. Путина туда отправляется отряд МЧС РФ с аэромобильным госпиталем, пропускной способностью по 200 чел./сут. каждый, а МО РФ направляет медспецназ с многофункциональным госпиталем на 100 мест, принимающий по 420 амбулаторных пациентов в сутки. Это просто небольшой штрих к общей картине.

Вывод: никакие ООН, ОБСЕ и прочие международные организации не собираются оказывать никакой гуманитарной помощи ни в Алеппо, ни в Мосуле, ни где бы то ни было на Ближнем Востоке вообще. Особенно после вчерашнего телефонного разговора премьера Ирака Хайдера аль-Абади с Дональдом Трампом, когда аль-Абади заявил прямо: Ирак не станет платить своей нефтью за якобы оказанную США помощь в борьбе с ИГИЛ.

Следовательно, это пустые отговорки, лишь бы не дать сирийской армии освободить от боевиков сирийский город.

Почему Франция, а не США явились инициатором? Да просто Керри последние три дня слишком вымотан, он пытается призвать Лаврова к возврату к старым договорённостям. Мол, мы «Джебхат Фатх аш-Шамовцев» своих выведем, а вы осаду снимаете и даёте путь гумконвоям.

С гуманитаркой, думается, вопросов уже ни у кого нет, равно как и с размежеванием террористов на правильных и неправильных.

Поэтому Франция подняла эстафетную палочку и побежала в Совбез ООН. У них на праймериз уже Франсуа «Агент Путина» Фийон победил, значит надо любым путём в хлам сломать саму идею налаживания российско-французских отношений.

И есть ещё один момент, наверное, самый важный. Почему все так настаивают на немедленном прекращении боевых действий и пропуске конвоев? Конвои-то действительно будут, и даже грузы доставят, только вывозить на Большую Землю под видом раненых будут американских, французских, английских, немецких и турецких офицеров, сидящих в Алеппо в качестве советников и рядовых бойцов. Только отсюда такой кипеж: когда Европе было дело до простых людей в своих колониях?





Представь, читатель, что будет, когда вполне себе цивилизованных европейских сержантов и полковников начнут из одних нор с террористами-джихадистами вынимать? А ведь они заговорят, на Восток языки развязывать ой как хорошо умеют…

Теперь к Турции, точнее, к операции «Щит Евфрата», призванной уничтожить ИГИЛ и сирийских курдов в провинции Алеппо. Благое, казалось бы, дело по факту выливается в войну между Турцией и Сирией. Впрочем, это и так было ясно, но вчера президент Эрдоган окончательно расставил все точки над «Ё». «Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор», – так Реджик пояснил на симпозиуме в Стамбуле истинную цель операции.

С учётом ударов сирийских ВВС по турецким позициям близ Аль-Баба, где в общей сложности уже погибло более 40 янычар и пара единиц бронетехники, Эрдогану тут и casus belli лучшего не придумать. Именно после этих бомбардировок посыпалась такая вот агрессивная речь.

Жириновский так особо ничего и не сказал после своего визита в Анкару, только кричал, что пора к Турции поворачиваться. Не получится ли так, что Эрдоган сейчас открыто атакует правительственную армию, фактически ударив в тыл группировке, освобождающей Алеппо, чем поможет старым корешам- игиловцам и сведёт на нет всю операцию по освобождения города?

От этого бешеного поклонника Гитлера всего можно ожидать, в том числе и подлого удара, уж мы-то знаем.





Какова может быть реакция России, ведь союзника бьют? С одной стороны, мы достаточно спокойно отнеслись к «Щиту Евфрата». С другой же, автор процитирует здесь первого зампреда председателя комитета ГД по международным делам Д. Новикова: «Позиция российской стороны выверена. Она состоит в том, что Асад является законно избранным президентом, а с мировым терроризмом надо бороться. Не вижу смысла пересматривать эту позицию». И далее: «…МИД РФ будет исходить из того, что взаимоотношения с Турцией носят и должны носить разносторонний характер».

Наверное, можно перевести так: «Реджик, ты коней-то осади. На Сирии наши отношения не заканчиваются, ты же хочешь себе АЭС «Аккую», хочешь газопровод, хочешь курорты, полные туристов, правильно? Так что не мешай брать Алеппо и не трогай нашего Башара, ведь мандарины мы можем и в Марокко закупить».

Теперь сложим Совбез ООН, речь Эрдогана и освобождение древнего сирийского города.

Никто в Европе не желает прекращения данного конфликта. Слова «Асад должен уйти» уже почти не звучат, только главный осман ляпнул, но действия говорят именно об этом. Истинной целью Турции является захват сирийских территорий и расправа с курдами, так портящими покой уже не первому турецкому правительству.

Засевшие в Алеппо боевики делятся примерно 60% на 40%, причём 40% – это кадровые военные европейских стран и США, по всей видимости, иначе с чего Западу так за них бороться? Слова о «гуманитарной катастрофе» – очередной лицемерный выпад политиков, уже не знающих, как сладить с неуступчивой Россией.





Война будет продолжаться, либо пока не погибнет Асад, либо последний иноземец (кроме нас, естественно) не покинет землю Сирии.

Будем надеяться, что Россия не изменит исторически сложившемуся принципу: своих не бросаем. Да и Договор о дружбе и сотрудничестве от 1980 г. никто не отменял.

Автор: Валерий Усачёв





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