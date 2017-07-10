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опубликовано редакцией на Переводике 10.07.17 13:43
скаут: Miroslav;
 
 

Европа сбилась с пути: зачатки разума проросли во французском сенате

Не так давно французские сенаторы опубликовали коллективный доклад, в котором представлен анализ сложившейся на сегодняшний день ситуации на Донбассе (по мнению французской стороны, разумеется) и общий расклад сил и интересов сторон в регионе.

Французские парламентарии сошлись во мнении, что Россия располагает большими возможностями для реализации минских договоренностей, нежели чем Украина, однако для того, чтобы подтолкнуть Москву к конкретным шагам в этой области необходимо не давить на РФ посредством санкций, а наоборот – постепенно снимать их. Обзор доклада был опубликован в популярной французской газете Les Echos.

Французские сенаторы, как следует из доклада, убеждены в том, что Киев сегодня просто не в состоянии приступить к полномасштабной имплементации минских договоренностей. И дело тут не только в том, что стороны конфликта убеждены, что реализация договоренностей должна начать претворяться в жизнь по-разному. А именно: Киев настаивает на том, что в первую очередь необходимо провести демилитаризацию региона и вернуть контроль над государственной границей, в то время как в ЛДНР подчеркивают, что, прежде всего, необходимы политические преобразования для старта имплементации минских соглашений. Кстати, как раз второй сценарий реализации договоренностей, на котором настаивают самопровозглашенные республики, прописан в этих самых соглашениях изначально.

Однако же ключевая загвоздка на пути реализации Минских договоренностей, по мнению французских сенаторов, заключается в том, что Киев сегодня «сталкивается со слишком большим количеством проблем», в числе которых русофобия, общая слабость государственной власти, необходимость проведения конституционных реформ, коррупция и повышенная криминальная активность в стране. Именно по этой причине Москве следует взять на себя инициативу по имплементации Минских договоренностей. Однако для этого необходимо, в свою очередь, чтобы Европейский союз пересмотрел свой подход в отношении Москвы – следует поэтапно снимать с России санкции, выстраивая конструктивный и даже дружеский диалог с РФ.

Сегодня же, отмечается в докладе, Москва получает совершенно иные сигналы из Брюсселя – автоматическое продление санкций не лучший способ мотивировать Кремль приступить к реализации обозначенных договоренностей. Сенаторы убеждены, что по мере претворения в жизнь Минских соглашений с Москвы следует постепенно снимать санкции.

Нельзя не отметить, что рассуждения в подобном ключе ставят французских парламентариев на голову выше основной части европейского политикума. Это, безусловно, приятно, но не более того… Ключевая же проблема заключается в том, что даже если руководство самопровозглашенных республик станет прикладывать аномально огромные усилия (а подобное уже не раз происходило за время конфликта) для реализации договоренностей, Украина все равно продолжит их нарушать. И, к сожалению, в Европе этого предпочитают не замечать!

Дело в том, что Киеву жизненно необходим конфликт на востоке Украины, чтобы списывать на него абсолютно все внутреннее проблемы. Нет работы, нет денег, пенсии по 30-40 долларов, цены за ЖКХ и продукты взлетели до небес – во всем виноваты «сепары» в ЛДНР и «клятый агрессор» по соседству. Это простейшая формула на сегодняшний день выступает некой гарантией жизнеспособности действующего киевского режима, ведь если у Порошенко и Ко исчезнет возможность списывать на АТО ту уйму внутренних проблем, что существует сегодня на Украине, то народ может начать задавать неудобные вопросы, да и вообще дичать. Ничего не объединяет лучше, чем общий враг, которого можно яростно ненавидеть и обвинять во всех бедах, не так ли?

Евгений Радугин


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теги: Украина, Донбасс  
   
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