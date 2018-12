архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.12.18 22:44 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Business Insider”,

"A sleep expert explains what happens to your body and brain if you don't get enough sleep" США - 01 ноября 2018 г. Специалист по сну объясняет, что происходит с вашим организмом и мозгом, если вы не высыпаетесь Мэттью Уокер: Меня зовут Мэттью Уокер, я профессор неврологии и психологии в Калифорнийском университете в Беркли, и я автор книги «Почему мы спим». Мы, конечно, знаем, что недостаток сна помешает вашему мозгу вначале создавать новые воспоминания, таким образом, как будто бы без сна память отключается. Новые входящие информационные сообщения просто возвращаются, и вы в конечном итоге чувствуете, словно у вас амнезия. По сути, вы не можете создавать эти новые воспоминания. Мы также знаем, что недостаток сна приведет к увеличению выработки токсического белка в мозге, который называется бета-амилоидом и который связан с болезнью Альцгеймера, потому что именно во время глубокого сна ночью, когда выводящая система в мозге фактически резко возрастает, он начинает убирать этот токсичный белок, бета-амилоид. Так что, если вы не высыпаетесь каждую ночь, больше белка, связанного с болезнью Альцгеймера, будет накапливаться. Чем больше белка накапливается, тем выше риск развития слабоумия в дальнейшей жизни. Каковы последствия недосыпания на организм? Есть много разных последствий. Во-первых, мы знаем, что недостаток сна влияет на репродуктивную систему. Мы знаем, что у мужчин, которые спят всего пять-шесть часов ночью, уровень тестостерона такой же, как у человека на десять лет их старше. Таким образом, недостаток сна приведет к старению почти на десять лет с точки зрения этого аспекта и хорошего самочувствия. Мы также знаем, что недостаток сна влияет на вашу иммунную систему. Таким образом, после одной ночи от четырех до пяти часов сна происходит снижение на 70% критических противоопухолевых иммунных клеток, называемых естественными клетками-убийцами. И именно поэтому мы знаем, что малая продолжительность сна предсказывает риск развития многочисленных форм рака. И этот список в настоящее время включает рак кишечника, рак предстательной железы, а также рак молочной железы. Фактически, связь между недостатком сна и раком в настоящее время настолько сильна, что недавно Всемирная организация здравоохранения решила классифицировать любую форму работы в ночную смену как вероятный канцероген. Другими словами, работа, которая может вызвать рак из-за нарушения ритмов сна. Мы также знаем, что недостаток сна влияет на вашу сердечнососудистую систему, потому что именно во время глубокого сна ночью вы получаете эту самую замечательное эффективное лечение кровяного давления. Ваше сердцебиение падает, ваше кровяное давление снижается. Если вы не высыпаетесь, вы не получаете перезагрузку сердечнососудистой системы, поэтому ваше кровяное давление повышается. Если вы спите шесть часов или меньше, риск смертельного сердечного приступа или инсульта в течение жизни увеличивается на 200%. Существует глобальный эксперимент, который проводится над 1,6 миллиардами людей два раза в год и называется летним временем. И мы знаем, что весной, когда мы теряем один час сна, на следующий день мы видим увеличение сердечных приступов на 24%. Другой вопрос, возможно, в том, какова норма бодрствования человека? Как долго мы можем продержаться без сна, прежде чем начнем видеть ухудшение работы мозга или даже нарушения в организме? И ответ, кажется, около 16 часов бодрствования. Как только вы перейдете рубеж 16 часов бодрствования, мы начинаем видеть ухудшение психического и физиологического состояния организма. Мы знаем, что после того, как вы не спали в течение 19 или 20 часов, ваши умственные способности будут сильно ослаблены. Так что, если бы вы спросили меня, какова норма бодрствования человека, это, похоже, составляет около 16 часов, и нам нужно около восьми часов сна, чтобы восстановить ущерб. По сути, бодрствование - это повреждение мозга на нижних уровнях.

статью прочитали: 56 человек