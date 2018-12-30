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Новости Русской Православной Церкви

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ

Учреждены Патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии

28.12.2018

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 28 декабря 2018 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве, члены Синода обсудили положение церковных дел в странах Западной Европы (Журнал № 105) и в странах Юго-Восточной Азии (Журнал № 106).

Было принято решение образовать Патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже. В сферу пастырской ответственности экзархата включены следующие страны: Княжество Андорра, Королевство Бельгия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Ирландия, Королевство Испания, Итальянская Республика, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Княжество Монако, Королевство Нидерландов, Португальская Республика, Республика Франция, Швейцарская Конфедерация.

Главой Патриаршего экзархата в Западной Европе назначен епископ Богородский Иоанн с титулом «Корсунский и Западноевропейский». Владыка Иоанн назначается правящим архиереем Корсунской епархии с сохранением временного управления Приходами Русской Православной Церкви в Итальянской Республике.

Синод также принял решение образовать епархию Русской Православной Церкви в Испании и Португалии с центром в Мадриде. Епархиальным архиереем Испанско-Португальской епархии с титулом «Мадридский и Лиссабонский» назначен епископ Корсунский Нестор.

Кроме того, в связи со значительными успехами миссии Русской Православной Церкви в странах Юго-Восточной Азии, выражающимися в умножении числа храмов и общин, появлении духовенства из числа местного населения, увеличения интереса к русскому Православию, а также в связи с увеличением русскоязычного населения, на постоянной или временной основе проживающего в странах этого региона, было принято решение образовать Патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре.

В сферу пастырской ответственности указанного экзархата включены следующие страны: Республика Сингапур, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Индонезия, Королевство Камбоджа, Корейская Народно-Демократическая Республика, Корейская Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Республика Союз Мьянма, Республика Филиппины, Королевство Таиланд.

Главой Патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии с титулом «Сингапурский и Юго-восточно-азиатский» назначен архиепископ Солнечногорский Сергий, с временным оставлением за ним должности руководителя Административного секретариата Московской Патриархии.

Патриархия.ru/Служба коммуникации ОВЦС


Митрополит Иларион (Алфеев) пообещал создавать структуры РПЦ МП везде, где есть епархии Константинопольского патриархата

«У нас сейчас около тысячи приходов в диаспоре и несколько епархий, и, конечно, мы никак не соглашались, и тем более в нынешних условиях не можем согласиться, с тем, что у Константинополя есть эксклюзивное право на пастырское окормление диаспоры», — сказал митрополит Иларион (Алфеев) вечером 28 декабря в экстренном выпуске программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24» по итогам заседания Синода РПЦ МП в Москве, где было решено учредить патриаршие экзархаты в Европе и Азии.

Председатель ОВЦС МП напомнил, что его Церковь вышла из всех координационных органов, в которых председательствовали епископы Константинопольского патриархата и будет «создавать наши приходы, епархии и структуры в дальнем зарубежье без всякой оглядки на Константинополь».

Митрополит отметил, что теперь Московская патриархия будет «действовать так, как будто их не существует вообще, потому что наша задача миссионерская, наша задача просветительская, мы создаем эти структуры для пастырского окормления наших верующих, здесь не может быть подобного рода сдерживающих факторов».

«Это именно инициатива нашей паствы на местах, которая приводит к созданию наших приходов, это не в Москве кто-то придумывает, что надо создать приход в Сингапуре или в Таиланде», — цитирует митрополита «Интерфакс» (www.interfax.ru).

Опубликовано: 29.12.2018

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