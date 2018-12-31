МИД Болгарии оскорбился за болгарских мудаков и дебилов
Российское посольство в Болгарии отреагировало оскорблениями на протесты в Софии
Politics » DIPLOMACY | December 26, 2018,
Посольство России в Болгарии, на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовало комментарий с сайта «Classa.bg», в котором болгар называют «мудаками» и «дебилами». Комментарий связан с протестом против подаренной Москвой елки, украшенной красным и установленной в центре Софии.
Под деревом - большой транспарант с надписью: «Москва поздравляет Софию с Новым 2019 годом» и то же самое приветствие на болгарском языке.
Вот официальная публикация посольства России в Facebook, которая цитирует комментарий с болгарского сайта:
«На прошлой неделе Москва подарила Софии ёлку на Рождество, и она была установлена в центре нашей столицы. Почти никто в Болгарии не знал об этом из-за жесткой американской цензуры якобы «болгарских» СМИ, которая позволяет говорить о России только в негативном свете. Однако, благодаря беспримерному идиотизму небольшой группы софийских «умных и красивых» протестующих, вся Болгария узнала о дереве.
Они собрались, чтобы протестовать против ёлки, потому что она была частью "гибридной войны" России против нашей страны. Когда к ним подошли полицейские и вежливо попросили их документы, злоумышленникам удалось выкрикнуть протест против этих беспрецедентных репрессий, впоследствии, количество выкриков в Facebook выросло в тысячу раз.
Итак, мы, болгары, поняли 3 вещи:
1. Москва подарила елку Софии.
2. Впервые в истории мира произошел протест против ёлки.
3. Нет более тупых дебилов и мудаков, чем платные русофобы.
December 26 at 1:35 AM ·
#Мнение: цитираме https://bit.ly/2Ly09rO
Миналата седмица Москва подари елха на София по случай Коледа, и тя беше сложена в центъра на столицата ни. Почти никой в България нямаше да разбере за това, заради бруталната американска цензура по уж “българските” медии, които позволяват за Русия да се говори само лошо и нищо друго освен лошо. Благодарение на безпримерния идиотизъм на малка група софийски умнокрасиви протестъри обаче цяла България разбра за елхата.
Те се събраха да протестират срещу нея, защото била част от “хибридната война” на Русия срещу страната ни. Когато минаващи на близо полицаи любезно искат документите им за справка, малоумната групичка се разбягва с крясъци срещу тази невиждана репресия, които след това се увеличават хилядократно във фейсбук.
Така ние българите разбрахме 3 неща:
1. Москва подари елха на София.
2. За първи път в историята на света имаше протест cрещу елха.
3. По-големи олигофрени и малоумници от платените жълтопаветни русофоби няма.
https://bit.ly/2Ly09rO
CLASS.BG
По-големи олигофрени и малоумници от платените жълтопаветни русофоби няма
Миналата седмица Москва подари елха на София по случай Коледа, и тя беше сложена…
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МИД Болгарии выразил разочарование публикацией российского посольства по поводу протестов против рождественской ёлки
Politics » DIPLOMACY | December 27, 2018
По указанию Министерства иностранных дел, заместитель директора Управления по Восточной Европе и Центральной Азии, посол Георгий Панайотов провел беседу с советником посольства Российской Федерации и передал позицию болгарской стороны по поводу скандальной публикации на странице посольства в Facebook, перепечатки с [болгарского] сайта [Classa.bg], говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МИД.
Вчера, на своей странице в Facebook, посольство России в Болгарии опубликовало мнение с сайта "Class.bg", в котором протестующие возле дерева, подаренного российским правительством Софии и установленного в центре столицы при поддержке посольства Москвы, были названы "мудаками" и "дебилами".
По этому поводу представитель Министерства иностранных дел выразил разочарование в связи с публикацией, содержащей оскорбительные высказывания в адрес болгарского народа. Он отметил, что такие действия не способствуют улучшению наших двусторонних отношений с Россией, а, наоборот, создают благоприятную почву для антироссийских настроений среди болгарских граждан.
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