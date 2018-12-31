навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
31.12.18   Редакция

МИД Болгарии оскорбился за болгарских мудаков и дебилов

(0)
 
31.12.18  

Тайны дипломатии: как дочь Сталина жила в Швейцарии

(0)
 
30.12.18  

Россия тихо, но больно наказывает Прибалтику за русофобию и санкции

(0)
 
30.12.18   Редакция

«Они в открытую глумятся над нами. Oбидно»

(0)
 
29.12.18   Редакция

Израиль прикрывался двумя гражданскими самолетами

(0)
 
28.12.18   Редакция

Специалист по сну объясняет, что происходит с вашим организмом и мозгом, если вы не высыпаетесь

(0)

последние за вчера, 30.12.18  
 
19:36  

Россия тихо, но больно наказывает Прибалтику за русофобию и санкции

(0)
 
19:23  

Новости Русской Православной Церкви

(0)
 
19:06  

Пашинян объявил войну России и лично Путину: в чем интерес Армении и Арцаха?

(0)
 
05:13  

Водка, икра и арбуз от Фиделя. Как российские дипломаты отдыхали на дачах в США

(0)
 
04:46   Редакция

«Они в открытую глумятся над нами. Oбидно»

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 31.12.18 05:29
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

МИД Болгарии оскорбился за болгарских мудаков и дебилов

The Russian Embassy in Bulgaria Reacted with Insults to a Protest in Sofia

Российское посольство в Болгарии отреагировало оскорблениями на протесты в Софии  

Politics » DIPLOMACY | December 26, 2018,

Bulgaria: The Russian Embassy in Bulgaria Reacted with Insults to a Protest in Sofia

Посольство России в Болгарии, на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовало  комментарий с сайта «Classa.bg», в котором болгар называют «мудаками» и «дебилами». Комментарий связан с протестом против подаренной  Москвой елки, украшенной красным и установленной в центре Софии.

Под деревом - большой  транспарант с надписью: «Москва  поздравляет Софию с Новым 2019 годом»  и то же самое приветствие на болгарском языке.

Вот официальная публикация посольства России в Facebook, которая цитирует комментарий  с болгарского сайта:

«На прошлой неделе Москва подарила  Софии ёлку на Рождество, и она была установлена  в центре нашей столицы. Почти никто в Болгарии не знал  об этом из-за жесткой американской цензуры якобы «болгарских»  СМИ, которая позволяет говорить о России только в негативном свете. Однако, благодаря  беспримерному идиотизму небольшой группы софийских «умных и красивых» протестующих, вся Болгария узнала о дереве.

Они собрались, чтобы протестовать против  ёлки, потому что она была частью "гибридной войны" России против нашей страны. Когда к ним подошли полицейские  и вежливо попросили их документы, злоумышленникам удалось выкрикнуть протест против этих беспрецедентных репрессий, впоследствии, количество выкриков  в Facebook выросло в тысячу раз.

Итак, мы, болгары, поняли 3 вещи:

1. Москва подарила елку Софии.

2. Впервые в истории мира произошел протест против ёлки.

3. Нет более тупых дебилов и мудаков, чем платные русофобы.

Посольство России в Болгарии

December 26 at 1:35 AM ·

#Мнение: цитираме https://bit.ly/2Ly09rO

Миналата седмица Москва подари елха на София по случай Коледа, и тя беше сложена в центъра на столицата ни. Почти никой в България нямаше да разбере за това, заради бруталната американска цензура по уж “българските” медии, които позволяват за Русия да се говори само лошо и нищо друго освен лошо. Благодарение на безпримерния идиотизъм на малка група софийски умнокрасиви протестъри обаче цяла България разбра за елхата.

Те се събраха да протестират срещу нея, защото била част от “хибридната война” на Русия срещу страната ни. Когато минаващи на близо полицаи любезно искат документите им за справка, малоумната групичка се разбягва с крясъци срещу тази невиждана репресия, които след това се увеличават хилядократно във фейсбук.

Така ние българите разбрахме 3 неща:

1. Москва подари елха на София.

2. За първи път в историята на света имаше протест cрещу елха.

3. По-големи олигофрени и малоумници от платените жълтопаветни русофоби няма.

https://bit.ly/2Ly09rO

CLASS.BG

По-големи олигофрени и малоумници от платените жълтопаветни русофоби няма

Миналата седмица Москва подари елха на София по случай Коледа, и тя беше сложена…

979 Likes  302 Comments  421 Shares





The Bulgarian Foreign Ministry Expressed Disappointment with a Publication of the Russian Embassy on a Protest Related to a Christmas Tree

МИД Болгарии выразил разочарование публикацией российского посольства по  поводу протестов против рождественской ёлки

Politics » DIPLOMACY | December 27, 2018

Bulgaria: The Bulgarian Foreign Ministry Expressed Disappointment with a Publication of the Russian Embassy on a Protest Related to a Christmas Tree

По указанию Министерства иностранных дел, заместитель директора Управления по Восточной Европе и Центральной Азии, посол Георгий Панайотов провел беседу с советником посольства Российской Федерации и передал позицию болгарской стороны  по поводу скандальной публикации на странице посольства в Facebook, перепечатки с [болгарского] сайта [Classa.bg], говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МИД.

Вчера, на своей странице в Facebook, посольство России в Болгарии опубликовало мнение с сайта "Class.bg", в котором протестующие возле дерева, подаренного российским правительством Софии и установленного  в центре столицы при поддержке посольства Москвы, были названы "мудаками" и "дебилами".

По этому поводу представитель Министерства иностранных дел выразил разочарование в связи с публикацией, содержащей  оскорбительные высказывания в адрес болгарского народа. Он отметил, что такие действия не способствуют улучшению наших  двусторонних отношений с Россией, а, наоборот, создают благоприятную почву для антироссийских настроений среди болгарских граждан.


статью прочитали: 2 человек

   
теги: Болгария  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 