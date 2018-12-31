МИД Болгарии оскорбился за болгарских мудаков и дебилов

Российское посольство в Болгарии отреагировало оскорблениями на протесты в Софии

Politics » DIPLOMACY | December 26, 2018,

Посольство России в Болгарии, на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовало комментарий с сайта «Classa.bg», в котором болгар называют «мудаками» и «дебилами». Комментарий связан с протестом против подаренной Москвой елки, украшенной красным и установленной в центре Софии.

Под деревом - большой транспарант с надписью: «Москва поздравляет Софию с Новым 2019 годом» и то же самое приветствие на болгарском языке.

Вот официальная публикация посольства России в Facebook, которая цитирует комментарий с болгарского сайта:

«На прошлой неделе Москва подарила Софии ёлку на Рождество, и она была установлена в центре нашей столицы. Почти никто в Болгарии не знал об этом из-за жесткой американской цензуры якобы «болгарских» СМИ, которая позволяет говорить о России только в негативном свете. Однако, благодаря беспримерному идиотизму небольшой группы софийских «умных и красивых» протестующих, вся Болгария узнала о дереве.

Они собрались, чтобы протестовать против ёлки, потому что она была частью "гибридной войны" России против нашей страны. Когда к ним подошли полицейские и вежливо попросили их документы, злоумышленникам удалось выкрикнуть протест против этих беспрецедентных репрессий, впоследствии, количество выкриков в Facebook выросло в тысячу раз.

Итак, мы, болгары, поняли 3 вещи:

1. Москва подарила елку Софии.

2. Впервые в истории мира произошел протест против ёлки.

3. Нет более тупых дебилов и мудаков, чем платные русофобы.

МИД Болгарии выразил разочарование публикацией российского посольства по поводу протестов против рождественской ёлки

Politics » DIPLOMACY | December 27, 2018

По указанию Министерства иностранных дел, заместитель директора Управления по Восточной Европе и Центральной Азии, посол Георгий Панайотов провел беседу с советником посольства Российской Федерации и передал позицию болгарской стороны по поводу скандальной публикации на странице посольства в Facebook, перепечатки с [болгарского] сайта [Classa.bg], говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МИД.

Вчера, на своей странице в Facebook, посольство России в Болгарии опубликовало мнение с сайта "Class.bg", в котором протестующие возле дерева, подаренного российским правительством Софии и установленного в центре столицы при поддержке посольства Москвы, были названы "мудаками" и "дебилами".

По этому поводу представитель Министерства иностранных дел выразил разочарование в связи с публикацией, содержащей оскорбительные высказывания в адрес болгарского народа. Он отметил, что такие действия не способствуют улучшению наших двусторонних отношений с Россией, а, наоборот, создают благоприятную почву для антироссийских настроений среди болгарских граждан.

статью прочитали: 2 человек