Без российского газа всё накрылось тазом: Балканы замерзают этой зимой

Вполне возможно, что все совпадения, которые происходят с Европой, есть не что иное, как обыкновенные случайности. Но, знаете, как говорится, случайности не случайны. Они закономерны. И сейчас вырисовывается не самая приятная для наших с вами европейских соседей закономерность. Помнится, в том году немало стран решили, как оказалось, проверить свои силы, правда, тогда это называлось прекрасным словом «независимость». Так, соседи наши болгарские в конце 2016 года, в начале декабря решили начать активно снижать зависимость от российского газа. Скажем так, вступить в новый год, оставив все ненужное (с этим, конечно, я бы поспорила, ну да ладно) в прошлом. Решение это было принято не с бухты-барахты – страна подготовилась: начали возводиться трансграничные газопроводы, добываться нефть, а атомную энергетику приступили усиленно развивать. В общем, желания, амбиций и, вроде бы, сил у Болгарии тогда было хоть отбавляй.



Естественно, отказаться полностью от помощи, назовем это так, «Газпрома» сразу же не получится – от поставок собрались отходить постепенно, чтобы в ближайшие несколько лет страна стала самодостаточной, практически полностью независимой от российской компании. Да, все сразу же поняли, что будет непросто, ведь «Газпром» обеспечивает более 90% годового потребления газа Болгарией.

Болгарское правительство отдавало отчет своим действиям – оно понимало, что потребление газа в ближайшее время страной может возрасти и что отходить от российской «бутылочки» будет сложно, может даже невозможно больно и мучительно. Но трудности и эти, пусть и потенциальные, не испугали Болгарию.

Рассчитывала страна тогда очень сильно на Румынию, с которой соединял ее первый рабочий трансграничный газопровод. И вот эта самая Румыния подкладывает Болгарии немаленькую «свинью», оставляя, считайте, страну один на один с уже имеющимися и еще привалившимися проблемами. А ведь времени-то прошло, с момента принятия Болгарией серьезного решения оторваться от российской газовой соски хотя бы на «ночь», не так уж и много.

Ну, для начала, Румыния сама с 2015 года отказалась от закупок российского газа по причине разрушения в стране промышленности. После того, как государство вошло в состав ЕС, в 2007 году, Румыния фактически перешла на простую формулу «счастья»: «не нужны предприятия – не нужен газ» (с 2007 по 2015 годы в стране сократилось промышленных предприятий на 24%).





Да, все действительно просто.

Тогда же Румыния договорилась об объединении газотранспортных систем с Болгарией. Кажется, контакт был налажен, но чуть ли не в самый неподходящий момент для последней страны все вмиг оборвалось, крайне неожиданно и непредсказуемо. Или же все вполне закономерно?

Оказалось, что рассчитывать на Румынию в принципе нельзя.

На Европу обрушились аномальные морозы, потребление электроэнергии увеличилось. И некоторым странам не хватает того, что имеется. Логично просить помощи у тех, кто с тобой, считайте, в одной лодке – в одной европейской лодке. Так, Болгария направила запрос с просьбой о поставках электричества в северные районы страны Румынии. Та, недолго думая, отказала. То есть, живите (выживайте) как хотите. Твоя работа не моя забота. Но чтобы никто ничего не подумал, Румыния объяснила, что сама сейчас испытывает такие же проблемы и, увы, помочь всем не может – свое бы население обогреть, что уж говорить о соседях.

Чтобы вы понимали, в этот понедельник потребление электричества Болгарией стало самым высоким за 20 лет. Вот такого размера проблема накрыла страну, словно медный таз.

Так вот к чему все эти разговоры шли. Не поторопились ли когда-то эти европейские страны, открестившись от российской стороны? Кто знает, может, и не было бы таких проблем. Наша страна, можно с уверенностью сказать, не бросает коллег в тяжелых жизненных ситуациях. А вот Европа… вот вам очередное доказательство того, что как союз, как одно единое целое, он уже не существует. Каждый сам за себя, каждый печется за свою пятую точку. И уж ни о какой помощи речи не возникает – как говорится, «а мне бы кто помог».

Единственное, что до сих пор объединяет членов ЕС, и всегда будет (на период существования его самого, конечно) объединять, так это проблемы. Вот они-то на все времена одни, единственные и неповторимые.

Автор: Ева Лисовская

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