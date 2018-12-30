«Они в открытую глумятся над нами. Oбидно»
Российский канал RT спародировал Трампа разбирающего рождественские подарки
by Kelly Cohen | December 25, 2018
Российская государственная телекомпания RT выпустила сатирическое праздничное видео пародирующее президента Трампа.
Видео, выпущенное RT в понедельник, называется «Русские шпионы в Белом доме?» и показывает как Трамп в Овальном кабинете, якобы открывает подарки присланные ему другими мировыми лидерами.
«Трудно найти хороший подарок для лидера свободного мира», - пишет RT. «Мы в RT обратились к нашему внутреннему писателю SNL [Saturday Night Live], чтобы представить, что Дональд Трамп найдет под елочкой, где, в этом году, есть и одна коробка от нас».
В видео Трамп начинает с того что открывает подарок от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который подарил ему небольшие золотые бюсты двух лидеров.
Бюст Кима уходит в мусорное ведро.
Затем Трамп открывает следующий подарок: бейсболку «Сделай Америку снова великой» с прицепленной этикеткой «Сделано в Китае». Президент с возмущением бросает коробку на пол.
Затем он открывает подарок с надписью «От короля Саудовской Аравии» - золотую корону, которую он немедленно надевает, а затем смотрится в зеркальную игрушку на ёлке.
Наконец, Трамп открывает подарок, который не имеет маркировки, внутри него он находит футболку с надписью: «Ты работаешь на ГРУ? [Российская военная разведка]» на русском языке.
В финальной сцене первая леди Мелания Трамп ходит по комнате в этой футболке, а президент лежит в постели с iPad в руках.
«Мелания, ты ведь откуда-то из тех краев - говорит Трамп на видео - Что написано на этой футболке?»
«Да, Дональд - отвечает Мелания - Там написано «Сделай Америку снова великой», что же еще?»
Трамп смеется от счастья.
В своём посте RT пишет что не несет ответственности за сатирический видеоклип: Трампа играет актер, пишет RT, и добавляет, что «они понятия не имеют, что первая леди носит наедине с мужем».
Канал дает ссылку на свой магазин, где можно купить футболку ГРУ.
RT, формально известный как Russia Today, описывается как пропагандистский канал российского правительства. В сентябре 2017 года RT America, в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов, было приказано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» в Министерстве юстиции.
В документах RT America признает, что ее материнская компания, T&R Productions, финансируется иностранным правительством.
В соответствии с этим законом, в настоящее время, в министерстве юстиции, зарегистрировано более 400 компаний или других организаций, Они зарегистрированы или в качестве основного владельца регистрации или как принадлежащие иностранному принципалу. Так, например, зарегистрированы китайские вечерние новости Xinmin Evening News.
От переводчика: Обсуждение в Твиттере видео от RT переведено частично
Yesterday at 3:20 PM ·
Российский поддерживаемый государством новостной канал RT выпустил сатирическое видео, показывающее президента Трампа разбирающего рождественские подарки, включая футболку с надписью, которая спрашивает, не является ли он сотрудником секретной службы военной разведки России.
THEHILL.COM
Российский государственный канал выпустил сатирическое видео задающееся вопросом - не является ли Трамп русским шпионом
Видео называется "Russian Spies in the White House?"
306 Likes 121 Comments 529 Shares
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Michael Tomaskovich, Joe Sheehan, Mary C Cirimele and 303 others like this.
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Comments
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Marc Burr Они открыто глумятся над нами. Oбидно
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1d
21 Replies · 7 hrs
Alberto Genda Помните когда русские так же неуважительно относились к президенту Обаме? Я тоже - нет.
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11h · Edited
3 Replies · 10 hrs
Lavender Gooms
Действия Трампа на пользу России
Измени свою избирательную платформу на более дружелюбную по отношению к России
Принял сторону России против американского разведывательного сообщества по вопросу о вмешательстве России в выборы 2016 года
Воюет с западными союзниками, нападает на ЕС
Вышел из ТРР (Транс-тихоокеанское партнерство)
Назвал НАТО отжившим
Борется против одобренных Конгрессом санкций
Пригласил Путина в Вашингтон
Составил план публичного заявления скрывающего цель встречи в 2016 году в Трамп Тауэр
Выбрал бывшего путинского дружка, Рекса Тиллерсона, в качестве Госсекретаря
Поздравил Путина с победой на выборах
Никогда не критикует Путина
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20h
Ricky Bertie
Нам нужно построить стену между ртом Трампа и х...м Путина
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1d
1 Reply
Darla Elizabeth Шпион? Нет. Он недостаточно умен для этого. Простофиля - да.
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1d
8 Replies · 9 hrs
Ricky Bertie
Позвольте мне сказать прямо: Я - путинская “шестёрка”
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1d
1 Reply
Doug Mason
Ты - марионетка
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1d
Rob Davis Путин дает понять всему миру что Трамп - его ставленник
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1d
1 Reply
Ginny Scahill Этот мужик не знает что весь мир просто потешается над ним. В полный рост
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1d
Adolfo Valentin Gonzalez
Я - сволочь
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1d
Ricky Bertie
Не беспокойся Трамп, твоё пись-пись видео хранится в надежном месте
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1d
1 Reply
Claudia Augustine Foote Они пытаются сделать вид что это шутка, но это правда, Путин знает, что Мюллер знает
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1d
Nat Paul Всё нормально Россия, мы все думаем также.
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1d
Brian T Lingerfelt
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1d
2 Replies
Maggie Charter-Pohl Итак... Я думаю, что это уже вышло наружу тогда? Мы не должны больше обсуждать это? Мюллер может просто заканчивать дело? Иисус заплакал. С Рождеством, Америка
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1d
Joe Cally Ejesi Я считаю что в Белом доме существует активная шпионская сеть русских
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1d · Edited
1 Reply
Troy Fauscett Быть международным посмешищем - это ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
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1d
Justin Blake Walters Это смешно потому что это правда?
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1d
7 Replies
Hansel Pintos Никто не уважает Трампа или его администрацию
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1d
Wendy Breseman Даже только то что это произошло, уже крайне тревожно для нашей страны.
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1d
Tracy A. Wilt Интересно...a RT - это рупор Путина.
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1d
Andrew Morrison не смешно, Я верю что он инструмент в руках русских
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1d
Eli Johnson Сатирическое, потому что они уже знают ответ на этот вопрос.
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1d
Charlotte James Пись-пись видео - скоро на экранах!
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1d
Ernesto Martinez C0d3d m3ss4g3s.. Lol от русских.. Lol. Посмейтесь над ним и дайте ему понять, что всё под контролем. Жаль, но правда. Смотрите..
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22h
Bill Harris Так что..... Это была сатира??
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1d
1 Reply
Chador Van Der Beek “SATIRICAL”????????? И кто же это говорит???
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1d
Andrzej Petrowicz Что-то мне подсказывает, что он не оправдал ожиданий
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1d
Ernest Aguirre счастливого Рождества [написано по русски].... Поздравления от товарища Дональда, "God bless us every one!" (Боже благослови нас всех!)
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1d · Edited
Manuel Topete Lol Они сказали - Трамп и разведка вместе
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1d
Eddie Short
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1d
Paula Myers
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1d
Jeff Tom Смешно, это правда
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1d · Edited
Heidi Nepveu Это не сатира.
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23h
Susan McIver Никогда не думал что русские могут быть такими юморными!! :)
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11h
Heli Burke Никто не умеет троллить так как Россия...roflmao
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1d
John Erickson У ГРУ свои стандарты
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Aida Rodriguez Путинский “хрен” выставлен напоказ
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15h
Joel Henson Теперь они просто насмехаются.
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1d
Yvonne Deroche Weiler Ужасно, но правда.
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1d
Kymberly Hartfield
-Пап, а почему Трамп ненавидит ФБР?
-Потому что он работает на КГБ, сынок
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