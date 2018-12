«Они в открытую глумятся над нами. Oбидно»

Российский канал RT спародировал Трампа разбирающего рождественские подарки

by Kelly Cohen | December 25, 2018

Российская государственная телекомпания RT выпустила сатирическое праздничное видео пародирующее президента Трампа.

Видео, выпущенное RT в понедельник, называется «Русские шпионы в Белом доме?» и показывает как Трамп в Овальном кабинете, якобы открывает подарки присланные ему другими мировыми лидерами.





«Трудно найти хороший подарок для лидера свободного мира», - пишет RT. «Мы в RT обратились к нашему внутреннему писателю SNL [Saturday Night Live], чтобы представить, что Дональд Трамп найдет под елочкой, где, в этом году, есть и одна коробка от нас».

В видео Трамп начинает с того что открывает подарок от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который подарил ему небольшие золотые бюсты двух лидеров.

Бюст Кима уходит в мусорное ведро.

Затем Трамп открывает следующий подарок: бейсболку «Сделай Америку снова великой» с прицепленной этикеткой «Сделано в Китае». Президент с возмущением бросает коробку на пол.

Затем он открывает подарок с надписью «От короля Саудовской Аравии» - золотую корону, которую он немедленно надевает, а затем смотрится в зеркальную игрушку на ёлке.

Наконец, Трамп открывает подарок, который не имеет маркировки, внутри него он находит футболку с надписью: «Ты работаешь на ГРУ? [Российская военная разведка]» на русском языке.

В финальной сцене первая леди Мелания Трамп ходит по комнате в этой футболке, а президент лежит в постели с iPad в руках.

«Мелания, ты ведь откуда-то из тех краев - говорит Трамп на видео - Что написано на этой футболке?»

«Да, Дональд - отвечает Мелания - Там написано «Сделай Америку снова великой», что же еще?»

Трамп смеется от счастья.

В своём посте RT пишет что не несет ответственности за сатирический видеоклип: Трампа играет актер, пишет RT, и добавляет, что «они понятия не имеют, что первая леди носит наедине с мужем».

Канал дает ссылку на свой магазин, где можно купить футболку ГРУ.

RT, формально известный как Russia Today, описывается как пропагандистский канал российского правительства. В сентябре 2017 года RT America, в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов, было приказано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» в Министерстве юстиции.

В документах RT America признает, что ее материнская компания, T&R Productions, финансируется иностранным правительством.

В соответствии с этим законом, в настоящее время, в министерстве юстиции, зарегистрировано более 400 компаний или других организаций, Они зарегистрированы или в качестве основного владельца регистрации или как принадлежащие иностранному принципалу. Так, например, зарегистрированы китайские вечерние новости Xinmin Evening News.

От переводчика: Обсуждение в Твиттере видео от RT переведено частично

Российский поддерживаемый государством новостной канал RT выпустил сатирическое видео, показывающее президента Трампа разбирающего рождественские подарки, включая футболку с надписью, которая спрашивает, не является ли он сотрудником секретной службы военной разведки России.

Российский государственный канал выпустил сатирическое видео задающееся вопросом - не является ли Трамп русским шпионом

Видео называется "Russian Spies in the White House?"

Marc Burr Они открыто глумятся над нами. Oбидно

1d

21 Replies

Alberto Genda Помните когда русские так же неуважительно относились к президенту Обаме? Я тоже - нет.

11h

3 Replies

Lavender Gooms

Действия Трампа на пользу России

Измени свою избирательную платформу на более дружелюбную по отношению к России

Принял сторону России против американского разведывательного сообщества по вопросу о вмешательстве России в выборы 2016 года

Воюет с западными союзниками, нападает на ЕС

Вышел из ТРР (Транс-тихоокеанское партнерство)

Назвал НАТО отжившим

Борется против одобренных Конгрессом санкций

Пригласил Путина в Вашингтон

Составил план публичного заявления скрывающего цель встречи в 2016 году в Трамп Тауэр

Выбрал бывшего путинского дружка, Рекса Тиллерсона, в качестве Госсекретаря

Поздравил Путина с победой на выборах

Никогда не критикует Путина

20h

Ricky Bertie

Нам нужно построить стену между ртом Трампа и х...м Путина

1d

1 Reply

Darla Elizabeth Шпион? Нет. Он недостаточно умен для этого. Простофиля - да.

1d

8 Replies

Ricky Bertie

Позвольте мне сказать прямо: Я - путинская “шестёрка”

1d

1 Reply

Doug Mason

Ты - марионетка

1d

Rob Davis Путин дает понять всему миру что Трамп - его ставленник

1d

1 Reply

Ginny Scahill Этот мужик не знает что весь мир просто потешается над ним. В полный рост

1d

Adolfo Valentin Gonzalez

Я - сволочь

1d

Ricky Bertie

Не беспокойся Трамп, твоё пись-пись видео хранится в надежном месте

1d

1 Reply

Claudia Augustine Foote Они пытаются сделать вид что это шутка, но это правда, Путин знает, что Мюллер знает

1d

Nat Paul Всё нормально Россия, мы все думаем также.

1d

Brian T Lingerfelt

1d

2 Replies

Maggie Charter-Pohl Итак... Я думаю, что это уже вышло наружу тогда? Мы не должны больше обсуждать это? Мюллер может просто заканчивать дело? Иисус заплакал. С Рождеством, Америка

1d

Joe Cally Ejesi Я считаю что в Белом доме существует активная шпионская сеть русских

1d

1 Reply

Troy Fauscett Быть международным посмешищем - это ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.

1d

Justin Blake Walters Это смешно потому что это правда?

1d

7 Replies

Hansel Pintos Никто не уважает Трампа или его администрацию

1d

Wendy Breseman Даже только то что это произошло, уже крайне тревожно для нашей страны.

1d

Tracy A. Wilt Интересно...a RT - это рупор Путина.

1d

Andrew Morrison не смешно, Я верю что он инструмент в руках русских

1d

Eli Johnson Сатирическое, потому что они уже знают ответ на этот вопрос.

1d

Charlotte James Пись-пись видео - скоро на экранах!

1d

Ernesto Martinez C0d3d m3ss4g3s.. Lol от русских.. Lol. Посмейтесь над ним и дайте ему понять, что всё под контролем. Жаль, но правда. Смотрите..

22h

Bill Harris Так что..... Это была сатира??

1d

1 Reply

Chador Van Der Beek “SATIRICAL”????????? И кто же это говорит???

1d

Andrzej Petrowicz Что-то мне подсказывает, что он не оправдал ожиданий

1d

Ernest Aguirre счастливого Рождества [написано по русски].... Поздравления от товарища Дональда, "God bless us every one!" (Боже благослови нас всех!)

1d

Manuel Topete Lol Они сказали - Трамп и разведка вместе

1d

Eddie Short

1d

Paula Myers

1d

Jeff Tom Смешно, это правда

1d

Heidi Nepveu Это не сатира.

23h

Susan McIver Никогда не думал что русские могут быть такими юморными!! :)

11h

Heli Burke Никто не умеет троллить так как Россия...roflmao

1d

John Erickson У ГРУ свои стандарты

Aida Rodriguez Путинский "хрен" выставлен напоказ

15h

Joel Henson Теперь они просто насмехаются.

1d

Yvonne Deroche Weiler Ужасно, но правда.

1d

Kymberly Hartfield

-Пап, а почему Трамп ненавидит ФБР?

-Потому что он работает на КГБ, сынок

