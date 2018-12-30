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опубликовано редакцией на Переводике 30.12.18 04:46
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

«Они в открытую глумятся над нами. Oбидно»

WATCH: Russia's RT spoofs Trump with Christmas presents video

Российский канал RT  спародировал Трампа разбирающего рождественские подарки

by Kelly Cohen   | December 25, 2018

Российская  государственная телекомпания RT выпустила сатирическое  праздничное видео пародирующее президента Трампа.

Видео, выпущенное RT в понедельник, называется  «Русские шпионы в Белом доме?» и показывает как Трамп  в Овальном кабинете, якобы открывает подарки присланные   ему другими мировыми лидерами.


«Трудно найти хороший подарок для лидера свободного мира», - пишет RT. «Мы в RT обратились к нашему внутреннему писателю SNL [Saturday Night Live], чтобы представить, что Дональд Трамп найдет под елочкой, где,  в этом году, есть и одна коробка от нас».

В видео Трамп начинает с  того что открывает подарок  от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который подарил ему небольшие золотые бюсты двух лидеров.

Бюст Кима уходит в мусорное ведро.

Затем Трамп открывает  следующий подарок: бейсболку  «Сделай Америку снова великой» с  прицепленной этикеткой «Сделано в Китае». Президент с  возмущением бросает коробку на пол.

Затем он открывает подарок с надписью «От короля Саудовской Аравии» - золотую корону, которую он немедленно надевает, а затем  смотрится в зеркальную игрушку на ёлке.

Наконец, Трамп открывает подарок, который не имеет маркировки,  внутри него он находит футболку с надписью: «Ты работаешь на ГРУ? [Российская военная разведка]» на русском языке.

В финальной сцене первая леди Мелания Трамп  ходит по комнате в этой футболке, а президент лежит в постели  с iPad в руках.

«Мелания, ты ведь откуда-то из тех краев - говорит Трамп на видео  - Что написано на этой футболке?»

«Да, Дональд - отвечает Мелания  - Там написано «Сделай Америку снова великой», что же еще?»

Трамп смеется от счастья.

В  своём  посте RT пишет что  не несет ответственности за  сатирический видеоклип: Трампа  играет актер, пишет RT, и добавляет, что «они понятия не имеют, что первая леди носит наедине с мужем».

Канал  дает ссылку  на свой магазин, где можно купить футболку  ГРУ.

RT, формально известный как Russia Today,  описывается как пропагандистский канал российского правительства. В сентябре 2017 года RT America,  в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов, было приказано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» в Министерстве юстиции.

В документах RT America признает, что ее материнская компания, T&R Productions, финансируется иностранным правительством.

В соответствии с этим законом, в настоящее время,  в министерстве юстиции, зарегистрировано более 400 компаний или других организаций,  Они зарегистрированы или в качестве основного владельца регистрации или как принадлежащие  иностранному принципалу. Так, например, зарегистрированы китайские вечерние новости Xinmin Evening News.



От переводчика:  Обсуждение в Твиттере  видео от RT переведено частично


facebook  

The Hill

Yesterday at 3:20 PM ·

Российский  поддерживаемый  государством новостной канал RT выпустил сатирическое видео, показывающее президента  Трампа разбирающего рождественские подарки, включая футболку с надписью, которая спрашивает, не  является ли он сотрудником секретной службы военной разведки России.

THEHILL.COM

Российский государственный канал выпустил  сатирическое видео задающееся вопросом - не  является ли Трамп русским шпионом

Видео называется "Russian Spies in the White House?"

306 Likes 121 Comments 529 Shares

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Michael Tomaskovich, Joe Sheehan, Mary C Cirimele and 303 others like this.

529 Shares

Comments

View previous comments

Marc Burr

Marc Burr Они открыто глумятся над нами. Oбидно

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1d

21 Replies · 7 hrs

Alberto Genda

Alberto Genda Помните когда русские так же  неуважительно относились к президенту Обаме? Я тоже -  нет.

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11h · Edited

3 Replies · 10 hrs

Lavender Gooms

Lavender Gooms

No automatic alt text available.

Действия Трампа на пользу России

Измени свою избирательную платформу  на более дружелюбную по отношению к России

Принял сторону России против американского разведывательного сообщества по  вопросу о вмешательстве России в выборы 2016 года

Воюет с западными союзниками, нападает на ЕС

Вышел из ТРР (Транс-тихоокеанское партнерство)

Назвал НАТО отжившим

Борется против одобренных Конгрессом санкций

Пригласил Путина в Вашингтон

Составил план публичного заявления   скрывающего цель встречи в 2016 году в  Трамп Тауэр

Выбрал бывшего путинского дружка, Рекса Тиллерсона, в качестве Госсекретаря

Поздравил Путина с победой на выборах

Никогда не критикует Путина


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20h

Ricky Bertie

Ricky Bertie

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Нам нужно построить стену между ртом Трампа и  х...м Путина

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1d

1 Reply

Darla Elizabeth

Darla Elizabeth Шпион? Нет. Он недостаточно умен для этого. Простофиля - да.

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1d

8 Replies · 9 hrs

Ricky Bertie

Ricky Bertie

Image may contain: 3 people, people smiling

Позвольте мне сказать прямо: Я - путинская “шестёрка”


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1d

1 Reply

Doug Mason

Doug Mason

Ты - марионетка


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1d

Rob Davis

Rob Davis Путин дает понять всему миру что Трамп - его ставленник

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1d

1 Reply

Ginny Scahill

Ginny Scahill Этот мужик не знает что весь мир просто потешается  над ним. В полный рост

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1d

Adolfo Valentin Gonzalez

Adolfo Valentin Gonzalez

Image may contain: 1 person

Я - сволочь

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1d

Ricky Bertie

Ricky Bertie

Image may contain: 1 person, meme and text

Не беспокойся Трамп, твоё пись-пись видео  хранится в надежном месте

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1d

1 Reply

Claudia Augustine Foote

Claudia Augustine Foote Они пытаются сделать  вид что это шутка, но это правда, Путин знает,  что Мюллер знает


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1d

Nat Paul

Nat Paul  Всё нормально  Россия, мы все  думаем также.

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1d

Brian T Lingerfelt

Brian T Lingerfelt

Image may contain: 1 person, standing

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1d

2 Replies

Maggie Charter-Pohl

Maggie Charter-Pohl  Итак... Я думаю, что это уже  вышло наружу тогда? Мы не должны больше обсуждать это? Мюллер может просто  заканчивать дело? Иисус заплакал. С Рождеством, Америка


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1d

Joe Cally Ejesi

Joe Cally Ejesi Я считаю что  в Белом доме существует активная  шпионская сеть русских

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1d · Edited

1 Reply

Troy Fauscett

Troy Fauscett  Быть международным посмешищем - это  ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.

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1d

Justin Blake Walters

Justin Blake Walters  Это смешно потому что это правда?

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1d

7 Replies

Hansel Pintos

Hansel Pintos Никто не уважает Трампа или его администрацию

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1d

Wendy Breseman

Wendy Breseman Даже только  то что это произошло, уже крайне тревожно для нашей страны.

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1d

Tracy A. Wilt

Tracy A. Wilt  Интересно...a RT -  это рупор Путина.

Manage

1d

Andrew Morrison

Andrew Morrison не  смешно, Я верю что он инструмент в руках русских

Manage

1d

Eli Johnson

Eli Johnson Сатирическое, потому что они уже знают  ответ на этот вопрос.

Manage

1d

Charlotte James

Charlotte James Пись-пись видео -  скоро на экранах!

Manage

1d


Ernesto Martinez

Ernesto Martinez C0d3d m3ss4g3s.. Lol от  русских.. Lol. Посмейтесь над ним и дайте ему понять,  что всё под контролем. Жаль, но правда. Смотрите..

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22h

Bill Harris

Bill Harris Так что..... Это  была сатира??

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1d

1 Reply

Ricky Bertie

Chador Van Der Beek

Chador Van Der Beek “SATIRICAL”????????? И кто  же это говорит???

Manage

1d

Andrzej Petrowicz

Andrzej Petrowicz Что-то мне подсказывает,  что он не оправдал ожиданий

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1d

Ernest Aguirre

Ernest Aguirre счастливого Рождества [написано по русски].... Поздравления от товарища Дональда, "God bless us every one!" (Боже благослови нас всех!)

Manage

1d · Edited

Manuel Topete

Manuel Topete Lol Они  сказали - Трамп и разведка  вместе

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1d

Eddie Short

Eddie Short

Image may contain: one or more people, outdoor and nature

Manage

1d

Paula Myers

Paula Myers

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and suit


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1d

Jeff Tom

Jeff Tom  Смешно, это  правда

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1d · Edited

Heidi Nepveu

Heidi Nepveu Это не сатира.

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23h

Susan McIver

Susan McIver  Никогда не думал что  русские могут быть такими юморными!! :)

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11h

Heli Burke

Heli Burke Никто  не умеет троллить так как  Россия...roflmao

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1d

John Erickson

John Erickson У ГРУ свои стандарты

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Aida Rodriguez

Aida Rodriguez Путинский  “хрен” выставлен напоказ

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15h

Joel Henson

Joel Henson Теперь они просто насмехаются.

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1d

Yvonne Deroche Weiler

Yvonne Deroche Weiler Ужасно, но правда.

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1d

Kymberly Hartfield

Kymberly Hartfield

Image may contain: 2 people, text

-Пап, а почему Трамп ненавидит ФБР?

-Потому что он работает на КГБ,  сынок

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..............................................

статью прочитали: 12 человек

   
теги: США  
   
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