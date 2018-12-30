Россия тихо, но больно наказывает Прибалтику за русофобию и санкции

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В середине декабря Москва дала понять прибалтийским столицам, что готовит чувствительный ответ за системную русофобию. Литве отдельно намекнули: за национальные антироссийские санкции она может дождаться «чувствительных ответных мер», поскольку очевидно, что литовские власти понимают лишь жесткие сценарии.

Локомотивом таких решений в Государственной Думе РФ стал глава парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он заявил, что будет требовать применения закона 2007 года о мерах экономического характера и политического воздействия на страны, которые проявляют русофобскую позицию и проводят русофобские акции. «По отношению к Литве мы не будем ждать симметричных мер со стороны МИД в отношении литовских политиков. Мы будем требовать большего — ограничений по перевозкам, перевалкам грузов через литовские порты и других экономических мер. Иначе они ничего не понимают», — подчеркнул Калашников.

То ли бюрократический аппарат сработал на удивление оперативно, то ли чиновники на местах сориентировались, куда ветер дует, но практически сразу после заявлений коммуниста Калашникова автоперевозчики стран Балтии начали жаловаться на штрафы, которые им выписывают во время выезда из Российской Федерации в сторону Латвии через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Бурачки — Терехово», что на трассе М9. Там россияне начали системно штрафовать водителей за перевес на ось. Официальным поводом для штрафных санкций стали данные, получаемые с появившихся здесь средств автоматической фиксации веса, а основанием — поправки к «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ) от 30−12−2001 года № 195-ФЗ в редакции от 11−10−2018 г. Документ с изменениями и дополнениями вступил в силу с 29 октября 2018 года — можно сказать, совсем свежий.

Статья 12.21.1 КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» гласит (заблаговременно просим извинить за длинную цитату):

Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 2, но не более 10 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 2, но не более 10 процентов — влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, — на собственника (владельца) транспортного средства в размере 150 тысяч рублей.

150 000 рублей (около 2000 евро по официальному курсу) — это достаточно большие деньги для прибалтийских автоперевозчиков, которые давно утратили возможность солидно зарабатывать на российском рынке. Только бюджет Литвы после ухода своих автоперевозчиков из России ежегодно теряет полмиллиарда евро. Что касается транспортных компаний, то мелкие обанкротились в 2014—2015 годах, а крупные вынуждены биться за место под солнцем в неравном соревновании с перевозчиками из Германии, Польши, Испании и других экономически крепких стран Европы.

Едва ли не первой жертвой обновленного КоАП стала компания Vena trans. По словам ее владельца Евгенийса Голубовса, телефонный звонок от водителя с новостью о задержании тягача за перегруз на ось в поселке Бурачки Себежского района Псковской области «стал очень холодным душем. Перспектива платить штраф в 150 тыс. рублей совершенно не радовала. От санкций спасла случайность, а точнее существовавшие на тот момент времени прорехи в системе автоматической фиксации перегруза. Грузовик чудом удалось оперативно протолкнуть в сторону Латвии», — рассказал корреспонденту EADaily хозяин Vena trans. По голосу собеседника без труда можно было определить, что оптимизмом он не блещет. Мы даже не удивились, узнав, что «с того дня автомобили пересекают российско-латвийскую государственную границу не через МАПП «Бурачки -Терехово», а через соседние пункты. Фуры делают крюк примерно в 50−70 километров, «зато нервы в порядке».

Российская сторона трактует перегруз, как превышение установленной массы груза, оказывающей давление на оси автомобиля, передающие нагрузку на дорожное покрытие. Предельная допустимая масса груза устанавливается на федеральном уровне. Нормативы определяются и корректируются отдельно в каждом субъекте Федерации. Высчитываются два значимых показателя: масса груженого автомобиля и нагрузка на оси транспортного средства. Превышение этих параметров допускается только по специальному разрешению, выдаваемому в исключительных случаях. Во всех остальных ситуациях перегруз расценивается как административное правонарушение. Для его выявления дороги оборудуются автоматизированные контрольно-весовыми пунктами. Планами правительства РФ предусмотрено, что до конца 2020 года такими пунктами контроля должны быть охвачены все федеральные трассы. Но уже сегодня на них можно увидеть дорожный знак с изображением цифр «3,12». Это максимально разрешенный вес проезжающего автомобиля вместе с грузом, то есть нагрузка на любую из осей. Допустимых погрешностей к цифре «3,12» законодательством РФ не предусмотрено. Формально даже незначительное превышение можно рассматривать, как правонарушение, влекущее за собой санкции.

Чтобы разобраться в сути вопроса, наша редакция направила соответствующий запрос в адрес Себежской таможни. На словах дежурный таможенный чиновник по телефону сообщил, что для контролирующих органов важен сам факт перегруза. Он означает, что водитель совершил административное правонарушение, проехав ХХ километров по трассе М9. Нам в популярной форме объяснили, что при выявлении перегруза водитель не может продолжать движение. Инспекторы вправе требовать устранить перегруз. Например, перегрузить часть груза в другие транспортные средства, перераспределить груз внутри авто, если превышена нагрузка на ось или предъявить спецразрешение на перевозку утяжеленного груза, если оно запрашивалось и было получено. Если исправить положение физически невозможно, транспортное средство задерживается и препровождается на специализированную стоянку, где оно и будет находиться до разгрузки. То есть устранения причины задержания. Если машину доставить на стоянку не представляется возможным, ее зафиксируют с помощью блокировочных средств. После того как водитель выполнит рекомендации, автомобиль еще раз подвергается контрольному взвешиванию и, если показатели пришли в норму, может двигаться далее. Но так как правонарушение уже имело место, что зафиксировано протоколом и актом взвешивания, то штраф все равно придется заплатить.

Из информации Минтранса РФ известно, что большегрузные автомобили с превышенной установленной нормой грузов разрушают дороги, прогибают и проминают полотно, дробят его поверхность. От 30 до 45% нарушений целостности дорожного покрытия приходится именно на перегруз. Если помнить, что дороги — извечная беда России, то понятно, почему она так жестко стала контролировать вес грузового автотранспорта. К слову, КоАП РФ предусматривает две формы материальной ответственности за движение автомобиля с перегрузом: выплату штрафа или возмещение ущерба, нанесенного покрытию дороги. Оба вида ответственности могут быть совмещены.

Уже упомянутый нами владелец компании Vena trans Евгенийс Голубовс вспомнил случай, когда во время движения перегруз не был зафиксирован, но на МАПП его выявили. Оказалось, что водитель под горловину заполнил топливные баки — вот и появилась лишняя тонна. Вес тягача — вообще отдельная тема. В заводских документах нередко указан его вес без топлива. Для водителя этот факт может обернуться кошмаром. Дорожные инспекторы могут предложить расцепку, чтобы взвесить тягач и груз по отдельности. Летом еще куда ни шло, но зимой такая задача становится сложной. Опыт показывает, что встречаются ситуации, когда нагрузка на заднюю или переднюю ось превышает предельную, между тем как общая масса авто не больше разрешенной. Так может произойти, если груз неправильно распределен при погрузке или изменил свое положение при движении автомобиля. Например, если он сыпучий, текучий, делимый иным способом.

Повышенное внимание к перевозчикам из стран Балтии в РФ не случайно. Именно они расплачиваются за антироссийскую политику своих властей. К тому же штрафы — это способ пополнить российскую казну. С каждого отдельно взятого большегруза более 2 тыс. евро не возьмешь, но и большие реки тоже начинаются с крохотных ручейков. Можно говорить, что с российской стороны это не краткосрочная кампания, а долгосрочный тренд. Чтобы избежать экономических потерь, прибалтам следует максимально внимательно относиться к количеству груза, заблаговременно предполагая, что автомобиль будет тщательно досмотрен в контексте перегруза и нагрузок на ось. Пристальное внимание создает дополнительные сложности для успешного бизнеса. Не случайно автоперевозчики из Балтии медленно, но верно отказываются от российского направления в пользу запада, юго-запада и юга Европы.

Напоследок — любопытная деталь. Водители не слишком любят выезжать из Российской Федерации в сторону Евросоюза через МАПП «Бурачки — Терехово». По их словам, здесь очереди всегда длиннее, чем на соседних пропускных пунктах, а сотрудники придирчивее в мелочах, но не слишком расторопны в работе. Представители государственных органов на границе сознательно дезинформируют водителей и представителей транспортных компаний относительно правомерности применения статей КоАП РФ к перевозчикам, используя этот рычаг в корыстных интересах. В итоге, разговоры на местах о применении конкретных санкций носят сугубо разъяснительный характер без оформления установленных законом документов (протоколов и постановлений о привлечении к ответственности).

Но это, как горько шутят водители большегрузов из Литвы, — Россия со своей чисто российской спецификой.

Анатолий Иванов, Вильнюс

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