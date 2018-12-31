Беглый лев и раненый лось находят дом в русском приюте

Лоси едят в своем вольере в Велес, приюте для диких животных в селе Рапполово, недалеко от Санкт-Петербурга, 19 ноября 2018 года. (AFP)

По словам Светланы Ильинской, в стране около 50 миллионов брошенных домашних животных, особенно кошек и собак, которые размножаются в дикой природе, поскольку владельцы часто не стерилизуют их.

Рапполово, Россия: лев, сбежавший из аэропорта, крокодил, найденный на свалке мусора, и раненый лось - все эти животные нашли убежище в необычном частном приюте в России.

Десятки медведей также прошли через Центр Велес, недалеко от Санкт-Петербурга, поскольку он был открыт в 2009 году бизнесменом Александром Федоровым, который говорит, что потратил на проект более 1 миллиона долларов.

«Наша цель - лечить диких животных и снова ставить их на ноги, чтобы выпустить их, если это возможно», - сказал он о Центре в Рапполово, в 20 километрах (12 милях) от второго города России.

«Некоторые животные были обнаружены после несчастных случаев, другие были выброшены. Иногда их истории похожи на сюжет фильма », - сказал Федоров.

Особенно драматична история львицы Эльзы, которая сбежала из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года.

«Эльза была отправлена из Грозного (столица Чечни) чеченским бизнесменом своему другу в Санкт-Петербурге в качестве новогоднего подарка», - сказал Федоров.

«Но снотворное, данное львице перед поездкой, перестало действовать слишком рано. В аэропорту львица сломала свою клетку и сбежала ».

Вскоре львица была схвачена, а затем доставлена к ее новому владельцу, но он быстро понял, что « не может держать льва» и привел ее в приют.

В то время содержание диких животных в доме не было незаконным, но недавно был принят закон, запрещающий эту практику со следующего года.

Меньше известно о прошлом крокодила по имени Гена, который был найден на свалке к северу от города.

Содержание экзотических диких животных в качестве домашних питомцев долгое время было модным среди богатых или ищущих новизну русских, но часто это заканчивается несчастьем для животных, с которыми жестоко обращаются, или побегом.

Другие животные приходят в приют после инцидентов в дикой природе.

Два года назад, будучи еще маленьким, лось по имени Алюминка был сильно ранен. Лоси по-прежнему распространены в европейской части России, живут в лесах. Сейчас он ходит по вольеру в Рапполово.

«Те животные, которые не могли выжить в дикой природе, остаются здесь», - сказал Александр Тепляков, 45-летний волонтер из Центра.

Четыре сотрудника и около 10 добровольцев работают в Рапполово, где животные содержатся в огромных клетках или вольерах вокруг большого каменного здания с медицинским учреждением.

Несмотря на огромные размеры России, человеческая деятельность все больше посягает на естественную среду обитания животных и затрудняет им выживание в дикой природе.

Государство мало что делает для их поддержки, даже несмотря на то, что президент Владимир Путин произносит речи, восхваляющие природное наследие России, и время от времени пользуется возможностью сфотографироваться с дикими животными.

«В России вы можете сосчитать такие центры, где диким животным оказывается настоящая помощь по пальцам одной руки», - говорит Светлана Ильинская, один из директоров «Центра правовой защиты животных», Москва.

По ее словам, в стране насчитывается около 50 миллионов брошенных домашних животных, особенно кошек и собак, которые размножаются в дикой природе, поскольку владельцы часто не стерилизуют их.

Для диких животных дорожные столкновения являются частой причиной смерти: в прошлом году в России было зарегистрировано 161 ДТП с участием крупных животных - часто лосей.

Ильинская сказала, что «нет эффективного плана помощи нуждающимся диким животным».

«Нет приютов и (общественного) осознания того, что вам следует делать, если вы найдете раненого животного в дикой природе. Также нет закона, который мог бы защитить их от промышленного развития », - сказала она.

А для владельцев частных приютов, таких как Федоров, затраты непомерно высоки.

«Я не уверен, как долго мы сможем продолжать», - сказал он, объяснив, что прибыль от его строительного бизнеса пострадала от экономического кризиса, поразившего Россию в 2014 году.

«Вы не можете предсказать будущее», - сказал он, признав, что его друзья считают, что он «сумасшедший» из-за содержания приюта.

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