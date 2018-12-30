Пашинян объявил войну России и лично Путину: в чем интерес Армении и Арцаха?

Сказать, что последний визит Никола Пашиняна в Москву был безрезультативным, значит ничего не сказать. Это было провалом во всех отношениях. От этого визита останутся лишь куртка с надписью «премьер Пашинян» (это скорее предмет психоаналитики), расходы на самолет и… ничего больше.

Если до парламентских выборов Кремль проявлял учтивость и поддерживал межгосударственный протокол, то после 9 декабря русские обходят Пашиняна и обращаются к обществу Армении и Арцаха.

Месседж Кремля следующий: «Мы признаем решение армянского народа по отвержению Сержа Саргсяна.

Приветствуем также произошедшую под лозунгом «любви и толерантности» революцию, но когда видим, что имеет место обратное, мы не можем молчать, так как южнокавказский регион имеет для нас стратегическое значение.

Мы заинтересованы обладать в лице Армении стратегическим партнером с компетентным руководством, а не страной, оказавшейся в руках группы лиц, путающей государственное управление с «гмп-гмп-ху».

Правление Пашиняна ставит под угрозу не только Армению и Арцах, но и интересы РФ в регионе.

Решение за армянским народом, но мы считаем своим долгом предостеречь и напомнить, что государственный интерес должен быть превыше частного».

Состоявшаяся накануне встреча и последовавшие за ней обрывочные комментарии Пашиняна в «лайвовом» режиме ясно показали, что имеющие для нашей страны важнейшее значение отношения РА-РФ по причине «бархатного» лидера не только охладели, но и вскоре перерастут в открыто враждебные – со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Неслучайно, что в Баку потирают руки и, усевшись поудобнее, наблюдают за ошибками Пашиняна, которые допускаются одна за другой. В Азербайджане и не скрывают, что ожидают, когда из-за Пашиняна окончательно обострятся армяно-российские отношения, чтобы перейти в наступление.

Прискорбно то, что вместо соответствующих выводов и принятия правильных решений Пашинян руководствуется личными капризами и болезненными представлениями. Осуществивший революцию под лозунгом «Сделай шаг, отвергни Сержа!» и пообещавший не проводить политических вендетт Пашинян арестовывает 2-го президента РА Роберта Кочаряна.

Этот персонифицированный бзик Пашиняна рассоривает нас в пространстве ОДКБ и вызывает негодование не только у поддерживающего с Кочаряном близкие личные отношения Путина, но и у руководителей других стран-членов данной организации.

Арест бывшего президента беспрецедентен для всего постсоветского пространства, и этим своим шагом Пашинян порождает враждебное к Армении отношение, обеспечивая нам полное отсутствие союзников. В ОДКБ мы стали чужими среди своих, а Пашинян является по отношению к остальным лидерам межвидовым и классовым врагом. В этом плане маленькая Армения поставлена на алтарь вследствие тщеславия, фюрерикства, аффектов и идеи фикс одного человека.

Путин уже прямым текстом дает Пашиняну понять, чтобы тот прекратил преследование Кочаряна, но лидер альянса «Мой шаг» готов брататься даже с Алиевым, но не прекращать преследование 2-го президента РА.

Поздравление Путиным Кочаряна с Новым годом было прямым месседжем Пашиняну. В Москве тоже знают, что Пашинян напрямую вмешивается в деятельность судов, и призывают его принять решение об освобождении Кочаряна. Пашинян сегодня этого не сделал (суд перенес заседание по ходатайству об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна на 9 января, чтобы удовлетворить каприз Пашиняна, но обвинять суды здесь тоже не стоит, так как эта структура, судя по известным прослушкам, действует под колоссальным давлением), объявив тем самым войну России и лично Путину. То есть Пашинян предпочел личный каприз и интерес государственным интересам, к тому же на фоне развитий вокруг Карабаха, переговоров по цене на газ и сверхактивности американцев по части Ирана. К каким же последствиям это может привести, мы уже несколько раз наблюдали.

Кстати, отказ извлекать уроки из истории – тягчайшее для руководителя государства обвинение, и впоследствии он не сможет избежать обязательства дать конкретные ответы.

Последствия нежелания извлекать уроки из истории в подобных случаях бывают очень тяжелыми в первую очередь для обладающего недальновидным руководителем государства. И не нужно потом обвинять русских или американцев. Проблема внутри Армении.

Кто виноват, что руководящая Арменией личность, исходя из личных расчетов и интересов, превращает Армению во врага России, к тому же в условиях соседства с враждебными Турцией и Азербайджаном? Возникает вопрос: какая Армении и Арцаху выгода от этих шагов Пашиняна? Ее попросту нет. Есть только потери.

Лишь один вопрос остается открытым: Никол Пашинян делает это вследствие своей неопытности, психологических комплексов и дилетантизма или есть специальная программа, он делает все продуманно, и мы имеем дело с совсем другой историей. Это покажет лишь «вскрытие». И будет оно довольно болезненным. Остается надеяться, что Армения и Арцах переживут всё это без потерь.





Петрос Алексанян, http://www.7or.am/

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