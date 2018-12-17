Жесткие испытания угрожают Центральному банку России, охваченному санкциями

Эльвира Набиуллина. Фотограф: Эндрю Харрер / Bloomberg

Рынки стабилизировались после того, как центральный банк России неожиданно повысил процентную ставку в сентябре, но с ростом инфляции и угрозой введения новых санкций США губернатор Эльвира Набиуллина сталкивается с новым испытанием, когда в пятницу она делает следующий шаг.

Центральный банк еще больше усложнил ситуацию, пообещав объявить о тщательно отслеживаемых планах возобновления покупок миллиардов долларов в иностранной валюте в пятницу.

Большинство экономистов, опрошенных Bloomberg - 26 из 42 - прогнозируют, что центральный банк сохранит ставку на уровне 7,5 процента, а остальные ожидают повышения на четверть пункта. Последний раз такой раскол был в июне, когда регулирующий орган оставил ставку без изменений на фоне ожиданий снижения.

Некоторые считают, что относительное спокойствие рынка оставляет место для удержания ставки, даже если Набиуллина продолжит планы по возобновлению покупок в следующем месяце, потенциально ударяя по рублю. Другие утверждают, что растущая инфляция, страх перед санкциями и давление на валюту означают, что наступит еще один защитный скачок - или даже больше.

«Регулирующий орган стоит перед трудным выбором», - сказал Валерий Вайсберг, глава исследовательского отдела Region Group в Москве, один из двух аналитиков, которые правильно прогнозируют изменение политики в сентябре. «Повышение на 25 базисных пунктов и поддержание воинствующего тона помогло бы защитить российскую валюту».

Набиуллина подала смешанные сигналы с момента первого повышения ставки почти за четыре года, заявив, что, хотя этот шаг не был началом цикла ужесточения, регулирующий орган будет выбирать между повышением и удержанием в пятницу.

На этот раз, учитывая, что ожидаемое повышение налога на добавленную стоимость в следующем месяце приведет к росту инфляции и опасениям, что США могут ввести новые санкции, некоторые аналитики говорят, что для контроля за ущербом потребуется еще одно повышение или даже два к весне.

«Инфляция поднимается до верхнего предела прогноза центрального банка, и инфляционные ожидания растут, и ситуация только ухудшится с увеличением налога на добавленную стоимость в следующем году», - сказала Лиза Ермоленко, экономист Barclays в Лондоне. «Скорее всего, центральный банк повысит ставку, чтобы послать рынку сигнал о том, что инфляционные ожидания остаются приоритетом».

Что говорят наши экономисты ...

«Банк России готов к урагану, но шторм выглядит не так страшно, как боялись. Мы ожидаем, что центральный банк оставит ключевую ставку без изменений, не смягчая свою воинствующую позицию».

- Скотт Джонсон, Bloomberg Economics

Годовая инфляция ускорилась до 3,8 процента в ноябре, приближаясь к 4-процентному целевому показателю центрального банка, и, по оценкам регулирующего органа, в этом месяце она может возрасти, прежде чем достигнет пика в 6 процентов, когда начнется повышение НДС.

Планы центрального банка по покупке FX добавляют больше неопределенности. Набиуллина в прошлом месяце предположила, что закупки, приостановленные в августе из-за давления на рубль, вероятно, возобновятся в январе. Аналитики разделились по поводу того, какое давление миллиарды на покупку резервов центрального банка окажут на рубль. Morgan Stanley заявила, что регулирующий орган может медленно начать, первоначально выполняя только половину ежедневных объемов, предусмотренных мандатом в рамках бюджетного правила, нацеленного на изоляцию рубля от волатильности цен на нефть.

«Мы видим, что решения по ставкам и покупкам иностранной валюты взаимосвязаны», - написала в своей исследовательской заметке экономист Morgan Stanley Алина Слюсарчук. «Чем активнее центральный банк вернется на валютный рынок, тем больше нужно будет повысить».

Но другие говорят, что для реальной защиты рубля потребовалось бы больше ужесточения, чем мог бы пережить центральный банк на фоне текущего слабого роста. Валюта выросла на 0,9 процента в этом месяце, но все еще находится на пути к более чем 13-процентному снижению за год.

«Это все равно, что пить свой любимый кофе без крыши в движущейся машине: чтобы наслаждаться, вы либо делаете большой глоток (поход приличный и быстрый), либо замедляете скорость (снижаете волатильность)», чего нет у центрального банка, чтобы применить средства воздействия в условиях неопределенности в отношении санкций, написал главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

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