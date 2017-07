архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.07.17 05:28 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “South China Morning Post”,

"ARMY LIFE: MORE GAY-FRIENDLY IN CHINA THAN UNITED STATES OR BRITAIN?" Китай - 15 мая 2017 г. Гомосексуализм в Народно-освободительной армии Китая

ARMY LIFE: MORE GAY-FRIENDLY IN CHINA THAN UNITED STATES OR BRITAIN?

Армейская жизнь: в Китае, к гомосексуалистам относятся более благожелательно чем в США или Великобритании? Несмотря на решение не подвергать цензуре гей-сцены в “Красавице и Чудовище”, Пекин никогда не был замечен в особой толерантности к ЛБГТ-сообществу. В то же время, [китайские] военные настроены против гомосексуалистов-военнослужащих наверное даже менее предвзято, чем их западные коллеги. Николас Грофман NICOLAS GROFFMAN 15 MAY 2017

НОАК является, вероятно, менее дискомфортным жизненным опытом для новобранцев-гомосексуалистов чем многие западные армии. Photo: EPA В своем неприукрашенном виде, Народно-освободительная армия Китая может показаться малопривлекательным работодателем для представителей гей-сообщества страны. Но можно смело утверждать, что китайская армия является менее дискомфортной средой для геев, чем китайское общество в целом. Это может показаться удивительным, поскольку страна вообще не отличается толерантностью по отношению к ЛГБТ-сообществу. Китайская полиция задерживает гомосексуалистов собирающихся в общественных местах, и правительство запрещает работу несанкционированных гей-ориентированных изданий или ТВ-шоу. В прошлом китайское общество считало гомосексуальность вообще несовместимой с ценностями господствующей в обществе культуры, а в 20-м и 21-м веках страна сильно отстала от Запада в движении к предоставлению равного правового статуса для своих гомосексуальных граждан. Люди проходят мимо афиши фильма «Красавица и Чудовище» в Сингапуре, где христианское духовенство подвергло нападкам студию Диснея за отход от «благотворных патриархальных ценностей». Это касалось того, что они назвали гомо-эпизодом. Фото: AFP Но сегодня уже есть некоторые причины думать, что менталитет, пусть и медленно, но меняется. Не в последнюю очередь, - среди них - решение Китая выпустить в марте нецензурированную версию диснеевской «Красавицы и Чудовища» , тогда как на большей части остальной части Азии консервативные группы выступали против гей-сцены в фильме. Ещё также стоит отметить, что отношение Китая к гомосексуализму отличается от западного тем, что это пассивная нетерпимость, а не активная. Если отсечь некоторые заметные исключения, Китай, как правило, не поощряет насилие в отношении гомосексуалистов, не заставляет их «исправляться». Не отправляет людей в тюрьму за только что они гомосексуалисты, хотя гомосексуализм был незаконным до 1997 года Это очень отличается от отношений в США и Великобритании, где гомосексуалистов, до недавнего времени активно притесняли. Тем не менее, культурные традиции и поведенческие нормы в Китае имеют тенденцию быть более унифицированными, однородными, чем в западных странах, и в то время как это полезно для единства нации, это может привести к трудностям для тех, кто окажется в меньшинстве любого рода. Психологическая нагрузка на членов ЛГБТ-сообщества может быть очень тяжелой, даже когда отсутствует направленная на них преднамеренная дискриминация, поскольку требование общества соответствовать традициям настолько сильное, что любое ощущение отклонения от нормы может привести к отчаянию. Рекрутинговое видео НОАК, «Мощь Китая», использует поп-музыку для привлечения новобранцев. Гомосексуализм не может открыто декларироваться в вооруженных силах Китая, но отношение к членам ЛГБТ-сообщества в них, наверное менее предубеждённое чем у некоторых западных военных. Photo: Handout

Другой набор правил Китайские вооруженные силы, однако, предоставляют собой другое сообщество и другой набор правил для гомосексуалистов оказавшихся в них. В отличие от вооруженных сил таких стран как США или Великобритания, в которых высоко ценятся агрессивность и инициатива, китайские вооруженные силы до недавнего времени уделяли большое внимание самопожертвованию и презрению к смерти, а также воспитанию политической сознательности. Руководство НОАК в последнее время переключило внимание на то, что на Западе определяют как “боевое совершенствование” , сокращая при этом численность вооруженных сил и одновременно увеличивая военные расходы. Но главные принципы армейской жизни - преданность и настоящая самоотверженность - остались. НОАК вряд ли можно назвать счастливым раем для гомосексуалистов, но она обеспечивает более толерантную микросреду, чем большое китайское общество. Давление внешнего мира отсутствует - нет членов семьи, требующих потомков, нет браков, разрушающих сексуальность, нет разочарования супругов ведущего к обманам и мучениям. При этом нет врачей пытающихся лечить гомосексуализм рвотным или электрошоком, псевдо-психиатров предлагающих конверсионную терапию, или духовных учителей, предлагающих бесполое просветление. Всё это - широко распространенные методы “лечения”, пусть и добровольного, современных китайцев-гомосексуалистов. Отношение в армии к гомосексуализму - официальное отрицание его наличия в рядах вооруженных сил. Большинство старших офицеров отрицает, что он в армии есть, а если и обнаруживается, то крайне редко и они его никогда не видели. Большинство старших офицеров отрицают наличие гомосексуальных отношений в китайских вооруженных силах. Photo: Simon Song Один полковник-артиллерист сказал: «В отличие от Запада, в Китае гомосексуализм невозможен в армии. Условия службы в армии очень суровые, и гомосексуалисты не смогли бы их выдержать. Возможно, что кто-то и является гомосексуалистом, но чтобы он был открытым геем, этого не может быть". Также нужно честно признать, что очень немногие, если таковые вообще есть, старшие офицеры совершили “каминг-аут”. Но это и не удивительно: бездумное предубеждение против гомосексуалистов является господствующим среди гетеросексуального большинства. Тем не менее, в НОАК отсутствует основной постулат западной военной гомофобии: любое видимое отклонение от нормы наносит ущерб чести мундира, которая имеет жизненно важное значение для каждого военного. Так как китайское общество ценит традиционализм, то его вооруженным силам нет нужды делать упор на привитие таких его характерных черт как дисциплина, иерархия, работа в команде и так далее. Эти поведенческие нормы уже внедрены в сознание людей и не нуждаются в каком-то усилении. В настоящее время в мире 26 стран позволяют геям и лесбиянкам служить в вооруженных силах и ещё около 10 стран, которые не запрещают им служить. В Китае позиция государства менее ясна, но интернет-чаты, WeChat и другие социальные сети позволяют солдатам-гомосексуалистам, находить и поддерживать связь друг с другом. Один младший по званию военнослужащий заметил: «Интернет спас нас» Он написал что целью любого гей-новобранца было найти „большого брата солдата“, чтобы заботиться о нём в период его службы. Поскольку покровительственные отношения являются широко распространенными среди солдат-гетеросексуалов, то вызывает никаких подозрений ситуация когда сержант имеет “любимчиков” среди рядовых или офицер рангом постарше возьмет младшего лейтенанта под свое крыло. Солдат НОАК перед входом в Чжуннаньхай в Пекине. Photo: Sam Tsang Младший морской офицер рассказал, что, хотя над ним и издевались “деды”, когда он был “молодым”, но это никогда не было связано с его сексуальной ориентацией. Прошло три года, его никто не обижает и он говорит, что даже не знает осведомлены ли его гетеросексуальные товарищи о его сексуальной ориентации.

Китаю, наверное, предстоит ещё долгий путь до предоставления сообществу ЛГБТ таких же прав какими обладают его гетеросексуальные граждане, но если посмотреть на то, как относятся к гомосексуалистам в НОАК, то можно предположить, что там существует определенный тип толерантности, какой, по крайней мере до недавнего времени, был редкостью в армиях Запада.



Николас Грофман, пишущий о Китае, был практикующим юристом в Пекине и Шанхае, в настоящее время является партнером юридической фирмы Harrison Clark Rickerbys

