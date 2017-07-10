Немецкие военные сегодня начали покидать базу Инджирлик в Адане

Покинув базу Инджирлик, немецкие войска разместятся на военной базе в Иордании 09.07.2017 ~ 09.07.2017





Немецкая армия сегодня начала покидать базу Инджирлик в Адане.

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что вывод военных будет проводиться поэтапно.

Покинув базу Инджирлик, немецкие войска разместятся на военной базе в Иордании, о которой уже сообщали средства массовой информации.

Германия, чьи истребители «Торнадо» находились в Инджирлике, приехала на базу, чтобы принять участие в деятельности коалиции против ДАИШ.

Сообщается, что на базе Инджирлик находились около 260 немецких солдат.

Германия покидает базу по той причине, что Турция не дала положительного ответа на желание немецких депутатов посетить немецкую армию в Инджирлике.

Правительство заявило, что в делегацию вошли некоторые немецкие депутаты, занимающиеся пропагандой против Турции, и, в случае внесения изменений в список, можно будет вновь рассмотреть этот вопрос.

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