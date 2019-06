архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.06.19 23:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Washington Times”,

"Putin developing fake videos to foment 2020 election chaos: 'It's going to destroy lives'" США - 02 декабря 2018 г. Путин создает фальшивые видео, чтобы спровоцировать хаос на выборах 2020 года: "Это разрушит жизни"

Фото: Михаил Климентьев Российский президент Владимир Путин общается с журналистами после саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе, Аргентина, в суботту, 1 декабря 2018 г.

Бен Вольфганг - The Washington Times - воскресенье, 2 декабря 2018 г. ОСТИН, Техас - Руководство США говорит, что Владимир Путин использовал знакомую кибертактику, чтобы "внести беспорядок" в промежуточные выборы в прошлом месяце, но сотрудники разведки и ведущие конгрессмены считают, что в будущем будет иметь место намного более зловещая, потенциально разрушительная угроза - которая представляет собой атаку на саму реальность. Политические инсайдеры и сенаторы из обеих партий считают, что российский президент или другие заинтересованные лица, враждебные к США, воспользуются "информационными цифровыми фабрикациями", чтобы ввергнуть в хаос президентские выборы 2020 года, выведя их кампанию по влиянию на американских избирателей и дестабилизации общества на новый уровень. Этот зловещий процесс, который полагается на новейшую технологию алгоритма глубокого обучения, производит высококачественную звуко- и видеозапись людей, которые говорят то, чего они никогда не говорили, или делают то, чего никогда не делали. Поддельное видео, как говорят аналитики, будет фактически неотличимым от реального видеоматериала, имитируя голоса, стиль речи, выражения лица и обстановку до пугающе реалистичной степени. Официальные лица США, участвовавшие в форуме по национальной безопасности на прошлой неделе, говорят, что технологии являются следующей серьезной угрозой для американских выборов и, возможно, для самой демократии, а аналитики говорят, что злонамеренные возможности являются фактически безграничными. Американские военные исследователи считают информационные цифровые фабрикации первоочередным приоритетом, а законодатели говорят, что для противодействия им будет необходимо сотрудничество между вооруженными силами, технологическим сектором и Конгрессом. "Мы вступаем в эпоху, когда технология информационных цифровых фабрикаций вызовет настоящий хаос", - сказал в пятницу сенатор Бен Сасс, республиканец от Небраски, в аудитории, полной военных, сотрудников разведки и национальной безопасности, во время ежегодного Форума по национальной безопасности в Техасе. "Это разрушит жизни людей, это дестабилизирует финансовые рынки и это вполне может спровоцировать военные конфликты по всему миру", - сказал г-н Сасс, повторив то, что представители вооруженных сил и сотрудники разведки говорят в частных беседах. "Когда технология информационных фабрикаций создает звукозапись или видео лидера, говорящего что-то или отдающего приказ о какой-то атаке, но чего не было, то вам нужно будет, чтобы живые люди, располагающие небольшим запасом общественного доверия, вышли и на камеру вместе сказали - "Я знаю, что это выглядело совершенно реальным на экране вашего телевизора. Но это не было реальным". Применение информационных цифровых фабрикаций - примеры которых были собраны исследователями в американских университетах, которые говорят, что очень важно понимать технологию до того, как она будет превращена в оружие против США - представляет собой эскалацию со стороны России, говорят чиновники.

Стратегия Москвы в 2016 году по влиянию на американские выборы основывалась на вбросе фальшивых новостей с использованием ботов, которые забрасывали Твиттер, Фейсбук и другие соцсети информационными материалами. Эта стратегия продолжилась и в этом году, поспособствовав более всеобъемлющему ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой. "Нет никаких сомнений, что отношения ухудшились", - сказал министр обороны Джеймс Мэттис в выходные. Он добавил, что г-н Путин пытался "снова внести беспорядок в наши выборы в прошлом месяце, и мы видим продолжение усилий в том же духе". "Это продолжение попыток подорвать демократические процессы, которые нужно защищать", - сказал министр обороны. Представители вооруженных сил говорят, что этот подход России - и, возможно, Китая - будет концентрироваться на использовании наиболее современных, трудно обнаруживаемых техничеких средств, чтобы заставить американцев задаваться вопросом о том, что является реальным.

"Наши противники проводят не столько информационную войну, сколько войну против информации, подрывая легитимность всех и каждого, включая правительства", - сказал на конференции по национальной безопасности в пятницу генерал Рэймонд А. Томас, глава командования по проведению специальных операций США. Информационные цифровые фабрикации вышли на передний план в политике США совсем недавно, но они уже воздействуют на американское общество. Эта технология, например, использовалась для создания сфабрикованных секс-видео актрисы Галь Гадот, в числе прочих. Информационные цифровые фабрикации находятся в поле зрения военных уже несколько лет. Согласно информации, полученной Канадской телевещательной корпорацией, Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) - научно-исследовательское подразделение Пентагона - потратило как минимум 68 миллионов долларов в последние два года на разработку способов определения и противодействия информационным фабрикациям. Новостные издания также считают информационные фабрикации нависающим кошмаром. Ведущие редакторы "Уолл Стрит Джорнал" сообщили в прошлом месяце, что они запустили "внутреннюю рабочую группу по информационным фабрикациям", чтобы обучить журналистов и редакторов тому, как обнаруживать созданные компьютером видеоматериалы. Политические последствия С политической точки зрения, говорят аналитики, сфабрикованные видеоматериалы являются естественным завершением стратегии, которую Россия использовала в 2016 году. Эта стратегия могла бы стать намного более эффективной в период 2020 года путем добавления сфабрикованных информационных видеоматериалов.

Что еще хуже, Россия может предоставить легковыполняемую заготовку для любого, кто захочет продвинуть особую сюжетную линию или дискредитировать противника, потенциально отравляя политический процесс посредством сомнений в реальности. "Что будет дальше? Мы можем ожидать информационные цифровые фабрикации, используемые другими злоупотребляющими, индивидуально ориентированными способами, например, разрушая отношения соперника с помощью сфабрикованных свидетельств романа на стороне, или карьеру врага с помощью ложных свидетельств о расистских высказываниях", - написали недавно в блоге Lawfareblog.com профессор права Университета Техаса Роберт Чейни и профессор права Университета Мэриленда Даниэла Ситрон. "Шантажисты могут использовать фальшивые видео, чтобы вымогать деньги или конфиденциальную информацию у людей, которые имеют основания полагать, что доказать ложность видео будет трудно", - написали они. "Все это будет ужасным. Но у этой проблемы есть и другие аспекты, помимо этих персональных неприятностей. Информационные фабрикации также способны нанести вред в больших масштабах - включая вред, который повлияет на национальную безопасность и на саму ткань нашей демократии". Возможности кажутся безграничными. Г-н Чейни и г-жа Ситрон привели некоторые потенциальные применения, включая сфабрикованные видео чиновников, берущих взятки, делающих расистские высказывания или встречающихся с преступниками; фальшивые видеоматериалы солдат, убивающих мирных жителей в зоне военных действий, подрывая тем самым общественную поддержку конфликта; или фальшивое видео ядерного удара, биологической атаки или природной катастрофы, вызывая панику у населения. На микроуровне сенатор Марк Р. Уорнер, демократ от Вирджинии, сказал собравшимся на форуме по вопросам безопасности, что он считает, что Россия "объединит цифровую информацию и дезинформацию", сочетая более традиционный кибервзлом с технологией информационных фабрикаций, чтобы создать пугающе личностные атаки. "Они начнут использовать киберсредства, чтобы взломать такую организацию как компания Equifax, у которой огромное количество личной информации об американцах, будут связываться с нами посредством личной информации, которая заставит вас думать - "О боже, мне надо открыть это, потому что они знают девичью фамилию моей мамы, или знают мой номер социальной страховки"", - сказал г-н Уорнер, вице-председатель сенатского специального комитета по разведке. Он выступал вместе с сенатором Ричардом Берром, республиканцем от Северной Каролины и председателем комитета, и использовал своего коллегу в качестве примера. При открытии электронного письма, сказал г-н Уорнер, "Вы увидите технологию информационных цифровых фабрикаций, когда вы увидите цифровое изображение голоса Ричарда Берра и его лицо, общающееся с вами. Но это будет совсем не Ричард". Некоторые конгрессмены, по-видимому, стремятся найти законодательное решение, например, закон, по которому будет обязательно какое-то обозначение официальных видео известных людей. Но существует скептицизм, что такие решения из Вашингтона будут работать, учитывая скорость технологий и удивительную способность хакеров и киберпреступников разрабатывать более инновационные методы.