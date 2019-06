архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 20.06.19 23:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Yahoo! News”,

"Pompeo ups pressure on Russia over four MH17 accused" США - 20 июня 2019 г. Помпео усиливает давление на Россию в связи с четырьмя обвиненными по делу МН17 Москва должна позаботиться о том, чтобы те, кому предъявлены обвинения в убийстве в связи со сбитием рейса МН17 компании Malaysia Airlines, предстали перед судом, сказал госсекретарь США Майк Помпео после того, как международные следователи обвинили троих россиян и одного украинского гражданина в связи с катастрофой. Суд над четырьмя мужчинами со связями с военными и разведкой начнется в Нидерландах в марте следующего года, хотя их, вероятно, будут судить заочно, так как ни Россия, ни Украина не экстрадируют своих граждан. Они станут первыми людьми, которые предстанут перед судом в связи с этой катастрофой, произошедшей пять лет назад, в которой погибли 298 человек. Но Москва подвергла резкой критике "совершенно необоснованные обвинения" касательно сбития самолета, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, когда в него ударила ракета над частью восточной Украины, удерживаемой про-российскими повстанцами. Возглавляемая голландцами следственная группа сказала в среду, что выданы международные ордеры на арест российских граждан Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко, все они подозреваются в том, что занимают должности в сепаратистской Донецкой народной республике. Голландский прокурор Фред Вестербеке сказал, что эти четверо должны быть признаны ответственными за привоз ракетной системы БУК из России в восточную Украину, "хотя они сами и не нажимали на кнопку". "Мы не станем требовать их экстрадиции, потому что российские и украинские законы запрещают экстрадировать их граждан. Но мы просим Россию еще раз пойти на сотрудничество - многие из наших вопросов остаются без ответа", - сказал он на пресс-конференции. Та же самая следственная группа заявила в мае 2018 года, что зенитная ракета БУК, ударившая в "Боинг 777", происходила из 53-й российской военной бригады, базирующейся в юго-западном городе Курске. Помпео приветствовал эти обвинения, сказав: "Мы призываем Россию... позаботиться о том, чтобы все, кому предъявлены обвинения и кто находится в настоящее время в России, предстали перед судом". "Ждали пять лет" Родственники погибших на борту МН17 также приветствовали эту новость. "Это начало. Я удовлетворена", - сказала журналистам Силене Фредрикс, чей сын и невестка погибли в этой катастрофе. "Я рада, что суд, наконец, начнется, и что были названы имена". На вопрос о том, винит ли она кого-то лично в крушении (самолета), Фредрикс сказала: "Г-на (российского президента Владимира) Путина. Потому что он сделал это возможным. Он создал эту ситуацию. Он главный ответственный за это". Пит Плог, президент ассоциации голландских жертв, который потерял трех членов семьи на борту МН17, сказал агентству AFP, что "это очень важная новость". "Родственники жертв ждали этого почти пять лет", - сказал он. 48-летний Гиркин является самым известным подозреваемым, так как являлся ранее самопровозглашенным министром обороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике в восточной Украине, прежде чем он, судя по всему, поссорился с Кремлем. Гиркин, который, как считают, живет в Москве, отрицал причастность сепаратистов. "Я могу только сказать, что повстанцы не сбивали Боинг", - сказал он российскому новостному агентству "Интерфакс". 56-летний Дубинский, который ранее служил в российской службе военной разведки ГРУ, являлся начальником службы разведки Донецкой народной республики, в то время как 52-летний Пулатов, бывший солдат подразделения сил специального назначения ГРУ "Спецназ", был одним из его заместителей. Харченко являлся военным командиром в Донецке в то время, сказали голландские прокуроры. Во время пресс-конференции следователей был представлен ряд перехваченных телефонных разговоров, которые, как они сказали, показывали причастность этих четверых. "Совершенно необоснованные" Россия категорически отрицала любую причастность и пожаловалась, что ее исключили из расследования. "Снова делаются совершенно необоснованные обвинения против российской стороны, нацеленные на дискредитацию России в глазах международного сообщества", сказано в заявлении министерства иностранных дел на его веб-сайте. Россия настойчиво утверждала в прошлом году, что ракету выпустили киевские войска, добавив, что ракета была отправлена в Украину в советский период. Несмотря на утверждения украинского правительства и голландских СМИ, что обвинения также будут предъявлены высокопоставленным российским офицерам, прокуроры в среду не назвали ни одного. В совместную следственную группу (ССГ), расследующую эту атаку, входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представляя страны, сильнее всего пострадавшие в этой катастрофе. Нидерланды и Австралия сказали в мае прошлого года, что они официально "считают Россию ответственной" за катастрофу. Из погибших пассажиров 196 были голландцами и 38 австралийцами. Министерство иностранных дел Украины призвало Россию "признать свою ответственность". Война в восточной Украине и катастрофа МН17 продолжают осложнять отношения между Россией и Западом. С 2014 года погибли около 13000 человек. Киев и западные покровители обвиняют Россию в направлении войск и оружия для поддержки сепаратистов. Москва отрицает эти утверждения, несмотря на свидетельства об обратном. статью прочитали: 31 человек Комментарии