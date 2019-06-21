Элитным подразделениям британского спецназа поставили новую основную задачу - борьба с российской угрозой и ГРУ по всему миру

время публикации: 15 июня 2019 г.

Оперативное командование Директората войск специального назначения Великобритании разработало новую концепцию противодействия силам противника по всему миру, и теперь спецназ Королевства будет переориентирован с борьбы с джихадистами на борьбу с российской угрозой.

Новая "Концепция специальных операций" уже подготовлена и утверждена начальником Управления войск специального назначения (DSF). Как пишет британская The Guardian, у спецназа королевства отныне меняются приоритеты в работе. Задачи спецназа по выполнению антитеррористических миссий снижаются, исламисты и джихадисты теперь не самая важная угроза. Но все время растет необходимость противостоять секретным операциям со стороны таких государств, как России, Иран и Китай.

Поэтому, как заявил источник BBC в британском правительстве, необходимо противостоять российской угрозе и ее опасному влиянию. Новая концепция противодействия силам противника позволит Британии использовать спецназ в других странах, где не размещены ее войска. Например, в странах Балтии или в Африке британский спецназ сможет провести операцию с целью выявления, раскрытия, и при необходимости, подавления российской секретной деятельности.

Однако на этих новых миссиях британский спецназ намерен гораздо больше сотрудничать с разведкой (MI6) и контрразведкой (MI5), нежели прибегать к вынужденному насилию. Причина тому - боестолкновения с поддерживаемыми Россией силами могут привести к политическим рискам, нежелательным для британских политиков.

Руководство войск специального назначения Великобритании считает, что Россия в данный момент почти повсеместно за рубежом задействует свою военную разведку ГРУ в целях оказания влияния на иностранные правительства. Так было на Украине, в Сирии, в странах Африки.

Агентов ГРУ подозревают и в проведении секретных операций на территории самой Великобритании, как это было в Солсбери с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По этой причине британские военные намерены расширить для себя "это конкурентное пространство."

Кроме того, после падения "Исламского государства"* в Сирии и Ираке вовлеченность британского спецназа в борьбу с международным терроризмом упала почти до нуля. Поэтому в попытке застолбить новую территорию и в период строгого финансового контроля DSF ищет новые приоритеты для спецподразделений, находящихся под их командованием.

Бороться с российской угрозой будет элита спецназа - SAS, SBS и SRR

Британский спецназ, подчиняющийся Министерству обороны, состоит из нескольких служб, основные из которых:

- SAS (Особая воздушная служба/Special Air Service), специальное подразделение вооруженных сил Великобритании, созданное в 1941 году. В последние годы бойцы SAS проявили себя в Афганистане, Ираке, Сирии.

Это элитное подразделение является образцом для спецподразделений во многих других странах по всему миру. Занимается разведкой сил противника, участвует в контртеррористических операциях и прямых вооруженных столкновениях, а также в освобождении заложников.

На сегодня спецподразделения британских военных сил SAS является одним из самых эффективных контртеррористических подразделений в миpe.

- SBS (Особая лодочная служба/Special Boat Service) - подразделение специальных операций Королевского флота, созданное в 1940 году. Зачастую это подразделение морского спецназа действует в тесном сотрудничестве с коллегами из SAS.

SBS занимается разведкой (получение информации, определение целей, корректировка авиаударов, наземной и морской артиллерии, управляемых боеприпасов; использование оружия и взрывчатки для уничтожения противника; выполняет задания за пределами Великобритании, ведет антитеррористические операции на суше и на море.

Особая лодочная служба специализируется на морских операциях, поэтому ее бойцы проходят спецобучение по ведению боевых действий в море, с использованием плавсредств и переправ.

Бойцы SBS были широко задействованы в Афганистане, именно они ликвидировали ведущего полевого командира движения "Талибан"* муллу Дадуллу.

- SRR (Полк специальной разведки/Special Reconnaissance Regiment) - спецподразделение Великобритании, созданное в 2005 году на базе 14-й роты разведки; выполняет задачи агентурной разведки.

Бойцы SRR ведут скрытое техническое наблюдение, прослушивание, проникают в компьютерные сети, управляют всеми транспортными средствами, ведут рукопашный бой, оказывают первую медицинскую помощь.

Особое внимание в этом подразделении уделяется изучению иностранных языков. В полку SRR проходят стажировку бойцы SAS и SBS.

Британия начинает активную борьбу с Россией в "серой зоне"

Как отмечает BBC, современно противоборство стран на международной арене все чаще происходит скрытно - в так называемой "серой зоне", которая означает тип неустановленного конфликта между государствами. Борьба разворачивается по большей части в информационном, кибернетическом, культурном и когнитивном измерениях.

При этом все время неуклонно возрастает роль невоенных способов достижения политических и стратегических целей, которые по эффективности зачастую превосходят традиционные военные средства.

Поэтому военные эксперты ищут новые способы ответов на враждебные действия и скрытые угрозы со стороны других государств. И эти ответы все чаще далеки от военных действий.

"Серая зона" определяется не в качестве типа конфликта, а как место его проведения, а именно: среда скрытого противостояния между государственными и негосударственными образованиями, существующая на грани вооруженного конфликта, но не переходящая эту грань.

Новая "Концепция специальных операций", подразумевающая борьбу в "серой зоне", скоро должна обсуждаться в британском правительстве.

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