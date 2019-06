архив



опубликовано редакцией на Переводике 21.06.19 03:09 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Reuters”,

"Exclusive: Business and pleasure - how Russian oil giant Rosneft uses its corporate jets" Великобритания - 14 июня 2019 г. Зачем "Роснефть" летает на Мальдивы?

(Reuters) - Самолеты, используемые для корпоративных поездок российской государственной нефтяной компанией "Роснефть", по меньшей мере, 13 раз летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы. когда генеральный директор компании Игорь Сечин или люди из его окружения были в этих курортных местах. Используя общедоступные данные, Reuters отследило 290 рейсов самолетов «Роснефти» совершенных за период с января 2015 года по май 2019 года. 96 из этих полетов приходились на дни российских государственных праздников или на период между обеденным временем ​​пятницы в Москве и утром понедельника. Согласно данным отслеживания рейсов, полученным с сайтов planefinder.net, flightaware.com, opensky.network. org и flight-data.adsbexchange.com., с начала 2015 года самолеты компании «Роснефть» восемь раз совершали рейсы в аэропорт Ольбии (Сардиния), 15 раз - на Мальдивы и семь раз - в Пальма-де-Мальорка в Испании, Агентство Рейтер не обнаружило публичной информации, опубликованной Роснефтью или российскими властями об официальных мероприятиях в этих местах, хотя компания, надо сказать, не всегда раскрывает информацию о своих встречах. После некоторых рейсов в курортные места, сотрудники Сечина, его жена (до развода) и их общие друзья, размещали в социальных сетях фотографии, сделанные ими в тех же местах, куда летали самолеты Роснефти, и - в то же самое время. Сам Сечин, близкий союзник президента Владимира Путина и глава крупнейшей в мире по объемам добычи нефтяной компании, зарегистрированной на бирже, не появлялся в сообщениях присланных в социальные сети с курортов. Но Reuters удалось сфотографировать человека, точно соответствующего описанию Сечина, который садился на самолет «Роснефти» в аэропорту Пальма-де-Майорка 6 августа прошлого года. В целом, Reuters обнаружило публичную информацию от Роснефти или российских властей об официальных мероприятиях, соответствующих 42 из 290 рейсов. В заявлении, опубликованном в пятницу, после публикации статьи Reuters, «Роснефть» заявила: «Трудовой договор с генеральным директором «Роснефти» И.И. Сечиным предусматривает предоставление транспорта ему и сопровождающим его членам семьи во время официальных визитов и праздников». «Роснефть» отказалась от ответить на подробные вопросы о рейсах, которые Reuters представил до публикации, заявив, что информационное агентство занимается «информационным саботажем в пользу разведывательных служб заинтересованных государств». Компания не сразу ответила и на последовавшие в пятницу вопросы Reuters с просьбой раскрыть детали контракта Сечина, касающиеся использования им и его семьей корпоративных самолетов. Среди вопросов, на которые компания отказалась ответить, был вопрос о том позволяет ли трудовой договор Сечина использовать корпоративные самолеты в личных целях, или Сечин возместил компании расходы на частные полеты. В ответе, направленном в апреле на предыдущие вопросы Reuters об использовании корпоративных самолетов друзьями или членами семьи сотрудников «Роснефти», компания указала: «Частные поездки членов семьи за счет компании не осуществлялись». Источник близкий к совету директоров Роснефти сказал, что ни один пункт в контракте Сечина, который разрешал бы частные полеты, не был представлен на рассмотрение совета директоров. Использование Сечиным корпоративного самолета для поездок в места отдыха - независимо от того, позволяет ли это его контракт или нет - является частью расточительных расходов Роснефти, заявил Владимир Милов, заместитель министра энергетики до 2002 года. Милов сейчас критикует Кремль, утверждая, что окружение Путина использует природные богатства России для своей выгоды. Он также сослался на заказ, сделанный в 2017 году дочерним предприятием компании, на закупку предметов сервировки стола, в том числе икорниц и серебряных ложек, на общую сумму 83 000 долларов. После того, как критик Кремля Алексей Навальный 22 мая 2017 года обнародовал этот заказ на YouTube, на следующий день он был отменен, сообщается на сайте Роснефти. Представитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать полеты Роснефти, заявив, что это внутренний, корпоративный вопрос. Представитель российского правительства на запрос о комментариях не ответил.

На снимке изображен пассажир, предположительно - руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, который садится на принадлежащий "Роснефти" самолет Bombardier 6000 с бортовым номером M-YOIL в аэропорту Пальма-де-Мальорка, Испания, 6 августа 2018 года. REUTERS / Staff ШЕСТЬ ПОЛЕТОВ НА МАЛЬОРКУ ЗА ГОД В период с января 2015 года по май 2019 года «Роснефть» использовала парк из шести бизнес-джетов, зарегистрированных в Австрии и на острове Мэн. Они принадлежат дочерним компаниям «Роснефти», зафрахтованы «Роснефтью», и использовались для официальных корпоративных поездок как самой «Роснефти», так и, в большинстве случаев, всех трех компаний.

Агентство Рейтер полагает, что человек на фотографии, это Сечин поднимается на борт зафрахтованного "Роснефтью" самолета Bombardier 6000 в аэропорту Пальма-де-Майорка 6 августа 2018 года. Эта фотография была сделана с пешеходного прохода общего пользования. Согласно данным отслеживания рейсов и фотографиям, сделанным Reuters в аэропорту, с середины июля до конца августа 2018 года, один и тот же самолет (бортовой номер M-YOIL), шесть раз летал в Пальма-де-Мальорка . В течение этого периода самолет находился на Мальорке или поблизости в течение 27 дней, не считая дня прибытия или вылета. 15 июля, в день, когда борт «Роснефти» приземлился в Пальма-де-Мальрке, российская поп-певица и подруга семьи Сечин Анита Цой выложила в Instagram пост, что начался долгожданный отпуск ее семьи. 19 июля она опубликовала в Instagram фотографию ее, ее 26-летнего сына и ее мужа, Сергея Цоя, старшего руководителя Роснефти, с пометкой, что она была сделана на Мальорке, . 1 августа, на следующий день после того, как самолет "Роснефти" приземлился в Москве, она опубликовала фотографию с меткой "Москва". «Праздник подошел к концу», - написала она. Ни Анита Цой, ни Сергей Цой не ответили на запросы о комментариях. Роснефть не ответила на вопросы о рейсах на Мальорку. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ Корпоративный кодекс поведения «Роснефти» (публичный документ) гласит, что «мы не используем имущество и активы компании ни для достижения личных целей, ни с целью извлечения личной выгоды» Полная стоимость рейсов для нас недоступна, но агентство Reuters обнаружило документы, показывающие стоимость эксплуатации одного из частных самолетов в 2016 году По данным Eurocontrol, межправительственного авиационного органа, самолет с бортовым номером M-YOIL эксплуатируется зарегистрированной в Сингапуре компанией AV Asia Developments Pte Ltd, В финансовом отчете AV Asia Developments (на 100%, контролируемой «Роснефтью») за 2016 год говорится, что компания получила 1,86 млн долларов за чартер единственного самолета, который она эксплуатировала в то время, и более 2 млн долларов за услуги, связанные с тем же самолетом. AV Asia Developments не ответила на запрос о комментариях. Данные отслеживания полетов показали, что в течение 2016 года самолет совершил 12 полетов, проведя в воздухе, в общей сложности около 96 часов. Если сравнивать с цифрами в отчете AV Asia Developments, то это составляет почасовую оплату (стандартная отраслевая мера стоимости услуг частных самолетов) - около 40 000 долларов в час или около 19 000 долларов без учета стоимости услуг. Полёт бизнес-классом из Москвы на Мальдивы с российским перевозчиком «Аэрофлот», вылет 28 июня и возвращение 4 июля, стоит $ 3770, согласно сайту бронирования Аэрофлота. «ИЗУМРУДНЫЙ БЕРЕГ», ПОЛЕТЫ НА МАЛЬДИВЫ В 2015 году, тогдашняя жена Сечина - Ольга Сечина, согласно ее сообщениям в социальных сетях, помеченных местоположением, и сообщениям ее подруги Ольги Тонких, провела часть лета на Коста Смеральда на Сардинии,. Первый пост Сечиной оттуда был выложен 30 июня, а последняя запись из отпуска в социальных сетях была постом выложенным 21 августа на одном из аккаунтов Тонких в социальных сетях, в котором была показана Сечина.

Примерно в это же время, согласно данным отслеживания рейсов, самолет Роснефти Bombardier Global 6000 с бортовым номером OE-IRS был трижды зарегистрирован в аэропорту Сардинии в Ольбии: 26 июля, 16 августа и 9 сентября,. 14 августа в отеле Cala Di Volpe (согласно сообщениям отеля в Facebook) на курорте Коста Смеральда состоялся частный концерт британского поп-певца Робби Уильямса. В тот же день Ольга Тонких опубликовала в Instagram фотографию, на которой изображены обе женщины с хэштегами, включая #robiwilliams. Ни Тонких, ни Ольга Сечина не ответили на запросы о комментариях. Роснефть не ответила на вопросы о рейсах на Сардинию. По данным отслеживания рейсов, ночью 24 декабря 2016 года бизнес-джет Роснефти Боинг с бортовым номером OE-IRF вылетел из московского аэропорта Внуково в направлении Индийского океана. Спустя два дня после вылета самолета, Цой, поп-звезда, опубликовала в Instagram свою фотографию в самолете, интерьер которого соответствует интерьеру самолета Boeing. «И вот наступил долгожданный момент: ОТПУСК», - написала она рядом с фотографией. 3 января 2017 года она разместила свою фотографию на поле для гольфа, которая соответствовала рекламным фотографиям Velaa Private Island, эксклюзивного курорта на Мальдивах. 28 декабря 2016 года и 4 января бывшая жена Сечина Ольга разместила в Instagram свои фотографии в комнате, которая соответствует рекламным материалам Velaa Private Residence, размещенным на сайте курорта. Сечин и его жена развелись в июне 2017 года, согласно судебным документам имеющимся у Reuters. Полеты Роснефти на Мальдивы были и после этого. Данные отслеживания рейсов показали, что 28 декабря частные самолеты «Роснефти» прилетели в международный аэропорт на Мальдивах и через несколько часов вылетели обратно. Те же два самолета вылетели обратно на Мальдивы 9 января и вернулись в Москву 12 января. Агентство Рейтер видело фотографии самолетов, снятых в январе в Международном аэропорту Велана, перед вылетом в Москву. Публичных записей о том, что за последние три года руководители «Роснефти» проводили деловые встречи на Мальдивах, нет. Бывшая жена Сечина и Анита Цой не ответили на вопросы об их поездках на Мальдивы.

