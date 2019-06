«Россия ведет масштабную кампанию влияния в Африке» ‒ The Guardian

14 Июнь 2019, 13:00

Личная охрана президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, предположительно состоящая из российских военных специалистов

Россия заключает военные соглашения, налаживает отношения с лидерами и выстраивает сеть агентов под прикрытием в 13 странах Африки. Об этом свидетельствуют документы, доступ к которым получило The Guardian, через аналитическую группу «Центр Досье», поддерживаемую российским оппозиционером Ходорковским в Лондоне.

Операцию влияния, как свидетельствуют документы, возглавляет Евгений Пригожин ‒ олигарх, близкий к Владимиру Путину. Целью действий в Африке, как определено в документах, является противодействие влиянию США, а также бывших метрополий ‒ Великобритании и Франции в регионе, сдерживание «прозападных восстаний».

Пригожину предъявлено обвинение в США в том, что он руководил так называемой «фабрикой троллей», проводившей масштабную соцсетевую кампанию с целью повлиять на американские выборы. С Пригожиным связана и группа «Вагнер», поставляющая боевиков в Сирию и Украину.

Бойцы «ЧВК Вагнера» в Сирии

В документах перечисляются достижения российской «Компании» в Африке, среди которых отстранение от власти прозападных политиков в Центральноафриканской Республике, «усиление» там вооруженных сил, распространение информационного воздействия через газеты и радио.

На Мадагаскаре, говорится в документах, новый президент Андри Рахоелина выиграл выборы «при поддержке Компании». Россия «выпускала и распространяла самую крупную газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона копий», ‒ говорится в документах.

В Судане, россияне создали программу экономических и политических реформ с целью удержать у власти президента Омара аль-Башира, она включает план подавления оппозиции, использование ложных новостей для дискредитации оппозиции, увеличение расходов на издание, чтобы уменьшить доступ оппозиции к прессе, сообщает The Guardian.

В одном из писем, ставшем достоянием прессы в результате утечки информации, Пригожин жалуется, что президент Судана не следует всем советам российского советника и занимает «чрезвычайно осторожную позицию».

Усилия России по созданию зон влияния в Африке не очень успешны, утверждает аналитик Саймон Эллисон в другой статье для The Guardian.

Россия проигрывает конкуренцию за влияние на континенте США, которые имеют военные мощности на континенте, Франции, до сих пор активно взаимодействующей со своими бывшими колониями, и Китаю, активно строящему инфраструктуру в Африке и распространяющему свое влияние через Институт Конфуция, утверждает Эллисон.

