Чехословацкий шпион в Америке: «Москва продала нас всех!»

BB.LV 17:30, 12 июня, 2019 8

Интереснейшие воспоминания о противостоянии двух мировых систем опубликовал экс-сотрудник Внешней разведки Чехословакии в США Ладислав Кубизнак, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Ладислав Кубизнак и Карел Кочер.

Чешский предприниматель, бывший президент Латвийского экономическо-дипломатического клуба, дипломат экономического отдела чешского посольства в Латвии представил свои мемуары в Бенешовой вилле в посольском районе Праги.

Разведка коммунистической Чехословакии была одной из структур единой системы Внешней разведки стран социалистического лагеря до 1991 года, и почти вся собранная информация поступала в Москву. Ладислав Кубизнак работал в Нью-Йорке и Вашингтоне вплоть до распада Советского Союза. Этой работе и посвящена книга под лаконичным названием «Дипломат», обложку которой украсили американские номера «шевроле» тайного резидента.

Так что случилось?

«Почти на стыке 8-й авеню, Бродвея и Центрального парка я назначаю важную встречу высокой степени секретности. Мой контакт работает в Колумбийском университете близко к окружению Збигнева Бжезинского.

Он бледен, молчит и явно растерян. Я тоже молча еду по улицам Нью-Йорка, ожидая, пока он начнет изливать тайны. Когда я заканчиваю объезжать квартал в третий раз, и он все еще молчит, я его мягко подталкиваю: «Так что случилось?»

«Русские продали нас», — растерянно говорит он наконец. Первое, что мне пришло в голову, это то, что они действительно продали моего коллегу и меня. Деньги в Америке особенно важны, но это был бы конец всей нашей резидентуры. Я взволнован. В ответ на его удивительные и спонтанные слова мои руки инстинктивно крепко сжимают рулевое колесо.

«Не нас двоих продали, Москва продала всех, — выдавливает из себя он. — В Москве сказали, мы выходим из игры, теперь вы сами как хотите».

С того момента, когда аппаратчики ГРУ, СВР и КГБ попали под дуновение сладких перестроечных ветров, в России и почти всех странах Варшавского договора оказались перевернуты страницы истории — да что там, целые тома. В странах соцлагеря стартовал период начального накопления капитала, увлекательная и опасная гонка в стиле американских горок. А резиденты и агенты сетей разведок всех соцстран за границами своих государств в лучшем случае остались безработными, если не были арестованы или даже ликвидированы физически.

Внешняя разведка Чехословакии, надо отметить, была кадрово сильной, и ей везло на удивительную фактуру. Именно по данным резидентуры ЧССР, например, стало известно, что крупный американский девелопер Дональд Трамп задумался о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Было это еще в 1986 году. К слову, Трамп в то время еще колебался в выборе между Республиканской и Демократической партиями.

Эти и другие факты описаны в «Дипломате», на написание которой бывший рижанин потратил больше полугода. Презентацию книги в Праге посетили чешские историки и политики, друзья и деловые партнеры писателя. Включая крупного предпринимателя в сфере энергетики Зденека Збытека, экс—командира танкового полка имени генерала Людвика Свободы. А также Карела Кочера — бывшего «крота»-нелегала Чехословацкой внешней разведки в Америке.

Для родины, своей страны и ещё для всего мира

Карел Франтишек Кочер прибыл в США с заданием проникнуть в ЦРУ для сбора информации для Министерства национальной безопасности ЧССР. Он работал консультантом на радио «Свободная Европа» и стал одним из немногих студентов Колумбийского университета, которых заметило руководство в Лэнгли. С 1972 года Кочер служил по контракту, а впоследствии штатным консультантом в отделе Советского Союза и стран Восточной Европы Оперативного директората ЦРУ. Кочера задействовали также для выполнения поручений в аналитическом подразделении этого директората ЦРУ.

В 1983 году Кочер получил данные о планах администрации Рональда Рейгана подготовить варианты внезапного ядерного удара по СССР. В Прагу и в Москву ушло сообщение об этих намерениях, «протекало» в то время в Лэнгли неслабо. Но в 1984 году, незадолго до начала «perestroiki» и укоренения Михаила Горбачева в верхушке ЦК КПСС, этот «суперкрот» вместе с женой Ханой были арестованы (есть версия, что это стало следствием предательства генерала КГБ Олега Калугина). После 14 месяцев тюрьмы чехословацкий разведчик и его жена были обменены в Берлине на советского диссидента, будущего главу МВД Израиля Анатолия Щаранского. К слову, защищал тогда Кочера адвокат Рудольф Джулиани, будущий мэр Нью-Йорка от партии республиканцев и нынешний советник 45-го президента США.

«Работа во внешней разведке — замечательный и яркий период моей жизни. Я этим горжусь. В этом мое отличие от латвийских агентов КГБ, которые стыдливо скрывают свое прошлое. Между мной и ими — пропасть. В моей книге есть несколько фактов о Владимире Путине, который служил в разведке ГДР в то время, когда я делал это в Америке. Мы работали на интересы своей родины, своих стран, я — для Чехословакии, Путин — для Советского Союза, имея сравнительно небольшие силы. Но возможно, это мы или еще кто-то другой из резидентуры сдержал ядерную войну тогда. Я рад, что теперь парни, такие же как мы, делают это ради мира снова и снова», — рассказал «СЕГОДНЯ» в телефонном разговоре из Праги Ладислав Кубизнак.

Остается ждать перевода и издания книги на русский, английский и, возможно, на латышский язык.





Андрей ТАТАРЧУК.

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