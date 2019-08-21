«Стандартное выбивание денег»: почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике

18 августа 2019

Юлия Гуреева, Анна Лушникова

Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан. С текстом его выступления в Центре стратегических и международных исследований ознакомился RT.

По мнению Салливана, Вашингтон не должен закрывать глаза на развитие в Арктике российской инфраструктуры, в том числе военной. Он призвал построить на Аляске дополнительные объекты, в частности новую базу ВМС. Как подчеркнул сенатор, США не хотят, чтобы Северный морской путь контролировала Россия. Высказывания Салливана удивили экспертов. Они отметили, что Северный морской путь пролегает в экономической зоне РФ, к которой не может иметь отношения Вашингтон. К тому же в Арктике Москва усиливает оборонные возможности, которые не угрожают Америке. Аналитики полагают, что выпады в адрес России необходимы сенатору от штата Аляска для получения дополнительного финансирования от правительства.

© Staff Sgt. Daniel Love / U.S. Army

Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что Арктика становится более милитаризированной из-за России, и это является вызовом для США. С такими выводами он выступил в Центре стратегических и международных исследований. RT ознакомился с протоколом мероприятия.

При этом, по словам политика, Россию якобы нельзя считать страной, которая всегда мирно реагирует на какие-либо события. «Вспомните, как Россия действовала в прошлом. Если спросить жителей Украины, Крыма или Грузии, вам скажут, что Россия далеко не всегда реагирует на вещи мирным образом», — подчёркивает Салливан.

Сенатор полагает, что Арктика становится ареной для конкуренции великих держав. Он пояснил, что союзники США в регионе разделяют взгляды на проблему милитаризации, тогда как Москва и Пекин действуют «против американских интересов».

В то же время Салливан признаёт, что США и Россия могут сотрудничать в целом ряде сфер в Арктике, в том числе в области науки и спасательных операций, а Арктический совет «традиционно был мирным советом, где речь шла о сотрудничестве». Однако он подчеркнул, что «нельзя закрывать глаза на то», что Россия делает в регионе.

В частности, американский сенатор коснулся темы Северного морского пути: «Владимир Путин назвал транспортные пути в Арктике новым Суэцким каналом, который Россия будет контролировать... Я думаю, мы не хотим, чтобы Россия их контролировала».

Как пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, обвинения США в адрес России связаны с попытками Вашингтона оспорить права РФ на Северный морской путь и природные ископаемые Арктики. Несмотря на то что трасса проходит в экономической зоне России и частично в её территориальных водах, Штаты намереваются сделать путь открытым для всех.

«Для защиты своих интересов и законных прав, которые есть в соответствии с международным законодательством, Россия формирует оборонительный рубеж. Это так пугает Америку, но РФ не размещает там наступательных вооружений. В Арктике проводятся манёвры, но это не попытка создать мощный боевой кулак, нацеленный на США», — рассказал политолог в интервью RT.

Чем меньше США будут высказывать претензии на российские права и вести агрессивную риторику, тем меньше будет оснований у России не доверять Штатам, добавил Солонников.

«Пока США ведут агрессивную политику, пытаясь захватить или хотя бы заставить Россию добровольно отдать американцам то, что им не принадлежит, Россия вынуждена защищаться и будет продолжать наращивать оборонительные возможности, в том числе и с союзниками», — сказал он.

Cенатор от штата Аляска Дэн Салливан

Между тем Москва последовательно выступает за сохранение мира в Арктике и сотрудничество государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в преддверии V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. Убеждён, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнёрства», — сказал российский лидер.

«Сдержать любую активность России»

Между тем сенатор Салливан призывает Вашингтон укреплять позиции в Арктике, в частности построить там стратегический военный порт. За полярным кругом и на западном берегу Аляски у Штатов нет инфраструктуры, которая смогла бы обслуживать корабли, достигающие размеров эсминцев, пояснил политик.

«В районе Арктики у нас есть только Анкоридж. Если говорить о Северном полярном круге или западном побережье Аляски, то там у нас нет ни одного стратегического порта», — констатировал он.

О необходимости арктического порта также говорится в законопроекте о бюджете на военное строительство и деятельности Минобороны США на 2020 финансовый год. 27 июня документ был одобрен в сенате.

В законопроекте также говорится о возрастающей роли России и Китая в Арктике, а также о важности региона для национальной безопасности Соединённых Штатов. Авторы отмечают, что один или несколько стратегических портов необходимы стране, чтобы показать серьёзность намерений США в этом регионе.

«Несмотря на заметный прогресс в деле повышения информированности о проблемах Арктики и стимулирования наращивания присутствия в регионе, необходимо принять дополнительные меры, такие как создание одного или более стратегических портов в Арктике, чтобы продемонстрировать серьёзность намерений США в отношении этой стратегически важной точки будущего противостояния великих держав», — сообщается в законопроекте.

Как ранее заявлял Салливан, выделение средств из бюджета на укрепление оборонных возможностей в Арктике и на Аляске должны будут помочь Соединённым Штатам сохранить регион в «мирном и бесконфликтном» состоянии.

«Данный законопроект недвусмысленно даст понять нашим противникам в Арктике, что мы осознаём потенциал данного региона и полны решимости сохранять его свободным от конфликтов и поддерживать там мир на протяжении многих десятилетий», — подчеркнул сенатор, комментируя законопроект.

Ранее представитель Минобороны США генерал Джеффри Харригиан заявил, что цель Пентагона в Арктике — «сдерживать любую активность России».

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что Вашингтон пытается трансформировать северную зону в театр военных действий и разрушить атмосферу партнёрства.

«Судя по воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий, на эскалацию напряжённости. Неслучайно акцент делается на военных методах, на увеличении военных расходов на арктическом направлении, попытках подорвать доверие и атмосферу многостороннего арктического сотрудничества», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Необоснованные претензии

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал непонятными претензии США к России. Военное присутствие РФ в Арктике служит для защиты территории и не предполагает агрессивных действий.

«Россия свои экономические интересы в Арктике никому не собирается отдавать, и вопрос не в милитаризации. У нас нет планов размещать там новые ракеты, хотя, естественно, российские подводные лодки постоянно находятся на боевом дежурстве. Поэтому мне не совсем понятно, о чём говорят американцы», — сказал он.

Дмитрий Солонников, в свою очередь, заметил, что сенатор из Аляски использует «российскую угрозу», чтобы получить финансирование для своего штата.

«Стандартное выбивание денег, прикрытое внешними «агрессивными» действиями. Запугивание Россией — проверенный и многократно использованный конёк. Почему бы не применить в очередной раз, чтобы привлечь федеральные инвестиции? Истеблишмент штата пытается построить порт, создать инфраструктуру, новые рабочие места, транспортную систему и так далее», — добавил эксперт.

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Военное давление

Во время выступления Салливан также заявил, что Пентагону следует назначить заместителя помощника министра обороны по Арктике. По его словам, различные вооружённые силы в регионе находятся в подчинении сразу нескольких командований, включая Северное, Индо-Тихоокеанское, Европейское, а также командование НАТО.

«Так что это классический стык. И о чём это говорит тем из нас, кто смыслит в военной стратегии? Иногда — о значимости. Но также это может быть признаком отсутствия лидерства, и это проблема», — сказал Салливан.

Политик также отметил, что Минобороны США должно представить план, как каждое военное подразделение будет реализовывать американскую арктическую доктрину, представленную в 2016 году.

В апреле Береговая охрана США — командование, не подчиняющееся Пентагону, представила ещё один стратегический документ, регулирующий действия Штатов в Арктике. В нём также говорится о вызовах со стороны России и Китая. Более того, составители подчёркивают, что США придётся исполнить свою «руководящую роль», чтобы предотвратить конфликт в регионе.

За разговорами о наращивании военного потенциала стоят сугубо экономические интересы, считает Владимир Брутер. Но, по его мнению, Вашингтон зря надеется, что Москва когда-либо пойдёт на уступки в ущерб собственным интересам.

«Если США добиваются, чтобы Россия сначала учитывала их интересы, а потом свои, то этого не будет. И чем раньше они это поймут, тем лучше будет для их политического видения и кошелька. Чтобы вести диалог с Россией, предложения американцев должны быть конкретными и взаимоуважительными», — заключил эксперт.

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