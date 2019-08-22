Россия сдает экзамен на "астанинский процесс" в Идлибе









Впервые с начала конфликта в Сирии российские военные активно участвуют в наземных боях

Selen Temizer,Levent Tok,Ekip,Ramin Abdullayev |

21.08.2019

АНКАРА

Режим Башара Асада, гарантом действий которого является Россия, захватил три из четырех зон деэскалации, созданных в рамках астанинского процесса.

Москва не только не пресекает действия армии Башара Асада, но и оказывает прямую военную поддержку режиму, задействовав в Сирии военную авиацию.

Россия, являющаяся самым крупным союзником режима в Дамаске, в декабре 2016 года по призыву Турции стала гарантом эвакуации мирных жителей из провинции Алеппо, находившейся в блокаде войск режима Асада.

Благодаря совместным усилиям Анкары и Москвы из блокадного Алеппо за четыре месяца были эвакуированы тысячи мирных жителей.

Успешное сотрудничество в Алеппо побудило стороны продолжить сотрудничество по ситуации на всей территории Сирии.

В столице Казахстана в январе 2017 года состоялась встреча представителей Турции и России, по итогам которой был сформирован так называемый астанинский формат.

На встрече четвертого-пятого мая 2017 года Турция, Россия и включенный в состав стран-гарантов Иран приняли решение о создании в Сирии четырех зон деэскалации, где на тот момент велись самые активные боевые действия.

В состав самой крупной из зон деэскалации вошли провинция Идлиб и часть территории соседний провинции Лазкийе, а также Хама и Алеппо. Еще три зоны деэскалации было создано в ряде районов на севере провинции Хомс, в пригороде Дамаска – Восточной Гуте, а также в ряде районов на юге Сирии (провинции Дераа и Кунейтра). Также было объявлено о режиме прекращения огня в Сирии.

Таким образом, вступили в силу договоренности, прямую ответственность за реализацию которых несла и Россия.

Москва постоянно закрывала глаза на действия режима Башара Асада, воспользовавшегося международными соглашениями с целью захвата новых районов Сирии.

При необходимости ВКС РФ оказывали поддержку с воздуха войскам режима Башара Асада в районах, где противники режима им успешно противостояли.

Первая из зон деэскалации в Хомсе перешла под контроль режима Асада в мае 2017 года. Далее последовали ожесточенные бои и захват Восточной Гуты (апрель 2018 года), а также зоны деэскалации на юге Сирии (июнь 2018 года).

Активная поддержка России позволила Асаду вытеснить местных жителей из подконтрольных оппозиции районов Сирии, которые перебрались в последнюю оставшуюся зону деэскалации на северо-западе страны.

Процесс вынужденной эвакуации привел к тому, что население идлибской зоны деэскалации достигло четырех миллионов человек.

В ответ на попытки режима Башара Асада захватить северо-запад Сирии в ситуацию вмешалась Турция. Анкара заявила о недопустимости новых массовых убийств и волны беженцев в регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин 17 сентября 2018 года провели встречу в Сочи, итогом которой стала договоренность по прекращению огня в Идлибе. Однако несмотря на договоренность с Турцией, Россия продолжила оказывать активную поддержку режиму Асада.

По информации сирийских правозащитников, со дня заключения сочинских договоренностей по Идлибу свои дома в зоне деэскалации покинуло 945992 человека.

В то же время Анкара продолжает напоминать России об ее обязательствах в качестве страны-гаранта по сирийскому конфликту.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 20 августа заявил, что Анкара ведет диалог с российской стороной по вопросу прекращения огня на всей территории Идлиба.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает действия сирийской армии против террористов в Идлибе.

Москва и ранее оказывала армии режима Асада поддержку на суше, но в Идлибе ее помощь впервые стала носить масштабный и открытый характер. В боях на северо-западе Сирии Россия участвуют и российские военные.

По информации агентства «Анадолу», в боях в сельских районах провинции Хама приняло участие не менее 65 россиян. Половина из них – бойцы военных компаний “Вега” и “Вагнер”. Российские наемники действуют в координации со спецназом и сотрудниками ГРУ.

Российские бойцы задействованы в боях в районе населенных пунктов Кефренбуде и Хабит, а также в районе высоты Меллах.

Также появились фотографии бойцов российского спецназа в районе Кеббине провинции Лазкийе.

Российские военные дислоцированы и на местности между районами Туркмендагы, Куртдагы, Кесеб и Сельма. Здесь находится около 170 российских спецназовцев и сотрудников военных компаний.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне также признал наличие в зоне деэскалации российских военных, оказывающих поддержку армии Асада.

Представитель Сирийской освободительной армии Наджи Мустафа 19 июля сообщил агентству «Анадолу», что российские военные находятся в первых рядах войск Башара Асада, участвуя в боях против сил умеренной оппозиции на севере провинции Хама.

По данным Сирийской правозащитной организации (SNHR), с 26 апреля и по 19 августа в результате наземных и воздушных ударов войск режима Асада и ВКС России в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли не менее 843 мирных жителей





Добавлено: SWISSINFO, Швейцария

ЭТОТ КОНТЕНТ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН 21 АВГУСТА 2019 г.

Дубай. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Россия и Турция провели переговоры, в ходе которых российская сторона отвергла требования Турции поспособствовать отходу сирийской армии в Идлибе, сообщает в среду издание "Аль-Масдар" со ссылкой на военный источник.

"Военный источник сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации отвергли требование турецких военных, чтобы сирийская армия отошла на позиции, предусмотренные сочинским соглашением от 17 сентября 2018 года (по Идлибу - ИФ)", - пишет издание.

"Аль-Масдар" констатирует, что переговоры между российскими и турецкими военными закончились неудачей. В связи с этим, отмечает издание, сейчас сирийские военные пытаются замкнуть кольцо окружения в районе города Хан-Шейхун, где продолжаются бои между правительственными силами Сирии и боевиками.

Тем временем, передает "Аль-Масдар", сирийской армии удалось захватить ряд позиций к востоку от Хан-Шейхуна, выбив с них боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ), и что ей почти удалось окружить весь район. Со стороны правительственных сил в боях, в частности, участвует сирийская Республиканская гвардия.

Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер провел переговоры с российским коллегой Валерием Герасимовым по поводу инцидента с обстрелом колонны турецких БТРов в сирийской провинции Идлиб.

"Мы находимся в контакте с нашими российскими визави на всех уровнях. Начальник нашего генштаба после этого инцидента поговорил с российским коллегой Герасимовым", - приводит слова министра турецкое издание "Сабах".

В понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

Согласно версии Минобороны Турции, конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе, расположенному южнее Хан-Шейхуна. Позднее по автоколонне был нанесен авиаудар.

По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь вглубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.

В Минобороны Турции осудили авиаудар по автоколонне и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии. Кроме этого, в министерстве заявили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии.

Между тем, президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил журналистам, что 90% Идлибской зоны деэскалации в Сирии контролируется террористами и российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира.

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