Сага об израильском МиГ-29

Израильские ВВС (IAF) был заинтересованы в том, чтобы что называется “из первых рук” получить информацию о системах, ТТХ и возможностях МиГ-29 Fulcrum когда он начал появляться на сирийской земле.

Сообщалось, что в конце 1985 года, Израиль, в результате секретной сделки с польским генералом, получил почти полностью укомплектованный МиГ-29, упакованный в ящик, Самолет находился в Гданьске в ожидании отправки в Сирию, но вместо этого его погрузили на самолет и отправили в Израиль. Советы вскоре узнали об этом и потребовали его возвращения. Поскольку израильтяне тогда пытались наладить хорошие отношения с Советским Союзом, они сделали это примерно в феврале 1986 года. Детали самолета были осмотрены и сфотографированы, но есть большие сомнения относительно того, что в результате этого эпизода была получена какая-то ценная информация.

Как написал Билл Нортон в своей книге Air War On The Edge: A History of the Israel Air Force and its aircraft since 1947 (Воздушная война на грани: история ВВС Израиля и его самолетов с 1947 года), в 1991 году, Израиль одолжил у Германии радар МиГ-29 в результате сделки когда значительное количество советского оружия. было продано или отдано в аренду израильтянам, в том числе современные основные боевые танки Т-72, ​​отправленные в Израиль, причем они были включены в официально сфальсифицированные сопроводительные документы как «сельскохозяйственное оборудование». Радар был снят с одного из бывших восточногерманских МиГ-29, которые недавно стали доступны Западу благодаря воссоединению Германии. После тщательной технической экспертизы устройство было возвращено владельцу.

Несмотря на всю свою полезность, обследование только радара не дало ответов на те вопросы которые интересовали IAF: нужен был полностью укомплектованный самолет.

МиГ-29, в отличие от других фронтовых истребителей, израильтяне, казалось, не могли получить с помощью тайных операций, как они это не раз проделывали в прошлом. Но, с окончанием холодной войны, стало возможным исследовать и оценить самолет просто взяв его напрокат. Что они и сделали. Израильские лётчики пилотировали самолет в одной или нескольких странах Восточной Европы и, возможно, в Германии, в первой половине 1990-х годов. Тем не менее, детальная оценка требовала проведения учебного боя с современными истребителями IAF.

Три МиГ-29 были взяты в аренду у неизвестной восточноевропейской страны (возможно, Польши) в 1996 или 97 году. Самолеты, как сообщается, в том числе бортовой номер 35105, были ранних моделей. Летавшие с ряда авиабаз в пустыне Негев, включая, возможно, авиабазу Рамон, МиГ-29 были “выжаты досуха” во время двухнедельных испытаний в апреле 1997 года. По сообщениям, каждый самолет совершил 20 вылетов. Были проведены условные бои против истребителей F-15 и F-16 плюс техническая оценка нашлемного прицела и инфракрасных систем поиска и слежения. По сообщениям, израильтяне были впечатлены возможностями систем и самолетом в целом.

«Способности МиГа равны, а иногда даже превышают возможности самолетов F-15 и F-16», - сказал майор N, один из пилотов ВВС, летавших на МиГ-29. «Самолет очень маневренный, а его двигатели обеспечивают более высокое соотношение веса и тяги. Наши пилоты должны быть осторожны с этим самолетом в воздушном бою. Управляемый хорошо обученным профессионалом, он является достойным противником ».

Майора Н. поддержал генерал-лейтенант М.: «Полет на МиГе был уникальным опытом для летчика-испытателя. Теперь я знаю, что результат воздушного боя между МиГом и израильским истребителем зависит от того, как развивается этот бой. В жестком бою это реальная угроза. Это современный самолет, и в ближнем маневрировании он абсолютно потрясающий. Он делает крутые повороты, он быстр, и, на мой взгляд, как платформа, он не отстает от наших современных истребителей»

Оценка была дорогостоящим делом, но предоставила ценные данные об самолетах-угрозах, данные, которые раньше могли быть получены только на основе изучения трофейных образцов

Все маркировки, идентифицирующие истинных владельцев МиГов, были закрашены. Любопытно, что израильские национальные маркировки не были применены к самолетам, вероятно, как условие контракта. Маркировка F-16 253-й эскадрильи (где могли быть размещены МиГ-29) и Летно-испытательного центра [# 104 и 110 соответственно] были размещены на хвостовом оперении самолетов.

