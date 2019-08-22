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Запугал Темнейший...

Бацман: Когда Путин встречается один на один с лидерами стран, он их влюбляет, покупает или вербует. Для Украины ничего хорошего не получается

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит без участия лидеров ядерных стран вести переговоры об аннексированном Крыме и войне на Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным, считает главный редактор интернет-издания “ГОРДОН” Алеся Бацман.

Алеся Бацман: Макрон буквально с сыновьей заботой обращался с Владимиром Путиным, нежно его обнимал, верно ждал, пересаживал в тень и сам садился на солнце 

Скриншот: НАШ.МАКСІ-ТВ / YouTube


Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит привлечь к переговорам с главой РФ Владимиром Путиным подписантов и гарантов Будапештского меморандума, так как разговоры любых глав государств с Путиным один на один не приводят к нужному результату, заявила в эфире телеканала "Наш" главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.


Так она прокомментировала встречу Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла 19 августа.


"Когда Макрон стал президентом Франции, мне это очень нравилось: молодой, продвинутый, красивый, энергичный. Насколько я радовалась тогда, настолько мне сегодня и вчера неприятно от того, что я видела: когда Макрон буквально с сыновьей такой заботой обращался с Владимиром Путиным, как он его нежно обнимал, как он его верно ждал, как он его пересаживал в тень и сам садился на солнце. Конечно же, это все говорит только о том, что президент Макрон выбирает шкурные интересы – свои ли, французов ли, – а не международную репутацию, честь своей страны и международные интересы. В этом нет ничего удивительного или для нас неожиданного. Это еще раз показывает и доказывает, что нормандский формат не работает и не сработает", – сказала журналистка.


Она убеждена, что Украине стоит вернуться к вопросу о гарантиях, которые ей дали ряд стран в обмен на отказ от ядерного оружия.


"Если президент Зеленский хочет сдвинуть с мертвой точки самую важную и болезненную проблему для Украины – аннексированный Россией Крым и войну, которая идет до сих пор на Донбассе, – он не сможет это сделать один на один с Путиным, как бы он ни старался. А я уверена, что он хочет это сделать и он хочет попытаться хотя бы это решить. Мне кажется, что ему стоило бы сейчас попытаться создать новую реальность. В каком плане? Ведь мы помним Будапештский меморандум, когда Украина отказалась от фактически самого большого ядерного потенциала, добровольно, беспрецедентно, и получила гарантии от очень серьезных стран", – отметила Бацман.


Главред напомнила, что среди подписантов меморандума – США, Россия, Великобритания, также публичные устные гарантии дали Франция и Китай. 


"Сегодня Владимиру Зеленскому можно было бы обратиться публично к главам этих всех стран для того, чтобы предложить им сесть за стол переговоров. Потому что мы видим: когда Путин встречается один на один с лидерами этих стран – и каких бы то ни было стран – я не знаю, что работает: то ли он влюбляет этих людей, то ли он их покупает, то ли вербует, а может быть, все вместе, – но когда они говорят об Украине за спиной Украины, для Украины ничего хорошего из этого не получается", – заявила Бацман.


Она подчеркнула, что поведение украинской власти влияет на позицию лидеров европейских стран.


"Украина требует, просит, хочет, чтобы Европа ее защищала, жертвуя своими экономическими, в первую очередь, интересами: вводя санкции, уменьшая торговлю, идя на какие-то невыгодные для своих налогоплательщиков меры. А зачем Европе это делать, если сама Украина при этом продолжает прекрасно торговать с Россией, если многие высокопоставленные украинцы имеют прекраснейшие отношения с агрессором, и при этом деньги, которые Европа нам выделяет, внутри страны разбазариваются? Так вот если Украина будет показывать совершенно другие стандарты, а я надеюсь, что эта власть должна показать другие стандарты, она об этом заявляла, то мы можем рассчитывать на поддержку Европы", – считает журналистка.

Видео: НАШ.МАКСІ-ТВ / YouTube

19 августа 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.


21 августа журналистка американского телеканала CNN Кайли Атвуд сообщила со ссылкой на источник, что президент США Дональд Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. По ее словам, это предложил президент Франции и Трамп согласился.


Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за российской аннексии Крыма. В G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.



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теги: Украина  
   
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