ГЕОСТРАТЕГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, или Как накормить девять миллиардов человек?

Население нашей планеты скоро перевалит за отметку 8 млрд человек, а к 2050 году, по прогнозам ООН, на Земле будет проживать уже около 9,1 миллиарда человек.







Чем их кормить?





Есть несколько направлений, которые сейчас продвигаются в жизнь теоретиками и практиками.







Первое направление – изменение структуры питания с точки зрения его удешевления.







Тенденции очевидны: говядина уступает место свинине, а та, в свою очередь, мясу птицы. Здесь уже игнорируются многовековые традиции питания, не берется в учет национальное своеобразие народов. Зачем заставлять мусульманина или иудея есть свинину?







Православного русского человека никакими коврижками не заманишь питаться червяками, насекомыми и их личинками. А если есть будет нечего?







В Швейцарии, европейской стране, одна из крупнейших сетей супермаркетов начала продавать продукты питания из насекомых. Готовят эти продукты из мучных червей и овощей. Их производит швейцарский стартап Essento, утверждающий, что такая еда вкусна, питательна и не так опасна для окружающей среды, как мясо сельскохозяйственных животных («Советская Россия», 2019, №23. Цит. по: «24 часа», 2019, 4 июля).







Конечно, есть народы, где потребление насекомых и их личинок, червей и прочего является нормой. Но куда девается национальное многообразие? Да какое дело до национального своеобразия, если оно мешает получать прибыль!







Второй путь – замена животных жиров растительными, что уже давно используется в ряде стран.







Мясной стейк или бифштекс, по виду и вкусу практически ничем не отличающиеся от натуральных, научились готовить из сои, гороха, пальмового масла и т.д. Особенно «преуспело» в этом пальмовое масло. Оно значительно дешевле других растительных масел, не говоря уже о жирах животного происхождения. Но здесь есть несколько «подводных камней». Дело в том, что производство любого растительного белка требует достаточно больших территорий, отводимых под сельскохозяйственные угодья. Это, в свою очередь, ведет к нарушению экологического равновесия и различным катаклизмам.







Вырубка тропических лесов под масличные пальмы в Индонезии и Малайзии обеспокоила Норвегию, которая выступила с инициативой ограничить потребление пальмового масла и у себя в стране запретила его с 2020 года, а ЕС намерен последовать ее примеру в 2030 году. Забота о тропических лесах – дело всего человечества. Защищает «пальмовиков» Всемирная торговая организация, куда Индонезия и Малайзия обращаются, считая подобные действия нарушением принципа свободы торговли.







Пальмовое масло дешево. Это приводит к повсеместной замене животных жиров растительными, фальсификации популярных и полезных продуктов. Руководитель Автономной некоммерческой организации «Российская система качества», которая учреждена распоряжением Правительства Российской Федерации в 2015 году, Максим Протасов отмечал в интервью корреспонденту «Российской газеты» Марине Гусенко: «Роскачество выявило, что ряд молочных «фермерских продуктов» полностью состоит из растительных жиров, из пальмового масла. Потребители спрашивали: на каких фермах пальмы растут?

Такими «фишками» грешат и иностранные производители» (Цит. по: «24 часа», 2019, 4 июля).







Основной перегрузочный узел пальмового масла в Европе – Нидерланды. Но поголовье знаменитых голландских коров может пострадать из-за неконтролируемого распространения пальмового масла, поэтому оно в Нидерландах не задерживается, а уходит в третьи страны, в основном, в Россию. Именно тут мы и видим деформацию и разрушение молочной и масложировой промышленности. «Молочка» падает…







«Пальма» наносит удар не только по «молочке». В той же России резко снижается производство, скажем, подсолнечного масла, а производимое идет на экспорт, в основном в Турцию. Подсолнечное масло тоже используется как заменитель молочного жира, но оно стоит дороже пальмового. Это благоразумное начинание.







Дело в том, что торговля пальмовым маслом уже давно контролируется транснациональными корпорациями. Страны, «подсевшие на пальмовую иглу», по сути дела губят свою национальную экономику. А что будет, если ТНК по каким-то причинам перестанут осуществлять поставки пальмового масла? Тогда дойдет черед до подсолнечного (основными поставщиками долгое время были Россия и Украина).





А если и подсолнечник постигнет такая же участь? Его заменит соя. Здесь основной поставщик – США. Как бы то ни было, производство растительных масел остается выгодным. Вот почему в ряде регионов строят свои маслодавильни. Так поступают, например, в Южном (Иракском) Курдистане.







Третье направление – искусственная и синтетическая пища.





Научные исследования показали, что методы получения очищенных белков и смесей аминокислот оказались универсальными для всех видов сырья. В результате появились такие продукты, как синтетическая или искусственная икра, которая первоначально производилась в СССР на основе желатина и куриных яиц, а позднее – на основе гелеобразователей, например, водорослей.







Затем китайские специалисты, по утверждению гонконгской газеты Ming Pao, создали искусственные яйца, где скорлупа изготавливается из других химических элементов. Длительное употребление таких яиц может привести к слабоумию, склерозу и другим болезням.







Голландским ученым из университета Эйндховена удалось вырастить искусственное мясо, что они считают революционным достижением, ибо по-иному голод на планете, по их мнению, победить невозможно.







Искусственная колбаса, мед, соки и прочие «деликатесы» уже давно заняли прилавки магазинов.







Основной упор в производстве фальсифицированных продуктов питания, однако, сейчас делается на пальмовое масло. Его производство и распространение быстро монополизируются, что позволяет осуществлять контроль над экономикой многих стран. В некоторых случаях ТНК может «подмять под себя» целые отрасли народного хозяйства. Не следует забывать, что масличная пальма произрастает далеко не во всех странах и регионах, то есть их экономика может полностью зависеть от импорта.







ТНК, контролируя и направляя развитие производства продуктов питания, все больше и больше превращаются в гигантского спрута, схватившего своими щупальцами все стороны жизни современного человека.







Свобода выбора становится фикцией даже применительно к продуктам питания.





Автор: Dr. Magdeed Sapan





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