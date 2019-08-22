Идите на…. Не ваше дело

Aug. 20, 2019

Reuters

МОСКВА: Во вторник Россия сообщила международной организации, созданной для мониторинга исполнения запрета на ядерные испытания, о том, что инцидент на военном испытательном полигоне на севере России в начале этого месяца - это не её дело и что передача радиационных данных [этой организации] была полностью добровольной.

В понедельник, находящаяся в Вене Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заявила, что два российских мониторинговых объекта, наиболее близко расположенных к таинственному взрыву, отключились через несколько дней после взрыва, за ними вскоре последовали еще два, что вызвало подозрения в том, что Россия подделывает данные мониторинга.

Российское государственное ядерное агентство Росатом признало, что 8 августа ученые-атомщики погибли в результате взрыва, который произошел во время испытания ракетного двигателя на полигоне у Белого моря на севере России.

Агентство Интерфакс во вторник процитировало заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова который заявил, что передача его страной данных от радиационных станций в ОДВЗЯИ была добровольной, и что авария 8 августа не является темой для ОДВЗЯИ.

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