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дата публикации 22.08.19 04:58
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«Asharq Al-awsat»: «США и Россия дали согласие Израилю на атаки иранских баз»

Фото Abed Rahim Khatib/Flash90

Неназванные западные источники сообщили газете «Ас Шарк Аль-Аусат», издающейся в Лондоне, что именно Израиль стоит за последними атаками в Ираке, и он получил на это разрешение.

По словам издания, существует договоренность между США и Россией «разрешить Израилю обеспечивать свою безопасность в Сирии и Ираке».

Бомбардировки иранских военных складов, подконтрольных местным шиитским группировкам, начались в Ираке с 19 июля. Биньямин Нетанияху намекнул, что за ними стоит Израиль, сообщив, что иранская угроза будет устраняться везде, где она возникнет.

Газета пишет, что официально Израиль не будет сообщать об этом, так как российско-американская договоренность предполагает, что он будет это делать негласно.

Накануне, во вторник, таинственный беспилотник подверг ракетному обстрелу склад боеприпасов про-иранской «Народной милиции» в Ираке. Несколько дней назад был уничтожен ракетный склад на окраине Багдада.



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теги: Израиль  
   
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