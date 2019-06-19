Российские газовые компании рвутся на ливанский шельф





Фото Marc Israel Sellem/POOL: газовая платформа на «Левиафане»

Мировые энергетические гиганты стоят на низком старте в ожидании демаркации израильско-ливанской морской границы. Как сообщает сайт ливанской газеты «Ан-Нахар», российские, британские и американские нефтегазовые компании обдумывают инвестиции в поиски и разработку газовых месторождений на ливанском шельфе в конце 2019 года.

Нерешенность спора о границе, в районе которой могут быть существенные запасы газа, удерживали крупный бизнес от вложений в газовую индустрию Ливана. Теперь, когда еврейское и ливанское государство близки, благодаря посредничеству США, к соглашению о демаркации границы, дорога для бизнеса открыта.

Ливанский министр энергии Нада Бустани сказала вчера в интервью агентству France-Press, что несколько крупных фирм уже посетили Ливан. Это в первую очередь две российские компании — «Газпром» и Лукойл». В скором времени в Бейрут прибудет делегация BP (British Petrolium).

«Если мы согласились начать переговоры с Израилем, то вдобавок к переговорам о морской границе мы обсудим и раздел шельфовых газовых и нефтяных полей», — цитирует газета слова Бустани.

Посредник на переговорах между Ливаном и Израилем Дэвид Саттерфилд сказал ливанскому министру, что у «Вашингтона нет никаких проблем с американскими компаниями, которые захотят участвовать в поисках ливанского газа».

В прошлом году консорциум, в который входят французская Total, итальянская ENI и российская Novatek, приобрел лицензии на два из 10 ливанских блоков. Один из них находится возле израильской границы.

Консорциум планирует начать в декабре буровые работы на блоке 4, а позднее на спорном блоке 9. В прошлом году в Total заявили, что пока воздержатся от работы на 9-ом блоке.

В то же время Ливан отказался входить в сообщество газодобывающих стран Восточного Средиземноморья East Med Gas Forum по той причине, что в него вместе с Египтом и Кипром входит Израиль. Вместо этого Бейрут ведет отдельные переговоры о сотрудничестве с Кипром.

Многие наблюдатели, в том числе в Ливане, полагают, что участие иностранных фирм в разработке газовых месторождений в Ливане, и в первую очередь, американских и российских, может способствовать стабилизации в регионе и уменьшить вероятность войны между Израилем и Ливаном.

Однако ливанские комментаторы опасаются, что к газовому пирогу будут приглашены только Россия, Иран и, возможно, Турция, а не американские компании.

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