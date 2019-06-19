За тысячу вёрст в погоне за мечтой - удивительная кунг-фу история девушки из России

Пекин, 7 июня /Синьхуа/ -- У подножия величественно возвышающейся древней пагоды пять русских учеников выстроились в ровный ряд. Они принимают подготовительную стойку, затем, следуя командам, последовательно выполняют движения техники "Шаолиньский длинный кулак": стремительный удар кулаком из положения "мабу", удар "хлесткой стопой"... Первая в ряду девушка - Светлана Всемирнова.

31-летняя С. Всемирнова руководит центром изучения шаолиньского кунг-фу в Санкт-Петербурге. Она почти каждый год приезжает в монастырь Шаолинь с учащимися для того, чтобы познакомить их с этим местом и помочь им лучше изучить боевые искусства. Друзья зовут ее Ланой. Хотя она уже была в Китае много раз, она отчетливо помнит своё впечатление от впервые увиденного шаолиньского кунг-фу.

"Примерно 10 лет назад я отправилась в Англию по языковой программе. Во время той поездки я впервые увидела технику китайского ушу в исполнении одного колумбийца и осталась под сильным впечатлением". Лана говорит, что это был ключевой момент в ее жизни: потом она вернулась из Англии в Россию, затем попала из России в Китай, где боевое искусство стало новым этапом ее "путешествия к непостижимому".

Поскольку кунг-фу глубоко запало ей в душу, вернувшись в Санкт-Петербург, Лана нашла центр боевых искусств, где преподавали шаолиньское кунг-фу, и начала изучать это боевое искусство. Тренером и руководителем центра тоже был русский, он был практикующим в миру последователем традиции кунг-фу монастыря Шаолинь.





"Сначала он был для меня только тренером по кунг-фу, а потом стал моим мужем". После свадьбы Лана стала помогать супругу управлять центром изучения кунг-фу. Сейчас у них более 20 учеников. Они разделили обязанности: он обучает боевым искусствам, она - китайскому языку.

Лана свободно говорит по-китайски, это все благодаря тому, что ранее она училась в Харбинском политехническом университете. Программа её обучения включала один год изучения китайского языка и два года по специальности "международная торговля". Однако первоначальное намерение поехать учиться в Китай возникло всё по той же причине - интерес к кунг-фу.

В 2010 году группа монахов монастыря Шаолинь приехала в Москву для демонстрации мастерства и проведения тематического шоу. Лана была потрясена их выступлением. И хотя по-китайски она тогда еще не говорила, увиденное позволило ей ощутить ту особую культуру и мудрость, что несет это искусство, и ей тут же захотелось выучить китайский язык, чтобы поехать в монастырь Шаолинь и еще ближе познакомиться с кунг-фу.

В 2012 году Лана вместе с мужем впервые поехала в Китай. Кроме монастыря Шаолинь она также побывала в Пекине, Шанхае, Лояне, в городе Сиань и в других местах. То путешествие дало ей возможность не только осуществить "шаолиньскую мечту", но также увидеть Китай во всём его разнообразии.

"Каждый город обладает своими особенностями и колоритом. Архитектура Китая, его традиции, кухня - все уникально, все неповторимо". То, что Лана видела и слышала в Китае, приводило ее в изумление, и она решила отправиться в Поднебесную за знаниями, чтобы лучше понять культуру этой страны, а также для изучения шаолиньского кунг-фу.

"Финансы у нас ограничены, поэтому муж посоветовал мне подать документы на получение стипендии. И вот удача! Я ее получила." Лана очень ценит возможность учиться в Китае. За время учебы в Харбине она посетила немало других мест, и каждый год на некоторое время приезжала в монастырь Шаолинь. "Культура монастыря Шаолинь задает свой "ритм", и сейчас я почти каждый день тренируюсь. Кунг-фу позволило мне развить силу концентрации, оно стало неотъемлемой частью моей жизни".

Благодаря непрерывным тренировкам Лана освоила стиль ушу "Хунгакхюнь" , стиль "18 рук Архатов", Лотосовый кулак и другие стили ушу, использующие ударные техники. В данный момент она изучает текст "Ицзиньцзин" /Метод изменения мышц и сухожилий/. Кроме кунг-фу она также овладела такими методами лечения китайской традиционной медицины как баночная терапия и моксотерапия. Сравнивая свое самочувствие до и после начала тренировочного процесса, Лана ощущает, что ее физическое состояние улучшилось, кроме того, она обрела глубокое понимание "духа шаолиньского кунг-фу".

"Кунг-фу монастыря Шаолинь - это мощнейшая система боевых искусств. Она позволяет укрепить здоровье; её элементы - это практика ума Чань, боевое искусство У и медицина И, три начала, которые являют собой единое целое. Однако наибольшее значение я придаю именно "духу шаолиньского кунг-фу", что означает использование мастерства ради помощи другим людям". Кроме участия в соревнованиях, Лана не применяет свои умения на практике - в настоящих схватках, и она надеется, что ей никогда не придется этого делать, "потому что это произойдет только в том случае, если я сама или кто-то другой попадет в беду".

Лана говорит, что в центре изучения кун-фу монастыря Шаолинь в Санкт-Петербурге тренируются как и 20-летние студенты вузов, так и люди среднего и пожилого возраста. В Москве также имеются места, где у людей есть возможность изучать китайские боевые искусства и китайский язык вместе. Все больше людей в России начинают испытывать интерес к Китаю.

После окончания части путешествия, проходившей в монастыре Шаолинь, Лана организовала для учеников ознакомительную поездку на гору Утайшань провинции Шаньси, в город Датун и в другие интересные места. После возвращения в Россию другие люди постоянно расспрашивают побывавших в Китае об их опыте, участники поездки показывают фотографии и видео, снятые во время путешествия, и делятся впечатлениями, полученными во время своего "отпуска в стиле кунг-фу".

По информации, полученной от настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня, в монастырь каждый год приезжают группы из России. "В этом году отмечается 70-летняя годовщина установления дипломатических отношений между КНР и Россией, в связи с чем хочется пригласить президента В. Путина еще раз посетить монастырь Шаолинь".

Лана получает удовольствие от жизни в Китае. Сейчас она подает документы для поступления в докторантуру Сычуаньского университета. "Если посчастливится пройти отбор, то в будущем я проведу в Китае по меньшей мере три года".

Лана говорит: "Я хочу перевести ряд книг по кунг-фу на русский язык, чтобы еще больше русских людей смогло познакомиться с искусством монастыря Шаолинь. Я также желаю, чтобы у других моих соотечественников тоже была возможность приехать в Китай и собственными глазами увидеть его развитие". -0- /Гао Фань, Хуан Хэ, Ню Шаоцзе, E-mail: xinhuaru@sina.cn/

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